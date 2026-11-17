Ariadna Montiel cuestionó la neutralidad de exfuncionarios del IFE y del INE por su integración en la fuerza política SOMOS. | X-Morena

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Marea Mexicana, Marea Rosa y otras organizaciones convocan a una marcha el próximo 6 de diciembre para exigir un INE “sin cuotas, sin opacidad y sin dueño”, antes de que la Cámara de Diputados elija a la nueva consejera presidenta del organismo, tras la renuncia de Guadalupe Taddei, quien habría sido señalada por corrupción.

La marcha, denominada “Fuera Morena del INE. INE Ciudadano YA”, partirá del Auditorio Nacional y llegará al Ángel de la Independencia por Paseo de la Reforma, en CDMX. Los convocantes piden a los asistentes acudir con su familia, una bandera y la playera de la Selección Mexicana.

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Morena relacionó a la Marea Rosa con la conformación de SOMOS y sostuvo que, pese a presentarse como un movimiento ciudadano, contó con la participación de sectores vinculados con el PRI, el PAN y exfuncionarios electorales.

Morena sostuvo que la movilización defendió un modelo institucional que no busca reducir los recursos públicos a los partidos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, cuestionó este 12 de noviembre que personas que antes ocuparon cargos en el IFE o el INE participen actualmente en esa fuerza política. A su juicio, ese tránsito compromete la imagen de neutralidad que debe tener la autoridad electoral.

“Cómo es posible que siendo el árbitro electoral pasaron a jugar a la cancha y ahora son partido político”, declaró Montiel en conferencia de prensa. “Están en su derecho, la ley se los permite, pero me parece que no es legítimo”.

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La dirigente morenista señaló que quienes integran ese grupo habrían impedido que los servidores de la nación fueran representantes partidistas. “Ellos ahora son un partido”, sostuvo al descalificar la marcha.

Morena también considera que la movilización defiende el modelo institucional que busca modificar mediante reformas orientadas a reducir los costos electorales y los recursos públicos destinados a los partidos.

Sheinbaum minimiza la protesta y defiende el derecho a la libre manifestación

Claudia Sheinbaum reprochó a los defensores del INE la falta de acompañamiento a los reclamos de la izquierda en 1988, 2006 y 2012. REUTERS/Daniel Becerril

La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó la protesta durante su conferencia en Palacio Nacional del pasado 11 de noviembre. “Hay movilizaciones todos los días y hay derecho a manifestarse. Libre manifestación”, afirmó.

Sheinbaum ha vinculado en diversas ocasiones las críticas de la oposición y de estos grupos con las elecciones de 2027. La presidenta sostuvo que los señalamientos contra su gobierno buscan desacreditar los próximos comicios y asegura que el proceso electoral está garantizado.

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La mandataria también reprochó a quienes defienden al INE no haber acompañado las movilizaciones impulsadas por la izquierda después de las elecciones de 1988, 2006 y 2012, y reivindicó a su movimiento como una fuerza que ha protestado por el respeto al voto.

Marcha busca influir en la elección de la presidencia del INE

Los organizadores exigen a la Cámara de Diputados que designe una presidencia del INE independiente de los partidos políticos. (Foto: X/@BlancaYCG)

Marea Mexicana difundió en redes sociales la convocatoria y señaló que la marcha busca que los diputados federales escuchen a la ciudadanía antes de designar a quien encabezará al INE.

La organización sostuvo que la renuncia de Taddei no resuelve la crisis que atribuye al organismo electoral. “Antes de que los diputados elijan a la nueva presidenta del INE, que nos escuchen”, publicó.

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El grupo afirmó que existen consejeros señalados por su cercanía con el poder, contratos bajo investigación y una presidencia vacante a meses de las elecciones de 2027. También exigió una presidenta independiente de partidos y del gobierno, una investigación a fondo y decisiones colegiadas en lugar de “superpoderes”.

En su mensaje, Marea Mexicana recordó la movilización de la Marea Rosa realizada en 2022 bajo la consigna “#ElINENoSeToca”. La cuenta de X desde la que se difundió la invitación comenzó a operar el 11 de noviembre y al momento de escribir esta nota tiene 89 publicaciones.

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La agrupación relacionó la convocatoria con la asistencia de aficionados al Ángel de la Independencia durante la Copa Mundial FIFA 2026. “Para el Mundial nos pusimos la verde y llenamos el Ángel. Este 6 de diciembre volvemos”, señaló en una imagen compartida en sus redes.

INE designa cinco encargadurías para sostener su operación durante el proceso electoral federal 2026-2027

Las designaciones temporales abarcan áreas responsables del padrón electoral, sistemas informáticos, igualdad de género y sanciones, mientras el organismo revisa su estructura directiva tras la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia. Crédito: INE

El INE designó cinco encargadurías de despacho en dos direcciones ejecutivas y tres unidades técnicas para mantener la operación durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027, mientras revisa su estructura de primer nivel tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo.

Cuatro nombramientos entraron en vigor el pasado 16 de noviembre y el correspondiente a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores comienza este 17 de noviembre. Las suplencias abarcan la administración del Servicio Profesional Electoral Nacional, el Padrón Electoral y la Lista Nominal, los sistemas informáticos, la igualdad de género y los procedimientos sancionadores.

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Una encargaduría de despacho permite que una persona conduzca un área sin tener la titularidad formal del cargo. El INE no ha informado cuánto tiempo permanecerán las personas designadas ni cuándo nombrará a quienes ocuparán las plazas de forma definitiva.