Robo de celulares en conciertos masivos: Congreso de CDMX busca reforzar la vigilancia

De acuerdo al diputado del PRD, Pablo Trejo Pérez, los conciertos, encuentros deportivos y festivales ofrecen condiciones para que los robos pasen inadvertidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) busca reforzar la vigilancia contra el robo de celulares en conciertos, festivales, partidos y otros eventos masivos, ante las condiciones que facilitan el hurto entre aglomeraciones, accesos saturados y asistentes concentrados en el espectáculo.

El llamado está dirigido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para que fortalezca los operativos de prevención, vigilancia y respuesta ante denuncias dentro y en los alrededores de los recintos donde se realizan espectáculos públicos.

PUBLICIDAD

La medida surge de un Punto de Acuerdo presentado por el diputado del PRD Pablo Trejo Pérez y aprobado por el Pleno Legislativo. El planteamiento pide también revisar los protocolos de atención y persecución de este delito en espacios de alta concentración de personas.

El robo de celulares crece durante eventos con grandes aglomeraciones

Trejo Pérez sostuvo que los conciertos, encuentros deportivos y festivales ofrecen condiciones para que los robos pasen inadvertidos. El contacto físico constante, las filas en los accesos y salidas, así como la atención de los asistentes en el escenario o la cancha, dificultan detectar el momento en que ocurre el hurto.

El diputado señaló que el problema afecta a habitantes de la capital y a visitantes que acuden a la ciudad para asistir a eventos. La pérdida de un dispositivo, expuso, no se limita al costo del celular, pues puede abrir la puerta a fraudes, extorsiones y suplantación de identidad.

PUBLICIDAD

“El delito no se limita a una pérdida material, sino que expone a las personas a fraudes financieros, suplantación de la identidad y extorsiones a sus contactos”, señaló el legislador al explicar los riesgos que enfrentan las víctimas.

Los celulares concentran aplicaciones bancarias, contraseñas, fotografías, conversaciones, documentos personales y métodos de acceso a plataformas digitales. Por esa razón, el robo de un aparato puede implicar la pérdida de control sobre cuentas y datos privados.

Trejo Pérez afirmó que, al quitarle el teléfono a una persona, se vulneran derechos relacionados con la privacidad, la intimidad y la protección de datos personales. También advirtió que las víctimas pueden perder el acceso a servicios digitales esenciales.

PUBLICIDAD

“Quien sufre este robo pierde, en un mismo acto, el instrumento con el que se comunica, el acceso a sus cuentas bancarias, la acreditación de su identidad ante servicios digitales esenciales y el resguardo de sus contraseñas”, expuso.

El Congreso pide operativos en recintos y zonas de acceso

El exhorto aprobado por el Congreso de la CDMX plantea que la SSC aumente la presencia de elementos y refuerce las acciones preventivas en eventos que reúnen a miles de asistentes.

La petición contempla los operativos al interior de los recintos, así como la vigilancia en los puntos donde suelen formarse concentraciones: entradas, salidas, corredores, zonas de transporte y áreas de espera.

PUBLICIDAD

El diputado mencionó entre los espacios que requieren atención el Estadio GNP, el Autódromo Hermanos Rodríguez y el Palacio de los Deportes. En estos lugares se llevan a cabo conciertos, festivales y actividades deportivas con alta afluencia.

La propuesta busca que las autoridades actúen antes de que ocurra el delito y que existan mecanismos para atender con rapidez a quienes reporten la sustracción de su equipo. El acuerdo también llama a reforzar la persecución de los responsables.

Trejo Pérez argumentó que la Ciudad de México y el Estado de México concentran una parte alta de la incidencia de robo de celulares, por lo que plantea una respuesta prioritaria en la capital.

PUBLICIDAD

Robos de celulares pasan de 41% a 56.6% a nivel nacional

Durante su intervención, el legislador citó datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, según los cuales el robo de celulares pasó de 41% en 2013 a 56.6% en 2023 a nivel nacional.

La cifra fue utilizada para sostener que el delito requiere medidas específicas en eventos masivos. El diputado consideró que los operativos deben tomar en cuenta las características de cada recinto y los momentos en que las multitudes son más densas.

El llamado también retoma lo ocurrido durante el Mundial de Futbol 2026, celebrado a mediados de este año. De acuerdo con la información expuesta en tribuna, la Fiscalía General de Justicia abrió 92 carpetas de investigación por denuncias de robo de celulares durante los festejos relacionados con el torneo.

PUBLICIDAD

Trejo Pérez afirmó que ese delito fue el de mayor incidencia durante dichas actividades. En ese sentido, el legislador sostuvo que la coordinación entre autoridades de seguridad, organizadores y personal de los recintos puede ayudar a reducir las oportunidades para el hurto y facilitar la atención de las personas afectadas.

El Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno Legislativo queda dirigido a la SSC para reforzar la prevención, atención y persecución del robo de celulares durante los eventos masivos que se realizan en la capital.