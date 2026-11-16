México

Receta de champiñones en salsa verde: fácil, saludable, económica y llena de sabor

Es una receta sencilla, aromática y perfecta para servir con arroz, tortillas de maíz o pan

Plato de barro con champiñones en salsa verde y arroz blanco, junto a tortillas de maíz, gajos de limón, cubiertos y un vaso con bebida helada.
Un plato tradicional contiene champiñones cocinados en salsa verde junto a una porción de arroz blanco, acompañados de tortillas y limón en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Estos champiñones en salsa verde combinan la textura tierna y jugosa de las setas con una salsa de tomate verde, cilantro y chile de sabor fresco y ligeramente picante.

Es una receta sencilla, aromática y perfecta para servir con arroz, tortillas de maíz o pan.

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La propuesta presenta los champiñones como una opción vegetal ideal para dietas vegetarianas.

Plato hondo con champiñones en rebanadas cubiertos de salsa verde espesa y hierbas picadas junto a una porción de arroz blanco.
Una preparación de champiñones guisados en salsa verde se sirve acompañada de arroz blanco y perejil fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de champiñones en salsa verde

Los champiñones se saltean hasta que queden dorados y después se terminan de cocinar en una salsa verde triturada de tomates verdes mexicanos, cebolla, ajo, cilantro y chile jalapeño. El resultado es un plato jugoso y lleno de sabor.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos.
  • Preparación: 15 minutos.
  • Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

  1. 500 g de champiñones.
  2. 500 g de tomates verdes mexicanos, también llamados tomatillos.
  3. ½ cebolla blanca.
  4. 2 dientes de ajo.
  5. 1 chile jalapeño, sin semillas si se desea una salsa menos picante.
  6. ½ manojo de cilantro fresco.
  7. 2 cucharadas de aceite de oliva.
  8. 100 ml de agua.
  9. ½ cucharadita de comino molido.
  10. Sal al gusto.
  11. Pimienta negra al gusto.
  12. Zumo de ½ lima o limón.
  13. 2 cucharadas de cebolla morada picada, para servir.
  14. Cilantro fresco adicional, para decorar.

Cómo hacer champiñones en salsa verde, paso a paso

  1. Retira la tierra de los champiñones con un paño húmedo o un cepillo suave. Evita dejarlos en remojo para que no absorban demasiada agua.
  2. Corta los champiñones en láminas gruesas o en cuartos, según su tamaño.
  3. Lava los tomates verdes y retira la cáscara exterior.
  4. Cuece los tomates verdes en un cazo con agua durante 7 minutos, hasta que cambien a un tono verde oliva y estén ligeramente tiernos.
  5. Escurre los tomates y colócalos en el vaso de la batidora.
  6. Añade la cebolla blanca, los ajos, el jalapeño, el cilantro, el comino, el agua y una pizca de sal.
  7. Tritura hasta obtener una salsa verde homogénea. Si queda demasiado espesa, incorpora un poco más de agua.
  8. Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia.
  9. Incorpora los champiñones y cocínalos a fuego medio-alto durante 6-8 minutos.
  10. No llenes demasiado la sartén, ya que los champiñones soltarán agua y podrían cocerse en lugar de dorarse.
  11. Salpimienta los champiñones cuando comiencen a dorarse.
  12. Vierte la salsa verde sobre los champiñones y remueve para integrar todos los ingredientes.
  13. Cocina la salsa a fuego medio durante 8-10 minutos, hasta que espese ligeramente y los champiñones queden tiernos.
  14. Prueba el punto de sal y añade el zumo de lima o limón.
  15. Sirve caliente con cebolla morada picada y cilantro fresco.
Infografía con ilustraciones de champiñones, tomates en una olla, una licuadora con salsa y sartenes durante la cocción.
Una infografía de Infobae detalla los pasos para limpiar, dorar y cocinar champiñones en salsa verde casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como guarnición o 2-3 porciones como plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, sin incluir arroz, pan ni tortillas:

  • Calorías: 145 kcal.
  • Proteínas: 5 g.
  • Hidratos de carbono: 12 g.
  • Grasas: 9 g.
  • Fibra: 4 g.
  • Azúcares: 6 g.
  • Sodio: 300-400 mg, según la cantidad de sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los champiñones en un recipiente hermético dentro de la nevera.

  • Conservación en frío: 3-4 días.
  • Congelación: hasta 2 meses, aunque los champiñones pueden perder algo de textura.
  • Recalentado: calienta la preparación en una sartén a fuego medio o en el microondas, en intervalos cortos.

No dejes el plato a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

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