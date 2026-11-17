El logotipo promocional del festival Vans Warped Tour anuncia la edición del evento musical en la Ciudad de México mediante una flecha ilustrada. (Vans Warped Tour MX)

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El Vans Warped Tour confirma el Autódromo Hermanos Rodríguez como sede de su segunda edición en México. El evento se realizará los días 11 y 12 de septiembre de 2027, casi un año después de su debut en el país, de acuerdo con una publicación oficial en la página de Facebook del festival.

El anuncio llega después del éxito de la primera edición mexicana, celebrada el 12 y 13 de septiembre de 2026 en el mismo recinto, con más de 90 bandas repartidas en dos jornadas y seis escenarios simultáneos. La publicación oficial incluye el texto “11 - 12 de septiembre de 2027” junto a una imagen con el logotipo “Warped Mexico City”.

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El festival Vans Warped Tour expande su gira a cuatro ciudades para 2027

El Vans Warped Tour 2027 contará también con fechas en Washington D.C. (19 y 20 de junio), Long Beach (24 y 25 de julio) y Orlando (13 y 14 de noviembre). La edición mexicana se mantiene como la única sede fuera de Estados Unidos.

Un cartel del festival Vans Warped Tour 2027 presenta las fechas programadas para las presentaciones en Washington, Long Beach, Ciudad de México y Orlando. (Vans Warped Tour)

Los organizadores aún no revelan el cartel de bandas para la fecha en Ciudad de México. Tampoco se ha anunciado el precio de los boletos ni la modalidad de preventa para la sede mexicana, a diferencia de las fechas estadounidenses, cuya preventa arranca el 20 de noviembre y venta general el 21 de noviembre.

Cuánto costarían los boletos del Vans Warped Tour 2027: la primera edición como referencia

En la edición 2026, los organizadores vendieron únicamente abonos para los dos días del festival, sin opción de boleto individual. El Abono General Fase 1 se ofreció en 1,980 pesos, mientras el Abono Zona Plus Fase 1 llegó a 3,564 pesos.

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Los precios subieron conforme avanzaron las fases de venta. Para la Fase 4, el Abono General alcanzó los 2,880 pesos y el Plus llegó a 5,184 pesos. En las últimas fases, el acceso general llegó hasta 3,571 pesos y la zona Plus hasta 5,783 pesos, montos sin cargos por servicio de Ticketmaster.

La banda Elli Noise actúa sobre el escenario ante el público congregado durante el festival Vans Warped Tour México. (Vans Warped Tour MX)

Papa Roach, Rise Against y Dropkick Murphys encabezaron el primer día en 2026

El cartel del 12 de septiembre de 2026 reunió a Papa Roach, Rise Against, Yellowcard, Taking Back Sunday y The All-American Rejects como actos principales. También se presentaron Dropkick Murphys, Bowling for Soup, Goldfinger, Destroy Boys, Atreyu, Glassjaw, Joyce Manor, The Devil Wears Prada, We Came As Romans y la banda mexicana 2 Minutos, entre más de 45 agrupaciones distribuidas en seis escenarios.

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Jimmy Eat World y Simple Plan cerraron el festival el segundo día

La jornada del 13 de septiembre incluyó a Jimmy Eat World, Simple Plan, New Found Glory, Alkaline Trio y Underoath entre los nombres más relevantes. El cartel sumó también a Escape the Fate, Pennywise, All Time Low, Thrice, The Maine, The Story So Far, State Champs, Motion City Soundtrack y a las agrupaciones mexicanas Los Blenders, División Minúscula y 13 Anclas.

Una guitarrista salta durante una presentación musical en el festival Vans Warped Tour México 2026 frente a una batería y una pantalla iluminada. (Vans Warped Tour MX)

El festival distribuyó sus presentaciones en los escenarios Vans Stage, Corona Stage, Ghost Stage, Beanbox Stage, Little Caesars Stage y Corona Cero Stage.

¿Dónde está ubicado el Autódromo Hermanos Rodríguez?

El Autódromo Hermanos Rodríguez se ubica dentro del Complejo Deportivo Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. La dirección exacta es Avenida Río Churubusco s/n, colonia Country Club.

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Una banda de rock actúa en un escenario iluminado frente al público reunido en el festival Vans Warped Tour México. (Vans Warped Tour MX)

Cómo llegar

En Metro La estación más cercana es Velódromo, de la Línea 9 (café). Desde ahí se camina unos 10 minutos hacia el autódromo. También puede usarse la estación Ciudad Deportiva de la misma línea.

En auto Se accede por el Viaducto Río de la Piedad o por avenida Río Churubusco. Durante eventos como el Gran Premio de México, suele haber cierres viales en los alrededores y se recomienda consultar las rutas alternas que publica la Secretaría de Movilidad de la CDMX.

En camión o Metrobús Varias rutas de camiones RTP tienen paradas cercanas al Complejo Deportivo Magdalena Mixhuca. No hay una estación de Metrobús directa frente al autódromo, pero la Línea 2 tiene paradas sobre avenida Eje 5 que conectan caminando.

Recomendaciones para días de evento Cuando hay Fórmula 1 u otros eventos masivos, las autoridades suelen recomendar el transporte público, ya que el estacionamiento es limitado y las calles cercanas cierran con horas de anticipación.