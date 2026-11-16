Cómo usar vinagre y bicarbonato de sodio para resanar una pared carcomida por la humedad

Una pared presenta manchas oscuras de humedad y capas de pintura desprendida que dejan al descubierto el revoque inferior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sin duda la humedad es uno de los problemas que más suele afectar los hogares y que nadie quiere sufrir, debido a que daña no solo los inmuebles sino también la salud.

Y aunque existen diversos niveles de humedad, y diversos grados de complejidad para atenderla según la gravedad del problema, cuando apenas va iniciando existen remedios caseros que pueden usarse para detener el avance y evitar que se convierta en un problema mayor.

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Uno de estos remedios es la combinación de vinagre y bicarbonato de sodio la cual puede ayudar a recuperar una pared dañada por la humedad al retirar el salitre y los hongos de la superficie.

El recurso se presenta como una alternativa que también puede ser usada para prevenir la humedad en paredes que no la presentan aún antes de pintar o revestir el muro.

El deterioro aparece cuando el aplanado comienza a desmoronarse, la pintura se desprende y surge un polvillo blanco en la parte baja de la pared. El salitre y el moho afectan la apariencia del hogar y desgastan materiales como el yeso y el cemento.

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Ambos ingredientes de cocina forman una barrera natural contra la humedad por lo cual recomienda aplicar el tratamiento antes de renovar el acabado de la superficie.

Una pared interior presenta manchas ocasionadas por la humedad y capas de pintura levantada en la sección inferior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del vinagre blanco y el bicarbonato de sodio para combatir o prevenir la humedad en las paredes

Vinagre blanco: puede ayudar a retirar suciedad, manchas leves y olores en superficies lavables. Se usa como una opción casera de limpieza superficial, aunque no sustituye la reparación de una filtración ni garantiza eliminar el moho que penetró en materiales porosos, como yeso, tablaroca o revoque.

Bicarbonato de sodio: funciona como un abrasivo suave. Puede facilitar el desprendimiento de salitre, residuos o manchas superficiales al frotar con un cepillo. También ayuda a reducir olores a humedad.

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Es vital mencionar que para este procedimiento no debes combinar el vinagre y el bicarbonato ya que se produce espuma y ambos productos se neutralizan. Esa reacción no hace que la mezcla sea más efectiva contra el moho o la humedad.

Si se usan, conviene hacerlo por separado: primero limpiar una superficie compatible con uno de los productos, retirar los residuos y secar por completo. No se deben mezclar con cloro ni con otros limpiadores. Aquí te decimos cómo hacerlo paso a paso para obtener los resultados esperados.

Una caja de bicarbonato de sodio Arm & Hammer, una botella de vinagre blanco destilado, una esponja y guantes de limpieza amarillos se muestran sobre una encimera de granito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para revivir una pared carcomida por la humedad con vinagre y bicarbonato de sodio

Raspa la zona afectada Retira la pintura suelta y el revoque arenoso con una espátula o un cepillo de cerdas duras, hasta llegar a una superficie firme. Aplica vinagre blanco Rocía vinagre blanco puro sobre la pared ya raspada. Déjalo actuar entre 20 y 30 minutos. Prepara una pasta de bicarbonato Mezcla bicarbonato de sodio con unas gotas de agua hasta obtener una pasta espesa. Frota las manchas Coloca la pasta sobre las zonas con salitre o manchas. Frota con suavidad usando un cepillo. Limpia y deja secar Retira los residuos con un trapo húmedo. Ventila el espacio y deja que el muro se seque entre 24 y 48 horas. Repara el acabado Una vez que la pared esté seca, aplica fijador, masilla o pintura antihumedad, según el daño.

El método sirve para limpiar la superficie, pero si la humedad proviene de una filtración, una tubería o la falta de impermeabilización, se debe reparar esa causa para evitar que el problema regrese.

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Una infografía de Infobae detalla el procedimiento de limpieza, secado y reparación para eliminar la humedad superficial y controlar los daños estructurales en paredes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante recordar que ni el vinagre ni el bicarbonato por si mismos pueden resuelven la causa del problema. Su beneficio se limita a la limpieza de daños superficiales y para prevenir que vuelvan las manchas o el moho se requiere dar mantenimiento y tener en cuenta los factores siguientes:

Reparar fugas de tuberías, techos, ventanas o impermeabilización.

Secar muros y materiales húmedos lo antes posible, idealmente dentro de 24 a 48 horas.

Mantener la humedad interior por debajo de 60%; el rango recomendable es de 30% a 50%.

Ventilar baños y cocina, usar extractores o deshumidificador cuando sea necesario.

Limpiar el moho de superficies duras con agua y detergente, y secarlas totalmente.

La EPA indica que el control de la humedad es la medida central para evitar el crecimiento de moho; además, recomienda limpiar superficies duras con detergente y agua, no pintar sobre zonas con moho activo.

Principales señales de humedad en una pared

Para prevenir la aparición o avance de la humedad ten en cuenta las siguientes señales:

Manchas oscuras o amarillentas: aparecen en forma de círculos, franjas o parches, sobre todo cerca del techo, ventanas, baños y tuberías.

Pintura inflada, cuarteada o desprendida: la humedad hace que la pintura forme burbujas, se levante o se caiga.

Salitre: se identifica por un polvo blanco, parecido a cristales o yeso, que suele aparecer en la parte baja de los muros. Indica que el agua atraviesa materiales como cemento o ladrillo.

Moho u hongos: son manchas negras, verdes o grisáceas. Suelen crecer en zonas con poca ventilación y pueden acompañarse de olor a humedad.

Revoque o yeso desmoronado: la pared se siente arenosa, se deshace al tocarla o presenta partes blandas.

Olor a encerrado: un olor persistente a humedad o moho puede indicar filtraciones aunque todavía no haya manchas visibles.

Pared fría o húmeda al tacto: si una zona del muro se siente más fría, mojada o pegajosa que el resto, puede haber condensación o filtración interna.

Daños repetidos tras pintar: si las manchas, el moho o la pintura desprendida regresan poco después de reparar la pared, la causa de la humedad sigue activa.

El salitre, el moho y el desprendimiento de pintura o revoque son señales frecuentes de deterioro por humedad.