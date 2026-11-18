Una ilustración sitúa a San Odón de Cluny con hábito y báculo pastoral frente a otros monjes en una galería medieval. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tradición cuenta que san Odón de Cluny regaló su abrigo de piel a un mendigo durante un invierno, cuando era estudiante en París.

El gesto responde a su compasión por una persona que estaba expuesta al frío y a su convicción de que la caridad debía practicarse de inmediato, no sólo predicarse.

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El relato también refleja la influencia de san Martín de Tours, a quien Odón tuvo una devoción profunda desde joven. San Martín es recordado por partir su capa y dar la mitad a un hombre pobre. Odón siguió ese ejemplo al entregar su propio manto.

La anécdota tiene un sentido religioso: la ayuda al necesitado se entiende como un servicio a Cristo. Las biografías tradicionales de Odón lo presentan como alguien que pedía a sus acompañantes no despreciar a los mendigos. Incluso advertía que las personas pobres y enfermas serían los “guardianes” de las puertas del cielo.

De acuerdo con el relato hagiográfico, después de haber dado el abrigo, Odón encontró dinero suficiente para conseguir otro. La tradición lo interpreta como una recompensa divina a su acto de generosidad, más que como una razón para esperar beneficios materiales al ayudar.

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San Odón de Cluny se honra cada 18 de noviembre porque murió en esa fecha, en 942, en la ciudad francesa de Tours.

Su memoria permanece ligada a la reforma de los monasterios benedictinos y a la expansión de Cluny como centro de oración, estudio y disciplina religiosa en la Europa medieval.

Odón nació hacia 878, en la región francesa situada entre Maine y Turena, dentro de una familia noble. Su padre lo destina desde niño al servicio de san Martín de Tours, santo que marcará su vida y ante cuya tumba desea morir.

San Odón de Cluny cubre con su manto a un hombre necesitado frente al pórtico de un templo medieval. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro hecho milagroso que se le atribuye esta relacionado con la lluvia, pues se cuenta que un manuscrito en el que Odón trabajaba sobre san Martín de Tours quedó en un sótano inundado después de una tormenta.

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Aunque el agua cubrió el lugar, la escritura del libro habría permanecido intacta. A partir de esa historia se extendió su patronazgo para pedir lluvia y protección ante la sequía. No se trata de un hecho histórico comprobable, sino de una tradición religiosa vinculada con su figura.

La petición de fortaleza en tiempos difíciles tiene otra raíz. Odón promovió una vida de disciplina, oración, austeridad, humildad y perseverancia bajo la Regla de san Benito.

Como abad de Cluny, enfrentó la tarea de reformar monasterios y viajó por Francia e Italia en misiones religiosas y de paz. Por ello, la devoción popular lo presenta como intercesor para mantener la constancia espiritual cuando hay cansancio, dolor, conflictos o incertidumbre.

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Una escultura de un santo obispo con báculo pastoral y mitra proyecta su sombra sobre un muro de bloques de piedra iluminado por la luz solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regla de san Benito define su vocación religiosa

El cambio central en la vida de Odón ocurre cuando conoce la Regla de san Benito. El texto propone una vida de obediencia, estabilidad, oración, trabajo y comunidad. Odón encuentra en esas normas una respuesta a la relajación que observa en varios espacios religiosos de su época.

Deja Tours e ingresa a la abadía benedictina de Baume, dirigida por Bernón. El monasterio mantenía una disciplina estricta y se convierte en la escuela espiritual de Odón. Ahí desarrolla su actividad como maestro y reúne una biblioteca para el estudio de los monjes.

Bernón funda después la abadía de Cluny, en Borgoña, durante el año 910. La nueva casa monástica busca mantener mayor autonomía frente a señores feudales y obispos locales. Esa libertad será una de las bases de su crecimiento posterior.

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Odón se suma al proyecto cluniacense y, tras la muerte de Bernón, los monjes lo eligen abad en 927. La decisión coloca en sus manos una comunidad todavía pequeña, aunque con condiciones para extender su influencia en Francia e Italia.

Según la semblanza de san Odón publicada por el Estado de la Ciudad del Vaticano, Cluny sobresale entonces por la disciplina interna, el cuidado del estudio y la solemnidad del culto divino.

Un díptico pictórico representa a dos religiosos con hábitos tradicionales en el interior de claustros con arquerías y columnas salomónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cluny se convierte en modelo para otros monasterios

Como abad, Odón impulsa una observancia más rigurosa de la Regla de san Benito. Promueve el silencio, la oración litúrgica, la obediencia al abad y la vida común. También insiste en que la formación espiritual debe acompañarse de cultura religiosa.

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Su labor no queda limitada a Cluny. En 931, el papa Juan XI le concede autorización para intervenir en la reforma de monasterios de Aquitania, el norte de Francia e Italia. El privilegio permite que Cluny reciba a monjes de comunidades que buscan adoptar una disciplina más estricta.

La audiencia de Benedicto XVI señala que el abad aspiraba a la concordia entre reyes y príncipes, al cuidado de los pobres, a la corrección de los jóvenes y al respeto por los ancianos. Esos objetivos aparecen en la biografía que escribió su discípulo Juan de Salerno.

Sus escritos muestran una reforma que va más allá del monasterio

Odón no sólo administra abadías. También escribe sermones, textos morales, himnos y obras sobre santos. Entre sus trabajos figura la Vida de san Gerardo de Aurillac, en la que presenta a un noble que utiliza su posición para mantener la paz y actuar con justicia.

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También redacta las Collationes, reflexiones sobre los vicios, las virtudes y la vida espiritual. Su obra muestra una crítica a la violencia, la ambición y la falta de disciplina que observa en la sociedad de su tiempo.

La música ocupa un lugar constante en su formación y en su actividad religiosa. Se le atribuyen himnos y antífonas dedicados a san Martín de Tours. Para Odón, el canto litúrgico no es un adorno: forma parte de la oración colectiva y del orden de la comunidad monástica.

En el verano de 942 enferma durante una estancia en Roma. Decide regresar a Tours para acercarse al santuario de san Martín. Alcanza la ciudad, participa en las celebraciones de la festividad del santo el 11 de noviembre y permanece en el monasterio de San Julián.

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Muere el 18 de noviembre de 942. Por esa razón, la Iglesia católica fija esa fecha como su memoria litúrgica principal. La tradición cristiana suele celebrar a los santos el día de su muerte, entendido como el paso a la vida eterna.

La Abadía de Montserrat precisa que el calendario romano recuerda a san Odón el 18 de noviembre, aunque esa comunidad benedictina lo conmemora el 11 de mayo junto con otros abades de Cluny.

Un monje arrodillado sostiene una filacteria con inscripciones frente a figuras sentadas en una composición de estilo gótico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oración San Odón de Cluny

Para pedir fortaleza cuando la fe es débil y deseo por ayudar a los más necesitados, así como humildad y deseo de caridad se reza a este santo la siguiente oración:

“San Odón de Cluny, abad y servidor de Dios, tú que promoviste la oración, la paz y la vida conforme al Evangelio, intercede por nosotros. Danos constancia en la fe, humildad para servir y disposición para buscar la reconciliación con los demás. Amén.”

Odón tuvo una devoción especial por la Virgen María. La tradición le atribuye esta oración mariana, pronunciada cuando era adolescente:

“Oh Señora, Madre de misericordia, tú que en esta noche has dado al mundo al Salvador, dígnate interceder por mí. Apelo a tu parto glorioso y singular, oh piadosísima, para que inclines tu oído clemente a mis súplicas. Temo muchísimo que mi vida pueda desagradar a tu Hijo, y ya que él se ha manifestado al mundo por medio de ti, te ruego que, por obra tuya, tenga sin tardanza piedad de mí”.