México

Gobierno CDMX reconstruirá skatepark que demolió por obras de la Calzada Flotante Tlallipan

La Secretaría de Obras informó que tras un diálogo con la comunidad de la zona se decidió construir este espacio

Sobse reconstruirá skatepark que demolió por obtra del Jardín Flotante Tlallipan (X/ @SOBSECDMX)
Sobse reconstruirá skatepark que demolió por obtra del Jardín Flotante Tlallipan (X/ @SOBSECDMX)
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Luego de una serie de manifestaciones por parte de la comunidad de skates del barrio de San Antonio, en la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que reconstruirán el skatepark que fue demolido en mayo como parte de las obras de la Calzada Flotante Tlallipan, proyecto que formó parte de la inversión pública para el Mundial 2026.

Por medio de la Gaceta oficial de la CDMX, las autoridades dieron a conocer la licitación para la obra civil que se encargará de la reconstrucción de este centro de recreación para el patinaje callejero. Además, las autoridades compartieron un comunicado en el que detallaron algunas características de la obra.

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“La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) informa que este lunes 12 de octubre de 2026 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Licitación Pública Nacional número DGSUS/LPN/092/2026, para la contratación del proyecto integral de construcción de un skatepark en el barrio San Antonio, alcaldía Cuauhtémoc”, compartieron las autoridades en comunicado.

¿Cuándo empieza la construcción del skatepark en San Antonio?

El Jardín Flotante en Tlalpan fue inaugurado el 7 de junio (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)
El Jardín Flotante en Tlalpan fue inaugurado el 7 de junio (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

La licitación DGSUS/LPN/092/2026 PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SKATEPARK EN EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO fue publiacada este lunes 12 de septiembre en la Gaceta Oficial de la CDMX. En ella se describen las fechas importantes para la realización del proyecto.

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De acuerdo con las autoridades, la obra se realizará luego de una serie de acuerdos con la comunidad que expresó su inconformidad por la demolición y readaptación del espacio público durante la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan, pues el parque fue demolido en su totalidad y en su lugar se instalaron jardineras y un corredor peatonal, en consecuencia los jóvenes patinadores se quedaron sin este espacio deportivo.

“Este proyecto dará continuidad a la recuperación de un espacio destinado a la práctica del skateboarding, cuya reconstrucción ha sido una demanda de la comunidad usuaria tras las obras del Jardín Flotante Tlallipan”, precisó la Sobse.

Así avanza la obra de la Calzada Flotante en Tlalpan a menos de 100 días para el Mundial 2026 (X/ @SOBSECDMX)
La Secretaría de Obras explicó que la construcción del parque skate tomará un tiempo de 60 días naturales (X/ @SOBSECDMX)

La Secretaría de Obras explicó que la construcción del parque skate tomará un tiempo de 60 días naturales, se prevé que las obras empiecen el 2 de noviembre y concluyan el 31 de diciembre de este 2026. Según personal de obras, el skatepark fue una demanda constante de la comunidad, por lo que atendieron la petición de su reinstalación.

“Con este procedimiento, el Gobierno de la Ciudad de México da seguimiento al compromiso de reconstruir este espacio deportivo, atendiendo la demanda de la comunidad usuaria y avanzando hacia la recuperación de un lugar para la práctica del skateboarding y la convivencia”, finalizó el comunicado.

Clara Brugada prometió nuevo skatepark pero entregó la obra con un jardín

El 12 de mayo de 2026 la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la demolición del skatepark ubicado en Tlalpan y San Antonio Abad fue acordada con jóvenes usuarios para construir un espacio más grande como parte de la Calzada Flotante, obra que el Gobierno de la Ciudad de México desarrolló rumbo al Mundial de 2026.

Vecinos de la zona denunciaron que las autoridades destruyeron el parque para permitir el avance del pasillo peatonal elevado. La mandataria sostuvo que la intervención no fue impuesta y que el nuevo proyecto sería definido con la comunidad que utilizaba el lugar.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, aclaró la razón por la que se demolieron rampas para patinar, lo que generó polémica y opiniones divididas al respecto de la obra de la calzada. La mandataria insistió que se rehabilitará la zona junto con los trabajos de la calzada flotante (X/ @ClaraBrugadaM)

Brugada Molina afirmó que, antes de la demolición, las autoridades dialogaron con los jóvenes, quienes aceptaron el retiro del skatepark para construir otro con mayores dimensiones y conforme a sus solicitudes. También señaló que el proceso no se llevó a cabo de manera impositiva.

Prometió que el nuevo parque sustituiría al anterior y su diseño permaneció en proceso. La administración capitalina indicó que mantuvo mesas de diálogo con jóvenes para incorporar sus propuestas y necesidades al espacio recreativo.

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, explicó que el retiro del skatepark fue necesario para avanzar en la transformación de la Calzada de Tlalpan e integrar el Parque Elevado en San Antonio Abad. Añadió que el área destinada a patinadores sería reintegrada al entorno con mejores condiciones y vinculada al nuevo proyecto urbano, pero no fue así, pues entregaron las obras y en su lugar instalaron jardineras.

La construcción de la Calzada Flotante comenzó entre septiembre y octubre de 2025. Desde el inicio, los trabajos provocaron afectaciones para automovilistas y peatones sobre la calzada de Tlalpan y en San Antonio Abad, donde la reducción de carriles permitió el uso de maquinaria pesada. La obra fue inaugurada el 7 de junio de 2026, a pocos días de la inauguración de la Copa Mundial 2026.

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