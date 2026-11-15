Karol G en CDMX: reprograma su concierto de hoy domingo 15 de noviembre por motivos de salud

La cantante Karol G sostiene la bandera de México durante su presentación musical en el Estadio GNP Seguros.

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Karol G reprograma su presentación en Ciudad de México, programada para la noche de este domingo 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, para el próximo martes 17 de noviembre en el mismo recinto por motivos de salud de la artista, según un comunicado conjunto de OCESA y Ensō.

El aviso señala que la decisión se toma priorizando la salud y el bienestar de la cantante colombiana. El tercer concierto de su gira Viajando por el Mundo Tropitour en la capital mexicana debía iniciar a las 21:00 horas, con apertura de puertas desde las 17:00.

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El comunicado lamenta no compartir la noche con los fans

“Después de dos noches llenas de música y momentos especiales en Ciudad de México, lamentamos profundamente no poder compartir esta noche con todos los fans que esperaban acompañarla”, señala el texto difundido por OCESA y Ensō.

Un comunicado de Ocesa anuncia la reprogramación del concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México debido a motivos de salud de la cantante. (Ocesa Total)

El mensaje agrega que Karol G “agradece de corazón todo el cariño y la energía” que recibió durante estos días en la capital mexicana, y pide comprensión a sus seguidores ante el cambio de fecha.

Karol G en CDMX: cómo pedir reembolso de los boletos

De acuerdo con el aviso, todos los boletos adquiridos previamente para la función de este domingo serán válidos para acceder a la presentación del martes 17 de noviembre, sin necesidad de realizar ningún trámite.

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Quienes prefieran solicitar un reembolso pueden hacerlo desde su cuenta de Ticketmaster, seleccionando el botón de Ayuda para recibir instrucciones sobre el proceso. El comunicado remite a la liga tkmx.link/PolíticaDeCompra para resolver dudas adicionales.

La cantante colombiana Karol G presenta su gira Viajando por el Mundo Tropitour ante más de 65,000 personas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. (Ricardo Téllez/Infobae México)

Qué le pasó a Karol G: ¿por qué canceló su concierto de esta noche?

De momento se desconoce cuál es el problema de salud que atraviesa la cantante colombiana, y que le impidió presentarse este domingo 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

Karol G no se ha manifestado públicamente en sus redes sociales, y el comunicado difundido por OCESA únicamente refiere a motivos de salud, por lo que cualquier especulación debe tomarse como una postura no oficial por parte de la colombiana y su equipo.

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Dos funciones previas con lleno total y dos invitadas sorpresa

La reprogramación llega tras dos presentaciones consecutivas con boletaje agotado en el Estadio GNP Seguros. El viernes 13 de noviembre, Thalía se sumó como invitada especial durante la primera función, donde la cantante colombiana interpretó más de 30 canciones ante 65,000 personas.

La cantante colombiana Karol G presenta su gira Viajando por el Mundo Tropitour ante más de 65,000 personas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. (Ricardo Téllez/Infobae México)

Para el segundo concierto, celebrado el sábado 14 de noviembre, la sorpresa fue Belinda. Ambas fechas formaban parte de las tres presentaciones programadas del 13 al 15 de noviembre como parte de la gira que recorre estadios en distintas partes del mundo.

La gira generaría una derrama de 460 millones de pesos en la capital

Las tres presentaciones de Karol G en Ciudad de México podrían generar una derrama económica de 460 millones de pesos, según estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). De ese monto, 300 millones corresponden al sector hotelero y 160 millones al consumo en restaurantes, bares y comercios.

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Karol G y Shakira compartieron en el escenario en Ciudad de México durante su paso con el 'Viajando por el mundo Tropitour' (@thalia/X)

Las fechas en la capital mexicana llegaron después de que la artista agotara tres presentaciones en el Estadio BBVA de Monterrey, previas a su paso por el Estadio GNP Seguros. Con el cambio de fecha, la cantante completará su paso por la Ciudad de México antes de continuar su recorrido por Centro y Sudamérica.