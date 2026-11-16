Pensión Bienestar 2026: razones por las que no llega el depósito y cómo recuperarlo

La pensión es un derecho constitucional, pero puede detenerse temporal o definitivamente según la causa. (Gobierno de México)

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La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores puede detenerse por siete causas formales establecidas en las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de febrero de 2026, y en todos los casos existe un proceso oficial para recuperar el depósito.

El apoyo equivale a 3 mil 200 pesos mensuales, entregados en depósitos bimestrales de 6 mil 400 pesos directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar.

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Cuando el dinero no aparece en la fecha prevista, la causa puede ser técnica, administrativa o bancaria.

El programa suspende el pago tras dos bimestres consecutivos sin resolver el problema

Las Reglas de Operación vigentes para 2026 establecen siete causas formales de suspensión. La primera es tener errores en datos personales —nombre, CURP o fecha de nacimiento— sin corregirlos en dos bimestres consecutivos. La segunda es que el sistema detecte duplicidad de registros en el padrón.

La tercera causa es presentar inconsistencias en el medio de pago durante dos bimestres seguidos.

La suspensión temporal no implica pérdida definitiva del apoyo si se resuelve la causa a tiempo. (Foto: Programas para el Bienestar)

La cuarta, que el personal del programa no logre localizar al beneficiario en su domicilio en ese mismo plazo. La quinta, no recoger la tarjeta o no retirar el dinero por dos bimestres consecutivos.

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La sexta causa es presentar documentación incompleta, datos erróneos o registros desactualizados.

La séptima es incumplir los lineamientos del programa. En todos estos casos, el beneficiario queda registrado con estatus de suspensión y causa específica, pero no pierde definitivamente el apoyo.

La Secretaría del Bienestar garantiza el derecho de audiencia para todos los afectados. Cualquier persona adulta mayor en esta situación puede aclarar su caso y solicitar la reactivación del apoyo.

Las inconsistencias en el medio de pago incluyen tarjetas vencidas, bloqueadas o no recogidas. (Foto: Gobierno de México)

Retrasos técnicos o bancarios también detienen el depósito

Fuera de las suspensiones formales, existen razones operativas que retrasan el pago sin que el beneficiario haya cometido ningún error.

Durante los operativos bimestrales, millones de personas consultan saldo y realizan retiros al mismo tiempo, lo que puede demorar horas en que el depósito se refleje.

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Un error en la CURP que no se corrija en dos bimestres consecutivos es suficiente para suspender el pago. (Foto: Programas para el Bienestar)

El calendario de pagos se realiza de forma escalonada por la letra del primer apellido. Antes de iniciar un reporte conviene confirmar que la fecha asignada ya haya pasado, pues en muchos casos el depósito está programado para días posteriores a los que el beneficiario esperaba.

Otra causa bancaria frecuente es que la tarjeta esté inactiva, bloqueada por falta de uso o con reporte de robo o extravío pendiente.

En ese caso, el Banco del Bienestar emite un rechazo automático y el dinero regresa a la Tesorería de la Federación. El saldo no se pierde, pero no se libera hasta que el estatus de la cuenta se regularice.

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El programa contempla tres vías de atención: línea telefónica, módulo presencial y aplicación móvil. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

También puede ocurrir que el beneficiario no haya activado un plástico nuevo o tenga pendiente recoger una reposición de tarjeta, lo que impide que el recurso llegue de forma normal.

Cómo recuperar el depósito paso a paso

El primer paso es verificar el saldo en la aplicación móvil del Banco del Bienestar o en un cajero automático, antes de iniciar cualquier trámite.

Esta consulta permite descartar una falla momentánea del sistema, que en la mayoría de los casos se corrige en horas.

Si la fecha asignada ya transcurrió y el dinero sigue sin aparecer, se debe llamar a la Línea del Bienestar al 800 639 42 64, con la CURP y la credencial del INE a la mano.

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No es necesario salir de casa para consultar el saldo en la tarjeta, se puede hacer a través de la aplicación del Banco del Bienestar. (Banco del Bienestar)

Un asesor registra la incidencia y verifica si existe alguna retención justificada o una falla en el lote de pagos.

Si el problema persiste, el siguiente paso es acudir en persona al Módulo de Bienestar más cercano. Para ubicarlo, se puede ingresar al enlace oficial https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/. Se indica la entidad y el municipio y el sistema arroja las direcciones más cercanas.

En el módulo, el personal revisará el expediente y solicitará identificación oficial vigente, CURP actualizada y la tarjeta donde se recibe la pensión.

La reactivación formal puede tardar hasta dos meses

Cuando la suspensión es administrativa, la reactivación se solicita de forma presencial con identificación oficial vigente y un escrito libre que detalle las causas de la suspensión, adjuntando los comprobantes que respalden la situación.

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Los pagos retenidos no se cancelan de forma definitiva. Una vez corregido el inconveniente, el recurso puede reintegrarse en una dispersión posterior.

El escrito libre para solicitar la reactivación debe detallar las causas de la suspensión con comprobantes.

Conservar comprobantes de los trámites realizados y de los movimientos bancarios facilita el seguimiento del caso.

Las autoridades recomiendan no compartir datos personales en redes sociales ni con supuestos gestores, y atender el trámite únicamente a través de los canales oficiales: la Línea del Bienestar al 800 639 42 64 o el Banco del Bienestar al 800 900 99 99.

La pensión se suspende de forma definitiva en tres casos

La Secretaría del Bienestar da de baja definitiva a un beneficiario cuando se confirma su fallecimiento, ya que el apoyo es personal e intransferible.

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Cobrar la pensión de una persona fallecida, aunque sea por error, puede derivar en una denuncia penal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se cancela de forma permanente si se comprueba que la persona proporcionó datos falsos para ingresar al padrón o si se detecta que ya recibe otro apoyo federal incompatible con la Pensión Bienestar. En ninguno de los tres casos procede la reactivación.

Qué pasa con el dinero acumulado cuando muere un beneficiario

La Pensión Bienestar no se hereda ni se transfiere. Continuar cobrándola a nombre del difunto se considera un delito, por lo que el fallecimiento debe notificarse de inmediato ante la Secretaría del Bienestar.

El saldo que permanezca en la tarjeta al momento de la muerte no puede ser reclamado por familiares como herencia.

Los recursos depositados se consideran entregados al titular en el momento del abono, y el programa no da seguimiento posterior a su disposición.

Si la persona fallecida no registró a un auxiliar, el Pago de Marcha no tiene destinatario válido y no se entrega. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El único apoyo reclamable es el Pago de Marcha: un depósito único de 3 mil 200 pesos que se entrega exclusivamente a la persona adulta auxiliar registrada previamente en el programa. Ser familiar del fallecido no otorga automáticamente ese derecho.

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El trámite debe realizarse dentro de los dos bimestres siguientes al fallecimiento, presentando identificación oficial y acta de defunción.

Si ese plazo vence sin que se haya hecho la solicitud, el derecho se pierde, teniendo en cuenta las Reglas de Operación vigentes.