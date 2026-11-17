A través de redes sociales, la comunidad de skate denunció que el parque Templo Mayor Skatepark, que cuenta con certificación para competencias internacionales, sería demolido por las obras de ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX para la construcción de la estación Álvaro Obregón (FB/ Hijos de la Patineta)

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El Gobierno de la Ciudad de México prepara la siguiente fase de la ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), luego de concluir con la excavación del túnel que conectará el tramo de Observatorio a Mixcoac, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) se alista para la construcción de las estaciones así como de las lumbreras de la red.

Y la primera estación en empezar con los trabajos será Álvaro Obregón, por lo que el personal ya recorrió la zona para la demolición y procesos correspondientes ante los trabajos que están por empezar.

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Por ello, la comunidad de skate denunció que el parque Templo Mayor Skatepark, ubicado dentro del Parque de la Juventud en la alcaldía Álvaro Obregón, será demolido. Y es que, tras el reciente caso del skatepark en el barrio San Antonio que fue destruido por obras de la Calzada Flotante Tlallipan, la comunidad de patinadores buscan el diálogo con las autoridades.

Otro skatepark será demolido por obras de movilidad

Comunidad de patinadores denunció que demolerán el skatepark Templo Mayor por obras de la Línea 12 del Metro CDMX (Google Maps)

La cuenta Hijos de la Patineta denunció en redes sociales el problema que afronta el skatepark de Álvaro Obregón. En el trazado de la ampliación de la línea dorada, los trabajos obligan a demoler las rampas y pistas de patinaje del parque, situación que causó la movilización de la comunidad de skate.

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De acuerdo con la denuncia de la comunidad, la importancia de este parque radica en que es uno de los pocos en el país que tiene el certificado de Street League para la realización de competencias a nivel internacional, a pesar de ello, las autoridades no tomaron en cuenta la importancia de este espacio deportivo.

“Demolerán otro skatepark en la CDMX, el tercero en lo que va del año. Justo cuando celebrábamos la reconstrucción de San Antonio, nos llegó esta devastadora noticia: la demolición del Templo Mayor, uno de los skateparks más emblemáticos de la Ciudad de México y del país, pues es uno de los únicos que tiene certificado del Street League para competencias internacionales”, argumentó el video en el que hicieron viral su caso.

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Un esquema técnico detalla el trazado de la ampliación de la Línea 12 del Metro en la estación Observatorio y sus conexiones viales en la Ciudad de México. (Redes sociales X/@SntVTC)

Se espera que el 20 de noviembre comiencen los trabajos de obra civil en la parte externa del túnel de la línea dorada, para la construcción las lumbreras, así como los accesos de los usuarios y la entrada principal a la estación subterránea. Hasta el momento, las autoridades no han emitido alguna postura al respecto sobre la problemática que denunciaron los jóvenes patinadores.

El pasado 15 de noviembre la comunidad de patinadores se reunió en el parque para iniciar mesas de diálogo y exigir una respuesta de las autoridades, pues ante la inminente destrucción del parque, buscarán que el gobierno capitalino reubique el parque.

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Cuándo terminará la ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX hasta Observatorio

La Línea 12 del Metro extenderá su recorrido de Mixcoac a Observatorio con una terminal subterránea de cinco vías y dos andenes que enlazará con la Línea 1, el Tren Interurbano México-Toluca y la Terminal de Autobuses del Poniente; el gobierno federal prevé concluir la obra en 2028 para iniciar operaciones en 2029.

Así avanza la obra de ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX (X/ @SICTmx)

El proyecto comenzó en 2015 y contempla un tramo subterráneo de 4.6 kilómetros, así como tres estaciones: Valentín Campa, Álvaro Obregón y Observatorio. La ampliación conectará las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

Durante septiembre se publicó la convocatoria de licitación para las obras civiles y complementarias en Observatorio. Los trabajos incluyen excavaciones para levantar el complejo subterráneo y habilitar las conexiones con los demás sistemas de transporte.

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La avenida Sur 122 será una de las vialidades con afectaciones por la obra, pues en esa área estará la zona de talleres para los trenes. El inicio de las labores está previsto para diciembre de 2026, una vez que se defina el resultado de la licitación.

El túnel rumbo a Observatorio ya está terminado al 100%, mientras que los frentes de trabajo se concentran en las estaciones intermedias y en la terminal. El corte de información de julio de 2026 registraba 28% de avance en Valentín Campa y 30% en Álvaro Obregón, donde se realizaban labores en túneles secundarios y muros de andén.

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Sheinbaum garantizó recursos para la conclusión de la Línea 12 del Metro CDMX (Fonadin)

Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, explicó durante un recorrido que el subsuelo obligó a disminuir la velocidad de excavación para evitar riesgos en el túnel y en las viviendas de la superficie. En algunos sectores, el avance fue de apenas tres metros mensuales.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que hubo periodos en los que la excavación avanzó cerca de un centímetro al mes. La lentitud se debe a que parte de la zona fue una mina a cielo abierto que después recibió rellenos de cascajo, basura y otros materiales de baja resistencia.

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“Es un túnel que va por abajo, pero resulta que en la alcaldía Álvaro Obregón hay muchos rellenos, porque en algún momento fueron rellenos de cascajo y de otras cosas”, afirmó Sheinbaum.