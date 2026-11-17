Las autoridades señalaron que continúan en el despliegue para localizar al resto de responsables en el tobo. Crédito: X - @MrElDiablo8 / SSC

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Un hombre de 20 años fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tras el robo a una tienda departamental Sanborns en la colonia Atlántida, alcaldía Coyoacán, en plena jornada del Buen Fin 2026. El asalto ocurrió la tarde del lunes 16 de noviembre en el cruce de las avenidas Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte.

Según reportes, el grupo de sujetos armados con martillos ingresó al establecimiento y se dirigió a la zona de bahías donde se exhiben relojes y perfumes. Los asaltantes rompieron los cristales de las vitrinas y, tras obtener el botín, huyeron a bordo de una motocicleta Pulsar color negro.

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En el vehículo viajaban tres personas, de acuerdo con una fotografía con marca de tiempo de las 14:53:24 horas, difundida por el periodista Jorge Becerril en sus redes sociales.

La policía ubicó al sospechoso tras un cambio de ropa

El despliegue permitió ubicar a uno de los sujetos cuando se desplazaba a pie, luego de que ingresó a un supermercado para cambiarse de ropa. Los uniformados lo interceptaron en la avenida Cerro de las Torres y la calle Cerro Libertad, en la colonia Campestre Churubusco, también en Coyoacán.

Tras una revisión preventiva, los policías le aseguraron una mochila, cinco relojes, dos perfumes y un martillo. Al hombre le leyeron sus derechos constitucionales y, junto con los objetos asegurados, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

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Mochila asegurada por la policía capitalina tras el operativo. Crédito: SSC

El material fotográfico divulgado por la corporación documentó el conjunto completo de objetos decomisados. Entre las piezas destaca una mochila con estampado de galaxia en tonos azul y negro, la misma que aparece cargada por uno de los tres sujetos que huyeron en la motocicleta, según una fotografía difundida tras el asalto.

El resto de los objetos asegurados quedó registrado sobre una superficie oscura, ya en resguardo. Los cinco relojes decomisados tienen correa metálica plateada, salvo uno con detalles dorados, y varios conservan aún la etiqueta de precio, lo que sugiere que fueron tomados directamente de la exhibición.

Relojes y perfumes asegurados. Crédito: SSC

Junto a ellos aparece una bolsa tipo riñonera color gris con manchas visibles, además de un martillo con mango de madera y dos cajas de perfume Nautica Voyage Intense, aún cerradas.

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Personal de la SSC, en coordinación con monitoristas del C2 Sur, continúa con las investigaciones para ubicar y detener a los demás responsables del robo. Hasta el momento no se ha precisado el monto total de lo sustraído de la tienda.

El hecho ocurrió en día de descanso, en medio del puente vacacional de mediados de noviembre, derivado de la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, que este año se trasladó al lunes 16 de noviembre. La fecha generó un fin de semana largo que coincidió con las ofertas del Buen Fin, por lo que numerosas familias aprovecharon para salir de compras o acudir a centros comerciales.

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El Buen Fin es una temporada de descuentos comerciales que se celebra en México, impulsada por el gobierno y cámaras empresariales para incentivar el consumo en comercios de todo el país.

Una clienta sufrió crisis nerviosa tras el asalto

Clientes que se encontraban en el interior del establecimiento buscaron refugio mientras el personal pedía auxilio a la policía, de acuerdo con un reporte del medio N+ sobre lo ocurrido en el lugar la tarde de este 16 de noviembre. Una clienta terminó con crisis nerviosa y corrió hacia la calle para pedir ayuda a transeúntes.

Esa misma cobertura detalló que los sujetos llevaban martillos con los que destrozaron las vitrinas donde se exhibían relojes y perfumes de la tienda, antes de retirarse con el botín.

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Una fotografía con marca de tiempo de las 14:53:24 horas, difundida por el periodista Jorge Becerril en sus redes sociales, muestra a tres personas sobre la motocicleta durante la huida: el conductor y dos pasajeros, cada uno con mochilas o bultos visibles.

Otro Sanborns fue asaltado en marzo en la alcaldía Benito Juárez

El robo en Coyoacán no es el único registrado este año contra la cadena. El 12 de marzo de 2026, varios sujetos irrumpieron en una sucursal de Sanborns ubicada en la Plaza Metrópoli Patriotismo, colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez, y rompieron los cristales de las vitrinas para sustraer teléfonos celulares.

Testigos documentaron el momento en que uno de los asaltantes se resbala durante su huida. Crédito: X - @MrElDiablo8

De acuerdo con datos oficiales, tres sujetos ingresaron al establecimiento cerca de las 4 de la tarde, rompieron la vitrina donde se exhibían aparatos electrónicos y escaparon con el botín oculto dentro de maletas, a bordo de dos motocicletas.

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Un video mostró a cuatro personas con mochilas y vestimenta similar caminando juntas tras el hecho, aunque las autoridades únicamente señalaron a tres presuntos responsables.

Testigos grabaron el momento en que uno de los presuntos delincuentes se tropezó en su escape. Crédito: X - @MrElDiablo8

La SSC indicó entonces que revisaba las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a los implicados y recomendó al gerente del establecimiento presentar la denuncia formal correspondiente.

Ambos casos muestran un patrón de asaltos a sucursales de la cadena departamental en puntos distintos de la capital, con grupos reducidos que rompen vitrinas con herramientas contundentes.