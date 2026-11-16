Receta de champiñones en salsa verde: fácil, saludable, económica y llena de sabor

Estos champiñones en salsa verde combinan la textura tierna y jugosa de las setas con una salsa de tomate verde, cilantro y chile de sabor fresco y ligeramente picante.
Es una receta sencilla, aromática y perfecta para servir con arroz, tortillas de maíz o pan.
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La propuesta presenta los champiñones como una opción vegetal ideal para dietas vegetarianas.
Receta de champiñones en salsa verde
Los champiñones se saltean hasta que queden dorados y después se terminan de cocinar en una salsa verde triturada de tomates verdes mexicanos, cebolla, ajo, cilantro y chile jalapeño. El resultado es un plato jugoso y lleno de sabor.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos.
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 20 minutos.
Ingredientes
- 500 g de champiñones.
- 500 g de tomates verdes mexicanos, también llamados tomatillos.
- ½ cebolla blanca.
- 2 dientes de ajo.
- 1 chile jalapeño, sin semillas si se desea una salsa menos picante.
- ½ manojo de cilantro fresco.
- 2 cucharadas de aceite de oliva.
- 100 ml de agua.
- ½ cucharadita de comino molido.
- Sal al gusto.
- Pimienta negra al gusto.
- Zumo de ½ lima o limón.
- 2 cucharadas de cebolla morada picada, para servir.
- Cilantro fresco adicional, para decorar.
Cómo hacer champiñones en salsa verde, paso a paso
- Retira la tierra de los champiñones con un paño húmedo o un cepillo suave. Evita dejarlos en remojo para que no absorban demasiada agua.
- Corta los champiñones en láminas gruesas o en cuartos, según su tamaño.
- Lava los tomates verdes y retira la cáscara exterior.
- Cuece los tomates verdes en un cazo con agua durante 7 minutos, hasta que cambien a un tono verde oliva y estén ligeramente tiernos.
- Escurre los tomates y colócalos en el vaso de la batidora.
- Añade la cebolla blanca, los ajos, el jalapeño, el cilantro, el comino, el agua y una pizca de sal.
- Tritura hasta obtener una salsa verde homogénea. Si queda demasiado espesa, incorpora un poco más de agua.
- Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia.
- Incorpora los champiñones y cocínalos a fuego medio-alto durante 6-8 minutos.
- No llenes demasiado la sartén, ya que los champiñones soltarán agua y podrían cocerse en lugar de dorarse.
- Salpimienta los champiñones cuando comiencen a dorarse.
- Vierte la salsa verde sobre los champiñones y remueve para integrar todos los ingredientes.
- Cocina la salsa a fuego medio durante 8-10 minutos, hasta que espese ligeramente y los champiñones queden tiernos.
- Prueba el punto de sal y añade el zumo de lima o limón.
- Sirve caliente con cebolla morada picada y cilantro fresco.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones como guarnición o 2-3 porciones como plato principal.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por porción, sin incluir arroz, pan ni tortillas:
- Calorías: 145 kcal.
- Proteínas: 5 g.
- Hidratos de carbono: 12 g.
- Grasas: 9 g.
- Fibra: 4 g.
- Azúcares: 6 g.
- Sodio: 300-400 mg, según la cantidad de sal utilizada.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda los champiñones en un recipiente hermético dentro de la nevera.
- Conservación en frío: 3-4 días.
- Congelación: hasta 2 meses, aunque los champiñones pueden perder algo de textura.
- Recalentado: calienta la preparación en una sartén a fuego medio o en el microondas, en intervalos cortos.
No dejes el plato a temperatura ambiente durante más de 2 horas.
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