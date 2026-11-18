Un avión de pasajeros desciende a baja altura sobre el tejido urbano del Valle de México bajo la luz del atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El AICM cambiará sus rutas de despegue en 2027 para reducir el ruido aéreo en colonias del Valle de México que llevan cinco años exigiendo una solución a las autoridades.

Tere Soria, iniciadora del movimiento ciudadano Aeronáutica Segura, Menos Ruido, confirmó en entrevista con Radio Fórmula que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) ya trabaja en un rediseño de las salidas que podría entrar en vigor entre marzo y abril del año que viene. Las llegadas, más complejas, tendrían que esperar hasta octubre o noviembre de 2027.

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“Después de cinco años de haber tocado la primera puerta, finalmente estamos viendo resultados concretos”, dijo Soria.

Seneam publicaría los nuevos procedimientos entre enero y febrero de 2027

Cinco años de mediciones ciudadanas, 60 colonias organizadas y cuatro diseños técnicos después, las autoridades aeronáuticas mexicanas están a meses de publicar procedimientos que beneficiarían a 1.3 millones de personas Crédito: Reuters

El cambio más visible será en las pistas 23 del aeropuerto. Hoy, cuando las condiciones meteorológicas lo requieren, los aviones giran hacia la zona poniente de la ciudad, sobrevolando cerros y colonias densamente pobladas como Interlomas y Santa Fe a alturas que activan las alarmas de proximidad al terreno en las cabinas.

Con el nuevo diseño, las aeronaves darán vuelta antes, aproximadamente sobre el Viaducto Miguel Alemán, y tomarán rumbo norte-noroeste hacia San Mateo para incorporarse al Periférico Norte. La trayectoria es más corta, el avión gana altura más rápido y pasa sobre zonas menos habitadas.

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“Regresamos al diseño viejo, pero mejorado”, resumió Soria. Antes de 2021, cuando el espacio aéreo fue reconfigurado para dar cabida al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, esa ruta funcionó durante décadas sin los problemas actuales.

La propuesta ciudadana no llegó a las mesas técnicas con quejas: llegó con datos. Durante el proceso, Seneam y los representantes técnicos del movimiento desarrollaron hasta cuatro diseños distintos antes de llegar a la versión actual. Sesenta colonias del Valle de México juntaron recursos para financiar un estudio de ruido a cargo del doctor Rafael Trovamala, perito certificado internacionalmente, que registró los niveles acústicos en 60 puntos a lo largo de las rutas.

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La propuesta ciudadana no llegó a las mesas técnicas con quejas: llegó con datos acústicos que demostraron que más de 2.5 millones de habitantes superan los límites de exposición sonora fijados por la OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que las zonas afectadas superan todos los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de Aviación Civil Internacional. Más de 2.5 millones de personas viven expuestas a entre 75 y 90 decibeles, niveles que producen alteraciones del sueño, hipertensión y procesos inflamatorios crónicos. Con el rediseño, se estima que 1.3 millones de personas dejarían de estar expuestas al ruido de las aeronaves.

“Es como tener una licuadora en el buró que suena a las tres de la madrugada”, describió Soria en la entrevista.

Uno de los avances que Soria celebró fue el acuerdo para limitar el uso del corredor de entrada por el sur de la ciudad. Esa ruta obliga a los pilotos a maniobrar entre el volcán Popocatépetl, activo y con emisiones de ceniza, y la sierra del Ajusco, con márgenes de maniobra muy estrechos.

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Las autoridades acordaron que ese pasillo quede reservado únicamente como corredor de emergencia.

Las llegadas seguirán un calendario distinto

Entre marzo y abril del año que viene, los aviones que despegan del aeropuerto capitalino tomarán una trayectoria distinta FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Seneam negoció con las aerolíneas un rediseño simultáneo de las rutas de aterrizaje en los cuatro aeropuertos con mayor tráfico del país: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. El trabajo incluye la implementación de aproximaciones acortadas con guía satelital, más eficientes en combustible y tiempo.

Ese proceso es más extenso y no estaría listo antes de octubre o noviembre de 2027. Cancún, señaló Soria, opera sin los problemas de los otros cuatro terminales y no forma parte del rediseño urgente.

Aeronáutica Segura, Menos Ruido aclaró que la meta no es eliminar el ruido de un aeropuerto enclavado en una metrópoli de más de 20 millones de habitantes, sino reducir al mínimo posible la cantidad de personas expuestas, sin trasladar el problema de unas colonias a otras.

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“Sí se puede. La ciudadanía tenemos que proponer, no nada más quedarnos en la queja”, concluyó Soria.