Shakira, Metallica y Grupo Firme encabezan el recuento histórico de presentaciones con boletos agotados en el Estadio GNP Seguros, anteriormente conocido como Foro Sol. (Especial )

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La cantante Shakira encabeza el recuento de conciertos en el Estadio GNP Seguros con 16 noches abarrotadas desde su debut sobre esa tarima en febrero de 2003.

El inmueble de la alcaldía Iztacalco cuenta con hasta 65,000 asistentes por velada. En su última corrida de conciertos en la capital, la colombiana vendió 780,000 boletos para una sola gira, cifra inalcanzable para cualquier otro artista en la historia del recinto.

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La pista vio nacer esta competencia de boletaje en noviembre de 1993, en ese entonces se montaron gradas provisionales de tubos que luego dieron paso al Foro Sol, antes de su remodelación definitiva en 2024.

Shakira tiene el liderato absoluto con 16 fechas en el Estadio GNP Seguros

La colombiana estrenó el escenario cuando todavía era el Foro Sol los días 14 y 15 de febrero de 2003 con el “Tour de la Mangosta”. Repitió llenos totales el 2 y 3 de abril de 2011 con el “Sale el Sol World Tour”.

El golpe fuerte sobre la mesa llegó en 2025 de la mano de “Las Mujeres Ya No Lloran”. Shakira realizó siete fechas al hilo en marzo y colgó el letrero de localidades agotadas en otras cinco noches entre agosto y septiembre.

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Las 12 fechas vendidas en ese mismo año dejaron atrás cualquier antecedente en la Ciudad de México. Ningún espectáculo solista o grupal suma tantas entradas vendidas en una sola temporada en el reciento.

Shakira realizó siete fechas al hilo en marzo y colgó el letrero de localidades agotadas en otras cinco noches entre agosto y septiembre. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO

Metallica domina el terreno internacional del rock con 11 fechas

La banda estadounidense Metallica marcha en el segundo puesto histórico del inmueble. El cuarteto californiano se apuntó 11 fechas con boletos agotados repartidas en cuatro visitas a la capital.

Su primer asalto al Foro Sol ocurrió el 30 de abril de 1999 durante “The Garage Remains the Same Tour”. Diez años después, la banda reventó el graderío el 4, 6 y 7 de junio de 2009 para grabar su disco en vivo.

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El grupo amarró tres noches más el 1, 3 y 5 de marzo de 2017 con el “WorldWired Tour”. En septiembre de 2024, ya con el nombre de Estadio GNP Seguros, sumó cuatro fechas los días 20, 22, 27 y 29 al centro de la pista.

El cuarteto californiano se apuntó 11 fechas con boletos agotados repartidas en cuatro visitas a la capital. FOTO:CORTESÍA OCESA/CUARTOSCURO

Grupo Firme empata la marca y manda en el regional mexicano

La escuadra de Eduin Caz, Grupo Firme, comparte el segundo peldaño general con 11 presentaciones. La agrupación tijuanense ostenta la mayor marca para la música mexicana en este coloso.

El conjunto realizó cinco conciertos entre marzo y mayo de 2022 dentro del tour “Enfiestados y Amanecidos”. La reventa y la demanda obligaron a sumar dos fechas más el 10 y 11 de febrero de 2023 para redondear siete llenos.

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La banda regresó al renombrado Estadio GNP Seguros el 28 de junio de 2025 para su octava presentación. En julio de 2026 amarró dos fechas consecutivas los días 17 y 18 con su gira “La Última Peda Tour 2026″.

La agrupación tijuanense ostenta la mayor marca para la música mexicana en este coloso. Crédito: Cuartoscuro

Justin Bieber y Coldplay acumulan llenos masivos en distintas épocas

El canadiense Justin Bieber presume nueve fechas en el inmueble capitalino. El cantante llenó el Foro Sol el 1 y 2 de octubre de 2011 con miles de seguidoras que colapsaron Viaducto Río de la Piedad.

Bieber volvió a colgar localidades agotadas el 18 y 19 de noviembre de 2013 con el “Believe Tour”. En febrero de 2017 firmó tres conciertos al hilo y en mayo de 2022 cerró dos fechas con el “Justice World Tour”.

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La banda inglesa Coldplay suma ocho presentaciones en el recinto, debutó en el escenario del Foro Sol el 6 de marzo de 2010, llenó tres noches seguidas en abril de 2016 y realizó cuatro funciones más en abril de 2022.

Justin Bieber suma nueve conciertos y Coldplay ocho fechas en el actual Estadio GNP Seguros, registrando llenos totales y alta demanda de boletos en cada una de sus visitas a la Ciudad de México. (Especial )

Paul McCartney y The Rolling Stones respaldan el nacimiento del inmueble

El músico inglés Paul McCartney suma ocho conciertos en solitario dentro del estadio. El promotor Alejandro Soberón concibió las gradas en 1993 para recibirlo, donde cantó el 25 y 27 de noviembre de aquel año.

McCartney regresó al Foro Sol el 27 y 28 de mayo de 2010, en noviembre de 2023 llenó dos veladas y repitió tanda el 12 y 14 de noviembre de 2024 ya bajo el nombre de Estadio GNP Seguros.

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El grupo The Rolling Stones comparte el renglón de ocho fechas. La banda británica abrió su historial en el país con cuatro noches en enero de 1995, sumó dos fechas en febrero de 1998 y selló dos conciertos en marzo de 2016.

La reina del pop, Madonna, acumula siete presentaciones, la cantante bautizó las gradas el 10, 12 y 13 de noviembre de 1993 con “The Girlie Show”, volvió el 29 y 30 de noviembre de 2008 y ofreció dos fechas en noviembre de 2012.

Paul McCartney y The Rolling Stones acumulan ocho presentaciones cada uno en el inmueble de la Magdalena Mixhuca, desde sus primeras visitas a México en la década de 1990 hasta sus giras recientes en la capital. (Especial )

El reguetón y el pop sostienen marcas en temporadas cortas

El boricua Bad Bunny figura en la tabla alta del Estadio GNP Seguros tras asegurar ocho presentaciones corridas durante diciembre de 2025 con la gira “Debí Tirar Más Fotos”.

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El fenómeno de RBD metió 390,000 personas en el Foro Sol al agotar seis fechas entre noviembre y diciembre de 2023.

El boricua Bad Bunny figura en la tabla alta del Estadio GNP Seguros tras asegurar ocho presentaciones corridas durante diciembre de 2025 Crédito: Reuters

Daddy Yankee llenó cinco fechas continuas en diciembre de 2022 durante su retiro, mientras que Taylor Swift realizó cuatro noches seguidas en agosto de 2023.

Con más de tres décadas de actividad ininterrumpida y una capacidad para 65,000 personas por función, el inmueble de la Magdalena Mixhuca mantiene el listón más alto de la taquilla en México.