Aguinaldo ISSSTE 2026: fechas oficiales de noviembre para el pago de la primera y segunda parte

Los trabajadores que optaron por el Régimen Décimo Transitorio mantienen las condiciones de jubilación anteriores a 2007, incluido el aguinaldo de hasta 40 días para cuando se pensionen. Foto: ISSSTE.

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El ISSSTE pagará el aguinaldo 2026 a pensionados y jubilados en dos exhibiciones durante noviembre: la primera a partir del 10 de noviembre y la segunda el 27 de noviembre, fecha en que también se deposita la pensión de diciembre.

El decreto federal publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de octubre de 2026 establece que la dispersión de la primera parte puede arrancar desde el 10 de noviembre, aunque el depósito efectivo en cada cuenta depende de los trámites administrativos de cada caso.

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Calendario pagos pensión ISSSTE 2026 (ISSSTE)

El 27 de noviembre llegan la segunda parte del aguinaldo y la pensión de diciembre en un solo depósito

Ese mismo día el ISSSTE depositará también la pensión correspondiente a diciembre, por lo que los beneficiarios recibirán dos conceptos distintos en un solo movimiento bancario.

La pensión de noviembre ya fue depositada el 29 de octubre, de acuerdo con el calendario oficial.

Que los dos pagos lleguen el mismo día no significa que se fusionen: cada uno aparece como un concepto distinto en el estado de cuenta. Foto: ISSSTE.

Que ambos pagos lleguen juntos no significa que se fusionen en un solo concepto: cada uno corresponde a una prestación distinta y puede aparecer por separado en el estado de cuenta, dependiendo del banco y del sistema de dispersión utilizado.

El aguinaldo equivale a hasta 40 días de pensión y se divide en dos pagos de 20 días cada uno

El monto no es igual para todos los beneficiarios. El decreto federal establece que los pensionados contemplados en sus disposiciones pueden recibir hasta 40 días de su cuota pensionaria, distribuidos en dos partes de 20 días cada una.

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El cálculo se obtiene dividiendo la pensión mensual entre 30 para obtener la cuota diaria y multiplicando por 40.

El monto total del aguinaldo no es una cantidad fija: cada pensionado recibe una cantidad distinta según su pensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, el importe varía según el monto de la pensión y el régimen bajo el cual fue otorgada.

Para conocer el monto exacto que corresponde, los beneficiarios pueden consultar su resolución pensionaria o acudir a los canales oficiales del ISSSTE, donde se detalla el régimen y los conceptos reconocidos en cada caso.

Este beneficio aplica para pensionados del Régimen Décimo Transitorio

El aguinaldo en estas condiciones corresponde a personas jubiladas bajo el Régimen Décimo Transitorio, esquema anterior a la reforma de 2007.

Quienes ingresaron al régimen de cuentas individuales —vigente para trabajadores que entraron después de esa reforma— no reciben esta prestación por esta vía.

Los trabajadores que ingresaron al ISSSTE después de 2007 cotizan en cuentas individuales y no reciben el aguinaldo por esta vía. Foto: ISSSTE.

Los extrabajadores del propio ISSSTE tienen un trato diferenciado: su aguinaldo equivale a dos meses completos de pensión, un monto superior al que recibe el resto de los jubilados bajo este régimen.

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Cuando varias personas son beneficiarias de una misma pensión, el monto del aguinaldo se distribuye de manera proporcional entre ellas, según lo establece el decreto.

Para determinar cuánto le corresponde a cada una, se toma como base el porcentaje de la pensión asignado a cada beneficiario en la resolución original.

Cómo saber si ya te depositaron el aguinaldo

La forma más directa es revisar el saldo de la cuenta bancaria donde se recibe la pensión habitualmente.

El depósito aparece como un concepto separado o junto con la pensión, según la exhibición de que se trate.

También es posible consultar el estado de cuenta desde la aplicación o banca en línea del banco, donde el movimiento queda registrado con fecha y descripción.

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El depósito del aguinaldo aparece en la cuenta bancaria donde habitualmente se recibe la pensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de duda, el ISSSTE cuenta con línea telefónica de atención y con el portal oficial del instituto, donde los beneficiarios pueden verificar su situación de pago.

El número es el 55 4000 1000, disponible tanto desde la Ciudad de México y Área Metropolitana como desde cualquier parte del interior de la República

Si el depósito no aparece en la fecha esperada, se recomienda esperar 24 horas hábiles antes de reportar el caso, ya que los tiempos de acreditación pueden variar según la institución bancaria.

Hasta cuándo tiene derecho un pensionado a recibir el aguinaldo

El derecho al aguinaldo se mantiene mientras el pensionado esté activo en el padrón del ISSSTE y cumpla con los requisitos del régimen bajo el cual se le otorgó la jubilación.

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No tiene una fecha de vencimiento por sí solo: se paga cada año fiscal mientras la pensión siga vigente.

El aguinaldo se paga por ejercicio fiscal, por lo que cada año el decreto federal actualiza las condiciones y los montos aplicables. Foto: ISSSTE.

En caso de fallecimiento del titular, los deudos que sean beneficiarios reconocidos de la pensión conservan el derecho a recibir el aguinaldo de manera proporcional, conforme lo establece el decreto federal correspondiente a cada ejercicio fiscal.

Qué hacer si el aguinaldo llega con un monto incorrecto

Si el beneficiario detecta que el monto depositado no corresponde al que le debería tocar según su régimen pensionario, el paso inmediato es reunir la documentación que acredita su pensión: la resolución de jubilación y los comprobantes de pago recientes.

Si el monto depositado no corresponde, el primer paso es reunir la resolución de jubilación y los comprobantes de pago recientes. Foto: ISSSTE.

Con esos documentos, puede presentar una aclaración ante las oficinas del ISSSTE o mediante los canales digitales del instituto.

Es recomendable hacerlo dentro del mismo mes en que se detecta la discrepancia para agilizar la revisión.

Qué pasa con el aguinaldo si la pensión fue suspendida temporalmente

Una suspensión temporal de la pensión puede afectar el cobro del aguinaldo si ocurre durante el periodo de cálculo correspondiente.

En esos casos, el monto puede reducirse proporcionalmente o retenerse hasta que se resuelva la situación administrativa.

Una suspensión temporal de la pensión durante 2026 puede reducir el monto del aguinaldo o retenerlo hasta que se resuelva el caso. Foto: ISSSTE.

Los pensionados que hayan tenido alguna interrupción en sus pagos durante 2026 deben verificar con el ISSSTE si esa condición impacta el aguinaldo de este año.

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Las reglas específicas dependen del motivo de la suspensión y del régimen pensionario de cada persona.

El aguinaldo del ISSSTE es independiente del aguinaldo que pagan los patrones privados

Esta prestación no debe confundirse con el aguinaldo que establece la Ley Federal del Trabajo para trabajadores en activo.

El que paga el ISSSTE corresponde exclusivamente a personas que ya se jubilaron o pensionaron y cuyo beneficio está regulado por el decreto federal de cada año, no por la normativa laboral general.

El IMSS y el ISSSTE tienen calendarios y condiciones distintas para el pago del aguinaldo a sus respectivos pensionados. Foto: ISSSTE.

Tampoco se debe confundir con los pagos que realizan otras instituciones de seguridad social como el IMSS.

Cada instituto tiene su propio calendario, montos y condiciones de elegibilidad, por lo que los criterios que aplican para unos pensionados no necesariamente aplican para los otros.

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El aguinaldo no cuenta como ingreso para efectos del impuesto sobre la renta hasta cierto límite

Para los pensionados del ISSSTE, el aguinaldo tiene un tratamiento fiscal específico.

La Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los ingresos por pensión (incluido el aguinaldo) están exentos del pago de ISR hasta por el equivalente a 15 veces el valor diario de la UMA vigente.

El monto que exceda ese límite sí puede estar sujeto a retención.

La exención se calcula sumando todos los ingresos mensuales por pensión. (Selene Miranda/Infobae México)

En la práctica, la mayoría de los pensionados no supera ese umbral, dado que el aguinaldo equivale a 40 días de su cuota pensionaria y los montos de pensión en muchos casos se encuentran por debajo del nivel en que aplicaría la retención.

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Sin embargo, quienes tengan dudas sobre su situación fiscal pueden consultar directamente con el ISSSTE o con el SAT.