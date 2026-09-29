Ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX: filtran detalles de cómo será la terminal Observatorio que conectará con la Línea 1 y el Tren El Insurgente (X/ @SOBSECDMX)

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A 11 años desde que empezó la obra de ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) hasta Observatorio, el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que concluirán el proyecto para así enlazar los servicios de la Línea 1 del Metro CDMX y con el Tren Interurbano México - Toluca.

Luego de meses de trabajos de excavación del túnel, la obra avanza para empezar la siguiente etapa que se concentra en Observatorio. La nueva terminal de la línea dorada será subterránea, por lo que las maniobras a realizar requerirán de infraestructura así como de la paciencia de la población por las afectaciones que se avecinan.

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Se dio a conocer detalles de cómo será la terminal Observatorio de la Línea 12, así como los detalles de los andenes que estarán operando en años próximos. La cuenta SNT Movilidad Urbana @SntVTC, especializada en movilidad, se encargó de compartir detalles de los planos de la obra de la ampliación de la Línea 12; en las imágenes se puede apreciar detalles de cómo será la siguiente fase de la ampliación de la línea dorada.

La SICT reportó que terminó la excavación del túnel de la ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX, tramo Mixcoac a Observatorio. Se observan excavaciones profundas con muros de concreto, un pozo circular visto desde el interior, y estructuras metálicas de soporte en una obra a cielo abierto. Un grupo de ingenieros y funcionarios con cascos de seguridad asisten a una presentación dentro de una estructura subterránea (X/ @SICTmx)

Filtran cómo será la terminal Observatorio de la Línea 12 del Metro CDMX

La nueva estación Observatorio de la Línea 12 contará con cinco vías y dos andenes para la distribución de pasajeros. Este mes se publicó la convocatoria de licitación para los trabajos de obra civil y complementarias en Observatorio; entre los trabajos que destacan es la excavación para la construcción del complejo subterráneo y su conexión con los otros servicios de transporte.

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Se adelantó que la avenida Sur 122 será una de las vialidades afectadas durante este proceso, pues será donde se ubique la zona de talleres de trenes. Se tiene previsto que los trabajos empiecen en diciembre una vez que se tenga definido el resultado de la licitación.

Uno de los detalles que sobresalen es que los accesos tendrán vista hacia la terminal de Autobuses del Poniente, lo que también facilitará la conexión con aquellos que viajen en la red de autobuses fuera de la CDMX.

Estas serán las nuevas estaciones de la ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX:

Observatorio

Valentín Campa

Álvaro Obregón

Un esquema técnico detalla el trazado de la ampliación de la Línea 12 del Metro en la estación Observatorio y sus conexiones viales en la Ciudad de México. (Redes sociales X/@SntVTC)

Ampliación de la Línea 12 del Metro avanzaba hacia Observatorio, prevén terminar en 2028

Andrés Lajous, El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), aseguró que la ampliación de la Línea 12 del Metro entre Mixcoac y Observatorio concluiría en 2028 y comenzaría operaciones en 2029. El proyecto buscaba enlazar la llamada Línea Dorada con la Línea 1 y el Tren Interurbano México-Toluca.

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El proyecto inició en 2015 y contemplaba un tramo subterráneo de 4.6 kilómetros, así como tres estaciones nuevas: Valentín Campa, Álvaro Obregón y Observatorio. La obra conectaría las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

La ampliación recibió una inversión de 11,000 millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura. Las autoridades calcularon que atendería a cerca de 220,000 usuarios diarios.

La construcción también generó 19,350 empleos directos y 67,400 indirectos. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la operación del nuevo tramo permitiría reducir 3,742 toneladas de emisiones de dióxido de carbono.

La estación Valentín Campa tenía 28% de avance en los trabajos subterráneos, Álvaro Obregón alcanzaba 30%, con labores concentradas en túneles secundarios y muros de andén, según el corte de información de julio de 2026.

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Sheinbaum garantizó recursos para la conclusión de la Línea 12 del Metro CDMX (Fonadin)

El cronograma preveía que durante los primeros días de septiembre se publicaría la licitación para construir la estación Observatorio. El túnel hacia esa terminal ya está concluido al 100%.

Lajous, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, explicó durante un recorrido que las condiciones del subsuelo obligaron a reducir el ritmo de excavación. En algunos sectores, el avance fue de apenas tres metros mensuales para proteger el túnel y las viviendas ubicadas en la superficie.

La zona de trabajo había sido una mina a cielo abierto que después recibió rellenos antrópicos de cascajo y desechos de baja resistencia. Durante las excavaciones en Álvaro Obregón, los trabajadores localizaron un tramo de una antigua mina rellenada con basura y cascajo.

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Para consolidar el terreno utilizaron inyecciones de suelo-cemento con aditivos, revestimientos dobles de concreto y un sistema de impermeabilización que, según el funcionario, era único en el mundo.

La ampliación adoptó las recomendaciones de la empresa francesa Systra para evitar la fricción extrema entre los rieles y las ruedas de los trenes. Las medidas buscaban prevenir el desgaste ondulatorio acelerado que afectó al tramo original de la Línea 12 y mantener la seguridad operativa a largo plazo.

La Línea 12 conectará con la Línea 1 del Metro CDMX en Observatorio (Luz Coello/ Infobae México)

El trazo también se modificó para construir el abocinamiento Sassoferrato, una estructura a cielo abierto ubicada en la calle Sassoferrato, en la colonia Alfonso XIII. Esta obra conectaría la cola de maniobras de Mixcoac con el túnel en dirección a Observatorio.

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El nuevo tramo contaría con vías de balasto, durmientes, rieles y fijaciones de mayor resistencia que los instalados en la línea original. También tendría una manta elástica de cerca de cinco centímetros de espesor para absorber los movimientos transmitidos del tren al balasto y a la estructura, con el fin de reducir vibraciones.

Arturo Esparza, subdirector de la ampliación de la Línea 12 en ATTRAPI, afirmó que el proyecto no tendrá problemas de desgaste ondulatorio ni de incompatibilidad entre rueda y riel, como los que surgieron en la Línea 12 original.

Las autoridades precisaron que el tramo Mixcoac-Tláhuac seguirá bajo mantenimiento puntual, sobre todo en curvas con radio menor a 400 metros, para reducir los efectos del desgaste ondulatorio acelerado.

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El terreno de Álvaro Obregón retrasó la excavación del túnel de la Línea 12

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó parte de los retrasos en las obras de ampliación de la línea dorada a las condiciones del subsuelo en la alcaldía Álvaro Obregón, donde existen áreas rellenadas con cascajo y otros materiales de baja resistencia. La zona de excavación fue una mina a cielo abierto que posteriormente recibió relleno antrópico de desechos.

“Es un túnel que va por abajo, pero resulta que en la alcaldía Álvaro Obregón hay muchos rellenos, porque en algún momento fueron rellenos de cascajo y de otras cosas”, señaló.

La presidenta describió que la construcción subterránea debía ejecutarse con precaución debido a la vulnerabilidad del terreno y las viviendas ubicadas en la superficie. “Imagínense hacer un túnel que va por abajo de las calles y que así va el Metro en muchas de las líneas en un relleno, que pues es muy vulnerable”, expresó.

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El terreno de Álvaro Obregón retrasó la excavación del túnel de la Línea 12 (Cortesía SNT Movilidad Urbana X @SntVTC)

De acuerdo con su explicación, en algunos periodos la excavación avanzó cerca de un centímetro al mes. En otros puntos, el progreso fue de apenas tres metros mensuales.

Durante las labores, los trabajadores localizaron un tramo donde habría existido una mina que fue rellenada con cascajo y basura. Para estabilizar el suelo se usaron inyecciones de suelo-cemento con aditivos, revestimientos dobles de concreto y un sistema de impermeabilización que, de acuerdo con Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, es único en el mundo.

La obra también modificó su trazo para construir el abocinamiento Sassoferrato, una estructura a cielo abierto en la calle Sassoferrato, colonia Alfonso XIII. Esta instalación conectará la cola de maniobras de Mixcoac con el túnel hacia Observatorio e incluirá un depósito subterráneo para trenes, además de lumbreras de ventilación y maniobra.

Por otra parte, Sheinbaum aseguró que los recursos para concluir la ampliación están disponibles en Banobras, dentro del Fondo de Infraestructura. Explicó que el proyecto comenzó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y avanzó poco durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Ahí hay recursos para terminar la Línea 12. Esta es una obra que tiene muchísimos años; inició con Peña y no pudo avanzar mucho en el periodo del presidente López Obrador”, declaró la titular del Ejecutivo federal durante una conferencia matutina.