Marcelo Ebrard prevé que la victoria demócrata en EEUU podría moderar a Donald Trump en la revisión del T-MEC

El secretario de Economía Marcelo Ebrard habló sobre el futuro del T-MEC, Donald Trump y la victoria demócrata en Estados Unidos. Crédito: X/ @elceo__

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Este jueves, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, habló sobre los cambios en el Congreso de Estados Unidos, que a partir de enero de 2027 tendrá mayoría demócrata.

Desde el punto de vista del funcionario mexicano, la aplastante victoria del Partido Demócrata en las elecciones intermedias estadounidenses no influirán en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al tiempo que consideró que es poco probable que se aprueben cambios relevantes.

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Ebrard prevé que victoria demócrata en EEUU podría moderar a Trump durante la revisión del T-MEC

Durante su participación en la ponencia “¿Qué sigue para el Plan México y el T-MEC?”, organizado por el Foro EL CEO, Ebrard sostuvo que los triunfos del Partido Demócrata en los comicios de medio término en la Unión Americana generarán que la administración de Donald Trump se modere en las negociaciones del T-MEC para que no haya cambios importantes.

“Yo creo que va a ser en gran medida una moderación y un incentivo para no promover mayores reformas en temas en los que no esté de acuerdo México”, dijo el titular de Economía.

Además, Ebrard Casaubón recordó que existen diversas normas para las que el presidente Trump no necesariamente tendrá que recurrir al Congreso, como la imposición de aranceles con la justificación de la seguridad nacional u otro tipo de medidas arancelarias contra las exportaciones del país.

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El secretario de Economía Marcelo Ebrard habló sobre el futuro del T-MEC. Crédito: X/ @m_ebrard

Titular de Economía no ve mayores aranceles desde Estados Unidos

A lo largo de su participación, Ebrard afirmó que —aunque solo quedan pocas semanas para que termine el 2026– este año será crucial para la renegociación del acuerdo tripartita, proceso en el que ya se ha avanzado considerablemente en las revisiones y para el que no esperan mayores aranceles.

Esta última afirmación del secretario de Economía contrasta con lo que ha dicho en diversas ocasiones Donald Trump, en su red social Truth Social, ya que continúa amenazando con imponer más tarifas a raíz del avance de la caravana migrante proveniente de Centroamérica.

“La declaración de hoy hay que ver qué consecuencias se dan en cuestión comercial, porque no tengo llamada del Secretario de Comercio, no tengo comunicación con el USTR, pero sería difícil que se modificase el rumbo comercial que estamos llevando”, agregó el funcionario.

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México está en el mejor momento de la negociación

Pese los diversos amagos del mandatario norteamericano, Ebrard recalcó que México está en el mejor momento de la renegociación o revisión del T-MEC y que lo que seguirá, de aquí en adelante, serán procesos sin contratiempos.

“Este año va a ser importante y los años subsecuentes serán cada vez más acotada la discusión”, expuso el funcionario federal.

Temas no económicos han influido en la renegociación del T-MEC: reconoce Ebrard

Al ser cuestionado sobre todo relacionado con el T-MEC, el secretario de Economía reveló que en la renegociaciones del acuerdo comercial influyeron temas no económicos a los que Estados Unidos quiere prestar atención:

La protección de la vaquita marina ,

Asuntos migratorios .

De seguridad.

También se dio tiempo para resaltar que México cada vez exporta más a Estados Unidos y se ha convertido en un serio competidor en el auge de la electrónica, así como en las exportaciones de ese tipo.

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Exportaciones de México al alza

Sobre este último tema, las exportaciones de México siguieron al alza. En septiembre pasado subieron 36.6 por ciento a tasa anual y llegaron a 76 mil 499 millones de dólares, según cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Dentro de los envíos de productos mexicanos al exterior, destacó el componente de equipos eléctricos, computadoras y electrónicos. En septiembre registró un repunte de 94.7 por ciento a tasa anual, impulsado por el papel de México como proveedor de insumos tecnológicos para el desarrollo de inteligencia artificial.

Mientras que en el acumulado de los primeros nueve meses del año, las exportaciones totales registraron un crecimiento de 30.4 por ciento anual, gracias a un sólido impulso del dinamismo de las manufactureras (31.7 por ciento), en particular de los envíos no automotrices (46 por ciento) relacionados con los equipos de cómputo y electrónicos.

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Luego de las elecciones de medio periodo en Estados Unidos, los demócratas tendrán el control del Congreso, por ello, Marcelo Ebrard consideró que el nuevo mapa político podría moderar a Donald Trump en la revisión del T-MEC.