La gira Viajando por el Mundo Tropitour inició el 24 de julio de 2026 en el estadio Soldier Field de Chicago. (EFE/Ómar Alonso)

Guardar

Karol G ya completó dos de sus tres noches en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México con invitadas sorpresa confirmadas: Thalía el viernes 13 de noviembre y Belinda el sábado 14, en el marco de su gira mundial Viajando por el Mundo Tropitour. Para la función del martes 17 de noviembre, la última de la temporada capitalina, los nombres de Paulina Rubio, Danna, Anahí, Maite Perroni, Dulce María y Kenia Os circulan en redes sociales sin que ninguno haya sido confirmado oficialmente.

Thalía y Belinda ya dejaron el listón alto en las dos primeras noches

El recorrido del espectáculo contempla paradas en Costa Rica, Colombia, Chile y un cierre en Milán en julio de 2027. (@thalia/X)

El viernes 13, Thalía subió al escenario del Estadio GNP Seguros para interpretar junto a Karol G “Piel morena”. Fue su primera aparición en un concierto masivo en México en cerca de diez años. La noche del sábado 14, Belinda tomó su lugar: la cantante mexicana compartió escenario con la colombiana para interpretar “Bella Traición”, y en un momento del show ambas se peinaron mutuamente con una trenza característica. El estadio recibió aproximadamente 65 mil personas en esa segunda fecha.

PUBLICIDAD

Becky G actuó como artista telonera durante las tres noches de Ciudad de México y ya había participado en las fechas previas de Monterrey, donde fue la primera invitada sorpresa confirmada de la gira en territorio mexicano. Su aparición en Monterrey fue el detonante de las especulaciones que se dispararon con más fuerza a medida que se acercaba la última fecha capitalina.

Paulina Rubio y las integrantes de RBD encabezan las apuestas de los fans

Los seguidores en redes sociales promueven la expectativa por una posible colaboración con Paulina Rubio o exintegrantes de RBD. (Ricardo Téllez/Infobae México)

Entre los nombres más mencionados en redes sociales, Paulina Rubio acumula una cantidad considerable de menciones por su trayectoria dentro del pop mexicano y su afinidad generacional con Thalía y Belinda, las dos artistas que ya confirmaron presencia. Sin confirmación oficial de ningún tipo, su nombre encabeza los listados informales que circulan en plataformas como X e Instagram.

PUBLICIDAD

El grupo de exintegrantes de RBD también genera expectativa. Los fans apuntan especialmente a Anahí, con quien Karol G ya compartió escenario en una ocasión anterior, aunque no durante la gira Tropitour. Los nombres de Maite Perroni y Dulce María se suman a esa teoría, que imagina una aparición grupal de al menos tres de las exintegrantes de la agrupación que se reunió en 2023 para su gira Soy Rebelde Tour.

Danna y Kenia Os completan el listado de candidatas para el cierre

Danna y Kenia Os completan la lista de cantantes contempladas por el público para la última fecha capitalina. (Captura de pantalla X)

Danna figura entre las apuestas más recurrentes. La cantante, que transicionó de su nombre artístico anterior a presentarse solo como Danna, registró en 2024 y 2025 varios de sus mejores números de audiencia en giras y festivales, lo que la ubica como una figura de peso dentro del pop mexicano contemporáneo.

PUBLICIDAD

Kenia Os también aparece en las especulaciones. La influencer y cantante, que ganó visibilidad a través de las redes sociales antes de consolidar una carrera musical, suma seguidores de un rango de edad que se superpone con parte del público que asiste a los conciertos de Karol G en México.

Ninguna de las seis candidatas mencionadas —Paulina Rubio, Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Danna ni Kenia Os— publicó mensajes que insinuaran su presencia en el Estadio GNP Seguros previo a la función de este martes.

La gira Tropitour acumula fechas agotadas en todo el continente

Karol G supera dos millones de boletos vendidos en cuatro días y amplía su gira internacional a 63 fechas en estadios. (Ricardo Téllez/Infobae México)

Viajando por el Mundo Tropitour es la gira con la que Karol G recorre América Latina y Estados Unidos durante 2026. La cantante colombiana ganó el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana y el de Mejor Interpretación de Reguetón por “Verano Rosa”, canción en colaboración con Feid. Las tres fechas en el Estadio GNP Seguros forman parte de un tramo de la gira que incluyó previamente fechas en Monterrey.

PUBLICIDAD

La función del martes 17 de noviembre en Ciudad de México es la última presentación de Karol G en la capital mexicana dentro de esta gira. El Estadio GNP Seguros tiene capacidad para aproximadamente 65 mil espectadores por noche.

La gira arrancó en Chicago en julio y se extiende hasta Europa en 2027

Karol G Estadio GNP Seguros CDMX Viajando por el Mundo Tropitour (especial)

Viajando por el Mundo Tropitour comenzó el 24 de julio de 2026 en el Soldier Field de Chicago con un setlist de 33 canciones que incluyó temas de su álbum Tropicoqueta y éxitos anteriores como “Tusa” y “Bichota”. Desde esa noche de apertura, la gira no se detuvo: recorrió Toronto, Washington D.C., Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Phoenix, San Antonio, El Paso, Boston, Nueva York, Atlanta, Houston, Miami, Tampa y Dallas antes de cruzar la frontera hacia México.

PUBLICIDAD

En solo cuatro días de ventas, Karol G superó dos millones de boletos vendidos en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina. La demanda obligó a ampliar la gira de 39 a 63 fechas confirmadas en estadios, con noches adicionales en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Miami, Nueva York, San Francisco, Barcelona, Sevilla y Madrid, varias de las cuales agotaron sus entradas en cuestión de horas.

La gira Tropitour se construye sobre los números de su ciclo anterior: el Mañana Será Bonito World Tour vendió más de 2,3 millones de boletos en 62 shows y recaudó más de 300 millones de dólares, cerrando con cuatro noches agotadas en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

PUBLICIDAD

Después de las tres fechas en la Ciudad de México, la gira continúa el 27 de noviembre en San José, Costa Rica, en el Estadio Nacional de Costa Rica, seguida de tres noches en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá los días 4, 5 y 6 de diciembre. En enero de 2027, el recorrido llega a Quito, Lima y Santiago de Chile, con hasta cuatro fechas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la capital chilena.

El tramo sudamericano continúa en febrero de 2027 con fechas en Buenos Aires —con venue aún por confirmar—, São Paulo en el Mercado Livre Arena Pacaembu, Santo Domingo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez y San Juan en el Estadio Hiram Bithorn Sosa. El cierre europeo arranca en junio de 2027 con presentaciones en Barcelona, Sevilla, Lisboa y Madrid, y termina el 24 de julio de 2027 en el San Siro de Milán, exactamente un año después del inicio de la gira en Chicago.

PUBLICIDAD