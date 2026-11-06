Con un arma y drogas, capturan a dos integrantes de la célula “Bebé Casasola” de La Anti Unión de Tepito

Estarían vinculados con un homicidio perpetrado el pasado 2 de noviembre de 2026 en calles de la alcaldía Iztacalco. Crédito: SSC

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Oliver Ricardo Cueto, de 25 años, y Mario Uriel Cueto, de 30, fueron detenidos el miércoles 4 de noviembre en la alcaldía Iztacalco, acusados de participar en un ataque armado que dejó un hombre muerto.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México reveló la captura hasta este jueves 5 de noviembre, mediante el comunicado 2947/2026.

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De acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por Infobae México, ambos forman parte de la célula “Bebé Casasola”, que opera para el grupo La Anti Unión de Tepito y se dedica a la distribución de drogas, el cobro de piso, la extorsión y homicidios en esa demarcación y en distintas zonas de la capital.

La detención se produjo luego de trabajos de investigación e inteligencia de la SSC, en seguimiento a una agresión con disparos ocurrida el 2 de noviembre en la colonia Tlacotal Ramos Millán, donde dos hombres dispararon contra un ciudadano de 34 años, quien perdió la vida.

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Intentaron huir al notar la presencia policial

Según información oficial de la SSC, los uniformados realizaban recorridos estratégicos de reconocimiento cuando observaron a dos sujetos en la calle Oriente 108 y Sur 19, en la colonia Juventino Rosas, quienes actuaban de manera inusual. Uno de ellos portaba un chaleco balístico, lo que llamó la atención de los oficiales.

Al notar la presencia policial, ambos hombres intentaron evadir a los efectivos e ingresar a un domicilio. Los policías los interceptaron para descartar la comisión de algún ilícito y, en apego a los protocolos de actuación, les realizaron una revisión preventiva.

Oliver Ricardo y Mario Uriel comparten los apellidos Cueto Franco, lo que sugeriría un vínculo familiar entre ambos, aunque el comunicado de la SSC no confirmó si se trata de hermanos.

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La captura se concretó el pasado 4 de noviembre en calles de la CDMX. Crédito: SSC

Según datos contenidos en sus respectivas fichas cargadas en el Registro Nacional de Detenciones, Oliver Ricardo Cueto Franco mide 1.70 metros, es de tez blanca, complexión media y cabello castaño oscuro, con barba.

Vestía un chaleco balístico táctico sin paneles, playera negra, short azul claro y tenis blancos con vivos negros, y presentaba tatuajes en el antebrazo y brazo derechos, en la pantorrilla derecha y detrás de la oreja derecha.

Mario Uriel Cueto Franco, por su parte, mide también 1.70 metros, es de tez morena clara, complexión robusta y cabello corto castaño oscuro, con barba y bigote. Al momento de la aprehensión vestía playera negra, bermuda azul marino y tenis blancos con vivos negros, con tatuajes en el pecho, en la mano izquierda y en la pantorrilla derecha.

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Les aseguraron un arma, 100 bolsitas con droga y un celular

La revisión derivó en el aseguramiento de la funda para chaleco que contenía un arma de fuego con un cargador y cinco cartuchos útiles. Los oficiales también encontraron 50 bolsitas con aparente marihuana y 50 bolsitas de plástico traslúcido color verde brillante con una sustancia sólida cristalina con las características de la metanfetamina, además de un teléfono celular.

Arma y cartuchos asegurados. Crédito: SSC

Tras el aseguramiento, los policías informaron a los detenidos sus derechos constitucionales y, junto con los objetos decomisados, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Marihuana y metanfetamina fueron las drogas aseguradas a los detenidos. Crédito: SSC

El mismo registro ubicó el domicilio donde ocurrió la intercepción de Mario Uriel en la colonia Gabriel Ramos Millán, sección Tlacotal, en la calle Sur 119, entre Oriente 110 y Oriente 108, con referencia de una casa con fachada naranja, en el código postal 08700 de Iztacalco. Este dato difiere de la ubicación reportada en el comunicado de la SSC, que situó el operativo en la calle Oriente 108 y Sur 19, en la colonia Juventino Rosas.

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Las indagatorias policiales reveladas por la SSC revelaron que cuentan con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud, registrado en el año 2021.

El Registro Nacional de Detenciones precisó, además, que las detenciones se concretaron a las 5:05 de la tarde del 4 de noviembre, y que ambos quedaron en traslado hacia las instalaciones correspondientes tras el procedimiento.

Un día antes cayó “El Chopercito”, ligado a 10 homicidios en Iztapalapa

Un día antes de la captura de los Cueto Franco, elementos de la SSC detuvieron a Alan Rafael Ávila Ramírez, de 20 años, conocido como “El Chopercito”, tras una persecución registrada el 3 de noviembre en la alcaldía Iztapalapa. La corporación lo señaló como objetivo prioritario, con al menos 10 homicidios atribuidos en esa demarcación.

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"El Chopercito", generador de violencia detenido tras persecución en Iztapalapa. Crédito: SSC

Durante el operativo, “El Chopercito” disparó contra los oficiales que lo perseguían y arrolló a un policía y a un motociclista, hechos que dejaron un saldo de tres personas lesionadas. La persecución terminó en la colonia Santa Cruz Meyehualco, donde los efectivos lo interceptaron y le aseguraron una pistola semiautomática tipo Springfield XD con cargador y dos cartuchos útiles.

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México señalaron que el detenido estaría relacionado con los homicidios cometidos contra integrantes de la banda criminal “Los Richis”, dedicada a la venta de drogas, extorsión, secuestro, robo y homicidios en Iztapalapa y Tláhuac.

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