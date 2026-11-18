Una bolsa de tela con bicarbonato de sodio permanece en el estante de un armario para reducir la acumulación de humedad y proteger las prendas de vestir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sin duda la humedad es uno de los peores enemigos de cualquier hogar y una de las zonas donde más suele acumularse debido a que entra poca luz en este lugar es en closets y cajones.

La humedad en closets y cajones puede dejar olor a encerrado, favorecer la aparición de moho y dañar ropa, documentos o textiles.

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Antes de que el problema avance, existen remedios caseros que ayudan a absorber el exceso de agua y a mantener estos espacios secos con materiales de uso cotidiano para evitar que tu closet quede como el de la siguiente imagen, no dudes en tomar en cuenta las siguientes recomendaciones.

Manchas de moho y pintura descascarada deterioran la pared contigua y los estantes inferiores de un armario con ropa y calzado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Bicarbonato de sodio para absorber el olor

El bicarbonato de sodio es una de las opciones más comunes para reducir olores en espacios cerrados. Funciona mejor cuando el clóset o cajón ya está limpio y seco, ya que no elimina por sí solo la fuente de humedad.

Primero, vacía el mueble y retira ropa, zapatos, papeles o textiles que puedan estar húmedos.

Coloca entre media taza y una taza de bicarbonato en un recipiente abierto, como una taza, un frasco ancho o un plato pequeño. Ponlo en una esquina del clóset o dentro del cajón y déjalo actuar de tres a siete días.

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Para cajones pequeños, también puedes poner dos cucharadas de bicarbonato dentro de una bolsita de tela delgada. Evita usar recipientes que puedan voltearse sobre la ropa. Sustituye el bicarbonato cada dos o tres semanas, o antes si vuelve a percibirse el olor.

2. Vinagre blanco para limpiar las superficies

El vinagre blanco ayuda a neutralizar olores y sirve para limpiar las paredes interiores del clóset, los cajones y las repisas. No debe aplicarse directamente sobre prendas delicadas, madera sin sellar o superficies que puedan mancharse.

Mezcla partes iguales de vinagre blanco y agua en un recipiente. Humedece un trapo limpio, exprímelo bien y pásalo por las superficies interiores. No empapes la madera: el objetivo es limpiar, no añadir más humedad.

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Después deja las puertas y cajones abiertos durante varias horas, hasta que todo esté seco. Si el olor es fuerte, repite el proceso al día siguiente. Antes de volver a guardar ropa, confirma que no haya zonas mojadas ni olor intenso a vinagre.

3. Carbón vegetal o carbón activado

El carbón absorbe olores y parte de la humedad ambiental. Puedes usar carbón vegetal limpio, sin líquido para encender, o bolsas de carbón activado. Esta alternativa funciona bien en clósets con poca ventilación.

Coloca varios trozos de carbón en un recipiente abierto o en una bolsa de tela. Déjalo al fondo del clóset, lejos de prendas blancas o claras, ya que el polvo negro puede manchar. Para un cajón, bastan dos o tres trozos pequeños dentro de una bolsita.

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Revísalo cada dos semanas. Si usas carbón activado, sigue las indicaciones del empaque, pues algunos productos se pueden dejar al sol para recuperar parte de su capacidad de absorción.

4. Café molido seco

El café molido seco puede ayudar a disimular olores desagradables y dejar un aroma más intenso dentro del mueble. Es una solución temporal y no sustituye la limpieza ni el control de la humedad.

Pon café molido completamente seco en una taza o frasco abierto. Déjalo dentro del clóset durante tres o cuatro días. En cajones, usa una bolsita de tela bien cerrada para evitar que el polvo se esparza entre la ropa.

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Cambia el café una vez por semana. No uses café húmedo ni restos de café preparado, porque podrían generar moho y empeorar el problema.

5. Cáscaras de cítricos secas y jabón en barra

Las cáscaras secas de naranja, limón o mandarina dan un aroma fresco. También puedes usar una barra de jabón perfumado. Ambos remedios sirven para mejorar el olor, aunque no absorben tanta humedad como el bicarbonato o el carbón.

Seca las cáscaras al sol o déjalas varios días en un lugar ventilado. Cuando estén duras y sin humedad, colócalas en una bolsa de tela dentro del cajón o clóset. Si prefieres jabón, envuelve una barra en una tela delgada y ponla entre la ropa.

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Cambia las cáscaras cuando pierdan aroma. Si el olor a humedad vuelve en pocos días, revisa si hay ropa guardada húmeda, filtraciones, condensación o manchas de moho en paredes y muebles.

Una bolsa de tela con café molido permanece en un armario de ropa para reducir la humedad acumulada en el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cinco señales de que hay humedad en tu clóset, armario o cajones

Olor a humedad o moho La ropa, las cobijas o el interior del mueble tienen un olor encerrado, terroso o parecido al de una pared mojada. Manchas oscuras o verdosas Pueden aparecer puntos negros, grises, blancos o verdes en la madera, las paredes internas, la ropa o las esquinas del clóset. Ropa húmeda al tacto o con sensación fría Las prendas se sienten húmedas, pesadas o frías aunque no las hayas lavado recientemente. Madera inflada o deteriorada Los cajones se atoran, las puertas no cierran bien, la madera se hincha o el recubrimiento comienza a desprenderse. Ropa con manchas amarillas o moho Algunas prendas presentan manchas difíciles de quitar, sobre todo en telas guardadas durante semanas o meses.