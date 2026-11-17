El pronunciamiento advirtió que el descrédito hacia los integrantes del INE compromete la confianza ciudadana en los comicios. Foto: X/@PodermxXmx

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La Línea de Investigación Electoral, Democracia y Representación Política del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM expresó su respaldo a Lorenzo Córdova Vianello y pidió frenar las descalificaciones contra el exconsejero electoral y el INE, al considerar que estos señalamientos comprometen la confianza ciudadana en la autoridad encargada de organizar las elecciones.

El pronunciamiento, fechado en CDMX este 16 de noviembre, sostuvo que las acusaciones sobre supuestas irregularidades atribuidas a Lorenzo Córdova carecen de pruebas. Las personas firmantes también señalaron que esas imputaciones desvían la atención de otros asuntos que, a su juicio, sí requieren investigaciones de las autoridades competentes.

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Dicho documento de intelectuales de la UNAM reunió firmas de académicos, investigadores, abogados, periodistas, exfuncionarios electorales e integrantes de organizaciones civiles de México y otros países. Entre quienes lo suscriben aparecen Karla Edith Acosta Méndez, Roger Bartra, Julia Carabias Lillo, Santiago Creel Miranda, José Woldenberg Karakowsky, Ciro Murayama, Jacqueline Peschard, Diego Valadés y Jesús Zambrano.

El pronunciamiento advierte riesgos para la confianza en el INE

Especialistas solicitaron a la presidenta de la República y a los legisladores detener los señalamientos que menoscaban al instituto electoral. Crédito: INE

Las personas firmantes afirman que los ataques no se limitan a Córdova, pues también desacreditan a quienes han encabezado al INE y, antes, al Instituto Federal Electoral. Según el texto, esa descalificación general afecta la confianza en una institución creada tras décadas de esfuerzos para garantizar elecciones libres, competencia política equitativa y respeto al voto.

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El posicionamiento sostuvo que el instituto ha permitido alternancias que reflejan la pluralidad política del país. Por ello, describió la autonomía, capacidad técnica y credibilidad del organismo como un patrimonio democrático que debe preservarse.

“Al desacreditar de manera general a quienes han encabezado el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, se compromete la confianza en una institución fundamental para la democracia mexicana”, señala el documento.

La Línea de Investigación Electoral, Democracia y Representación Política solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum, gobernadores, senadoras, senadores, diputadas y diputados detener las expresiones que, de acuerdo con el pronunciamiento, menoscaban al INE.

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Firmantes reivindican la participación pública de Córdova

Los firmantes defendieron la trayectoria de Lorenzo Córdova y su derecho a intervenir en el debate público sin intimidaciones. (Cuartoscuro)

El texto reconoció la contribución de Lorenzo Córdova Vianello a la democracia mexicana y su compromiso con la autonomía de las instituciones electorales. También reivindicó su derecho a participar en el debate público “sin intimidaciones”.

Entre los suscriptores hay integrantes de la UNAM, UAM, CIDE, Cinvestav, ITESO, El Colegio de México, Tecnológico de Monterrey, Universidad de Guadalajara, Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Turín, Universidad de Génova, Universidad de Lille y University of Notre Dame.

El pronunciamiento también está firmado por investigadores eméritos, profesores universitarios, integrantes de colegios de abogados, periodistas y representantes de asociaciones como COPUEX, Unidos Somos Futuro, Colegio de Abogados de México y Fundación Konrad Adenauer México.

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Lorenzo Córdova responde a Morena y atribuye los señalamientos contra el INE al respaldo que el partido dio a Guadalupe Taddei

El exconsejero presidente afirmó que la presunta trama de corrupción y conflictos de interés en el instituto sería resultado del apoyo que los gobiernos morenistas brindaron a la expresidenta del organismo. REUTERS/Luis Cortes

Morena y Lorenzo Córdova intercambiaron acusaciones por contratos otorgados a proveedores electorales, mientras el partido pide investigar operaciones realizadas entre 2014 y 2023 y el exconsejero atribuye los señalamientos contra el INE al respaldo que los gobiernos morenistas dieron a Guadalupe Taddei.

El pasado 5 de noviembre, la dirigencia nacional de Morena solicitó que las investigaciones alcancen a administraciones anteriores y a funcionarios que todavía laboran en el INE. La petición ocurre durante las indagatorias por contrataciones efectuadas durante la presidencia de Taddei.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó operaciones financieras con elementos de riesgo y presentó una denuncia ante la FGR para que se investiguen los hechos y se determinen posibles responsabilidades. La UIF ordenó el bloqueo preventivo de cuentas bancarias de 25 personas y 15 empresas relacionadas con proveedores electorales.

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Entre las cuentas que habrían sido bloqueadas figura la de Guadalupe Taddei, de acuerdo con reportes periodísticos. Hacienda aclaró que el bloqueo es una medida administrativa y no una resolución definitiva sobre la responsabilidad de las personas involucradas, quienes conservan sus derechos de defensa y audiencia.

Pide Morena revisar contrataciones de la gestión de Córdova

Morena pidió indagar presuntas irregularidades por más de 2 mil millones de pesos otorgados a proveedores durante la gestión de Lorenzo Córdova. REUTERS/Raquel Cunha

Morena acusó la existencia de una presunta red de corrupción vinculada con proveedores electorales durante los nueve años en que Lorenzo Córdova encabezó el INE, de 2014 a 2023. El partido señaló adjudicaciones por más de 2 mil millones de pesos a empresas relacionadas con un mismo grupo empresarial.

La dirigencia morenista planteó que las prácticas bajo revisión tendrían antecedentes de varias décadas y no habrían comenzado con la llegada de Taddei al Consejo General. También pidió establecer quién autorizó las operaciones, qué servidores públicos vigilaron los procedimientos y quiénes habrían obtenido beneficios.

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El partido exigió explicaciones a Lorenzo Córdova, al exconsejero electoral Ciro Murayama y al exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo sobre las medidas que habrían aplicado para impedir la concentración de contratos en proveedores determinados.

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó a Córdova de desviar la discusión y le demandó responder por los contratos y las empresas señaladas.

“Autonomía no es impunidad. ¡El INE sí se investiga!”, afirmó la dirigente partidista. Santiago Nieto, coordinador de Morena, también fue cuestionado por Córdova, quien hizo señalamientos sobre su paso por la fiscalía electoral del PRI y por la UIF durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

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Córdova afirmó que la supuesta trama de corrupción y conflictos de interés en el instituto sería resultado del respaldo que Morena y sus gobiernos otorgaron a Taddei.