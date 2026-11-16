México

Depresión adolescente: proponen capacitar a maestros de la CDMX en primeros auxilios psicológicos

Una diputada del PAN pidió a las autoridades educativas incluir la capacitación en su presupuesto

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Uno de cada cuatro adolescentes de entre 10 y 19 años presentó síntomas de depresión en 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Congreso de la Ciudad de México informó este 15 de noviembre que la diputada Lizzette Salgado Viramontes propuso capacitar al personal docente y directivo de educación básica y media superior en primeros auxilios psicológicos, ante el aumento de los malestares emocionales entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Expuso el Congreso que en 2023 uno de cada cuatro adolescentes de entre 10 y 19 años presentó síntomas de depresión, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.

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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025, 10% de las personas de 12 a 17 años tuvo malestar psicológico durante el último año; entre las adolescentes, la proporción fue casi el doble que entre los hombres y 3.3% reportó ideación suicida.

En una escena de la vida cotidiana, una madre señala a su hija, que responde con una mirada de frustración. Este momento representa un desafío en el proceso de crianza, mostrando cómo el enojo puede surgir de malentendidos o diferencias de opinión. La fotografía subraya la necesidad de abordar estos conflictos con empatía y buscar soluciones que fortalezcan la relación parental. (Imagen ilustrativa Infobae)
La iniciativa busca que el personal directivo y docente detecte conductas como aislamiento, tristeza persistente o ansiedad para canalizar a los alumnos con especialistas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La legisladora del PAN presentó el Punto de Acuerdo el pasado 6 de octubre y solicitó a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) incluir esta capacitación en su presupuesto de 2027. La medida busca que el personal educativo identifique señales como aislamiento, tristeza persistente, miedo o ansiedad, y sepa cuándo canalizar a un estudiante con especialistas.

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Salgado Viramontes aclaró que la propuesta no pretende convertir a los maestros en psicólogos ni asignarles funciones de diagnóstico o tratamiento. Los primeros auxilios psicológicos consisten en escuchar sin presionar, ayudar a recuperar la calma, reconocer señales de riesgo y ofrecer acompañamiento inicial ante una crisis.

La Mesa Directiva informó que el Punto de Acuerdo será turnado a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial para su análisis y dictamen.

Depresión concentra 399 mil 874 consultas en México durante 2024

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Secretaría de Salud contabiliza un promedio de 1 mil 096 atenciones diarias por este trastorno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La depresión concentró 399 mil 874 consultas registradas en México durante 2024 y afecta con especial frecuencia a adolescentes y adultos jóvenes de la Generación Z, quienes enfrentan rupturas amorosas, presión académica, pérdidas familiares, violencia y problemas en el entorno familiar.

Especialistas de la UNAM advierten que el trastorno requiere atención oportuna por sus efectos en la salud física, las relaciones personales y el riesgo de ideación suicida.

La cifra preliminar de la Secretaría de Salud equivale a un promedio de 1 mil 096 atenciones diarias. La Organización Mundial de la Salud estima que la depresión afecta a 280 millones de personas en el mundo.

El organismo advirtió que, sin tratamiento, puede aumentar la probabilidad de desarrollar diabetes, cáncer o enfermedades cardiovasculares. También se asocia con ansiedad, abuso de sustancias e ideación suicida.

Los síntomas deben persistir al menos dos semanas

Adolescente sentado solo en un banco, con la cabeza gacha mientras el mundo alrededor se desplaza rápidamente, simbolizando posibles trastornos de ansiedad, depresión o disociación. La fotografía subraya la importancia de identificar y tratar problemas de salud mental en las etapas tempranas de la vida. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las rupturas amorosas, la presión académica y los problemas familiares detonan con frecuencia episodios depresivos en integrantes de la Generación Z. (Imagen ilustrativa Infobae)

El psiquiatra Marco Antonio Solís Bravo, del Centro Médico Universitario de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM, explicó que la depresión puede presentarse como sentimiento, síndrome o trastorno mental. La tristeza persistente, la falta de motivación, los problemas de concentración, los pensamientos de minusvalía y las alteraciones del sueño y el apetito deben mantenerse al menos dos semanas para establecer un diagnóstico de depresión clínica.

Carlos Silva Ruz, jefe del Departamento de Salud Mental de la DGAS, señaló que la adolescencia tardía y la adultez temprana son etapas de mayor vulnerabilidad por los cambios personales y sociales que implican. Las rupturas de pareja, las exigencias escolares, el desarrollo de habilidades sociales y la muerte de seres queridos pueden detonar el padecimiento.

Silva añadió que las causas también pueden ser biológicas, psicológicas y sociales. Entre ellas mencionó la violencia, los problemas familiares y la predisposición genética.

La Dirección General de Información en Salud informó que durante 2024 se brindaron 121 mil 734 consultas por depresión a pacientes de 15 a 29 años. Del total, 35 mil 986 fueron primeras consultas y 85 mil 748 correspondieron a atenciones subsecuentes.

Además, las mujeres representaron 79% de los casos atendidos en ese grupo de edad. Solís Bravo indicó que el tratamiento debe combinar intervenciones psicosociales, como psicoterapia y ejercicio, con fármacos en los cuadros moderados o graves.

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