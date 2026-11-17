Mauricio Kuri responde por caso Gabito Ballesteros y afirma que en Querétaro se aplica la ley. Foto: Twitter @MrLotario

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El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, aseguró que el caso del cantante Gabito Ballesteros quedó aclarado luego de que su representante ofreciera una disculpa por lo ocurrido durante su presentación en la Feria Internacional Ganadera 2026, donde el espectáculo fue suspendido por interpretar canciones que presuntamente hacían apología del delito.

El mandatario estatal sostuvo que las autoridades actuaron conforme a las disposiciones legales y afirmó que el asunto ya fue atendido. “Eso ya quedó aclarado, ya el propio representante pidió una disculpa y ya es un tema en el que se aplicó la ley”, declaró.

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Al ser cuestionado sobre lo ocurrido, Kuri reiteró que en la entidad se hacen cumplir las disposiciones legales y enfatizó: “Aquí en Querétaro se aplica la ley”.

Mauricio Kuri afirma que el caso de Gabito Ballesteros quedó aclarado

Las declaraciones del gobernador se producen después de la polémica generada por la cancelación del concierto del intérprete de corridos tumbados, quien se presentó el viernes 13 de noviembre en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro.

La presentación fue interrumpida por autoridades municipales de El Marqués luego de que el cantante interpretara dos canciones que no estaban contempladas en el repertorio autorizado por los organizadores, debido a que su contenido fue considerado como apología del delito.

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De acuerdo con el comité organizador, el artista recibió una primera advertencia después de interpretar un tema no autorizado. Sin embargo, posteriormente regresó al escenario y cantó una segunda canción señalada por las autoridades, identificada como ‘AMG’, colaboración con Natanael Cano y Peso Pluma.

Ante esta situación, personal de Inspección Municipal intervino nuevamente y determinó suspender definitivamente el espectáculo.

La suspensión del concierto derivó en una investigación de la FGR

El incidente no se limitó a la interrupción de la presentación, pues posteriormente se registró un operativo policial que derivó en la detención de Gabito Ballesteros y cuatro integrantes de su equipo.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que inició una investigación por posibles delitos relacionados con la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como desobediencia y resistencia de particulares.

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Durante la intervención se reportó el aseguramiento de armas, cargadores y cartuchos. No obstante, los abogados del cantante sostuvieron que las armas pertenecían a integrantes de su equipo de seguridad, quienes contaban con los permisos correspondientes para portarlas.

La defensa también señaló que la revisión policial y la suspensión administrativa del concierto correspondían a procedimientos distintos. Gabito Ballesteros y los integrantes de su equipo recuperaron su libertad el sábado 14 de noviembre.

¿Qué falta por resolver tras la cancelación del concierto?

Aunque Mauricio Kuri consideró aclarado el asunto después de la disculpa ofrecida por la representación del artista, todavía existen aspectos administrativos relacionados con la suspensión del espectáculo.

El secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, explicó que corresponde al municipio de El Marqués determinar la sanción económica que deberá imponerse al empresario responsable de la presentación.

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Hasta este lunes 16 de noviembre, el funcionario indicó que no tenía información sobre el monto de la multa ni confirmación de que hubiera sido cubierta.

Entre los principales puntos relacionados con el caso se encuentran:

13 de noviembre: fue suspendida la presentación de Gabito Ballesteros en la Feria Internacional Ganadera.

Dos canciones: fueron señaladas por las autoridades por no formar parte del repertorio autorizado.

Intervención policial: derivó en la detención del cantante y otros integrantes de su equipo.

Investigación federal: la FGR indaga posibles delitos relacionados con la portación de armas y desobediencia.

Sanción administrativa: el municipio de El Marqués deberá determinar la multa correspondiente al empresario.

Gobierno de Querétaro pide respetar las condiciones de los próximos conciertos

Por su parte, Eric Gudiño Torres señaló que las condiciones establecidas para las presentaciones artísticas deberán mantenerse durante el resto de las actividades de la Feria Internacional Ganadera.

El secretario de Gobierno explicó que sostuvo comunicación con el empresario encargado de llevar a los artistas al recinto ferial, quien tendrá que informarles y ratificar las restricciones musicales establecidas para sus respectivos espectáculos.

El funcionario precisó que no había hablado directamente con los cantantes anunciados en la cartelera, pero indicó que el empresario deberá transmitirles las condiciones que deben cumplir.

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Kuri destaca asistencia de 34 mil personas a la Feria Ganadera

En sus declaraciones, Mauricio Kuri también se refirió a la afluencia registrada en la Feria Internacional Ganadera y destacó que la jornada anterior alcanzó una asistencia superior a las 34 mil personas.

El gobernador señaló que se trató del día con mayor número de visitantes desde el inicio del evento y llamó a mantener la participación del público en las actividades programadas.

Asimismo, expresó que busca que la feria continúe desarrollándose en condiciones de seguridad y como un espacio de convivencia para las familias.

“Hay que seguir yendo con mucha seguridad, con mucha felicidad y con toda la familia”, manifestó.

De esta manera, el mandatario dio por aclarado el episodio relacionado con Gabito Ballesteros, mientras permanece pendiente la determinación de la multa administrativa y continúa por separado el procedimiento de investigación a cargo de la FGR.

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