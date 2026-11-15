La dirigente de Morena reafirmó el nombramiento de Cruz Pérez Cuellar, quien contenderá por la gubernatura de 2027. (Crédito: X/@LaPolaka)

Guardar

En medio de tensiones internas de Morena en Chihuahua, la dirigente nacional Ariadna Montiel visitó el estado donde mostró su respaldo al candidato virtual en el estado, Cruz Pérez Cuéllar, además de instar a la militancia de mantener la unidad.

Previo al encuentro este 14 de noviembre de 2026, se registraron protestas de la militancia, medios locales señalaron que se trataba de personas afines a Andrea Chávez, quien quedó fuera de la contienda por la gubernatura en Morena.

PUBLICIDAD

Durante la conferencia de prensa, donde estuvo presente Pérez Cuéllar, Ariadna Montiel y la secretaria del partido, Carolina Montiel, la dirigente nacional dejó clara su apuesta por fortalecer el proyecto político del alcalde de Ciudad Juárez con licencia.

Ariadna Montiel respalda a Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua

En su visita a Ciudad Juárez, Ariadna Montiel explicó que su gira tenía como objetivo reforzar la estructura territorial de Morena y acompañar a Cruz Pérez Cuéllar en las actividades de organización del movimiento.

La dirigente destacó que el político juarense será el encargado de coordinar los trabajos del partido en Chihuahua, una responsabilidad que también recibió el respaldo del Partido Verde Ecologista de México, mientras avanzan las conversaciones para construir una alianza electoral.

PUBLICIDAD

Ariadna Montiel visita Chihuahua y se arma trifulca entre la militancia por Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuellar. (Foto: Morena)

Montiel señaló que la estrategia contempla encuentros con las bases y representantes de diferentes municipios, pues consideró que el trabajo territorial será fundamental para los próximos procesos electorales.

A través de sus redes sociales, la dirigente nacional destacó su encuentro con Pérez Cuéllar y aseguró que el movimiento debe continuar organizándose desde las comunidades para impulsar el bienestar de la población.

La visita también representó una señal de respaldo al perfil que Morena busca posicionar para competir por la gubernatura en 2027, en medio de las diferencias que dejó la selección interna.

Protestas de simpatizantes de Andrea Chávez exhiben la división en Morena

La visita de Ariadna Montiel ocurrió en un escenario de inconformidad entre sectores de Morena que no respaldaron la definición de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal.

PUBLICIDAD

La inconformidad tiene antecedentes en la contienda interna, donde Andrea Chávez buscaba obtener la coordinación rumbo a la gubernatura de 2027. Tras quedar fuera de esa definición, la senadora con licencia recibió una nueva responsabilidad política en Ciudad Juárez.

El distanciamiento entre ambos perfiles también ha quedado de manifiesto después del proceso. Pérez Cuéllar reconoció que la relación con Chávez no atraviesa su mejor momento, por lo que recomponer la unidad después de una competencia interna requerirá tiempo.

Simpatizantes de Morena arman trifulca en Chihuahua.

Entre los factores que mantienen la tensión dentro del partido destacan:

La definición estatal: Cruz Pérez Cuéllar obtuvo la coordinación de Morena en Chihuahua y quedó perfilado rumbo a la gubernatura de 2027.

El lugar de Andrea Chávez: La senadora con licencia recibió una responsabilidad de coordinación municipal en Ciudad Juárez.

La inconformidad de las bases: Los simpatizantes de Chávez no han terminado de cerrar filas con el grupo político que respalda a Pérez Cuéllar.

Ante este panorama, Montiel sostuvo que todas las expresiones de Morena deben tener espacio, incluso aquellas que manifiestan desacuerdo con las decisiones del partido. No obstante, señaló que la definición interna ya se realizó y que ahora corresponde concentrarse en el proyecto político.

PUBLICIDAD

La dirigente también recordó que los procesos de selección deben respetar los estatutos y puso como ejemplo a Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a la candidatura presidencial mediante una encuesta.

Cruz Pérez Cuéllar llama a la unidad y lanza mensaje rumbo a 2027

Por su parte, Cruz Pérez Cuéllar aseguró que respeta las diferentes posturas dentro de Morena y sostuvo que la ciudadanía tendrá la última palabra en las próximas elecciones, como ocurrió en sus anteriores triunfos electorales en Ciudad Juárez y cuando obtuvo un escaño en el Senado.

Ariadna Montiel visita Chihuahua y se arma trifulca entre la militancia por Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuellar. (Foto: Morena)

Durante las actividades en la frontera, el coordinador estatal convocó a los militantes a fortalecer la organización y mantener el compromiso con la Cuarta Transformación.

PUBLICIDAD

En su discurso, cuestionó a los partidos de oposición por expresar respaldo a los programas sociales, pero votar en contra de iniciativas relacionadas con estos apoyos. También criticó lo que calificó como abandono del gobierno estatal hacia los municipios de Chihuahua.