México

Euro hoy en México: cotización de apertura del 16 de noviembre

La moneda europea ha registrado un avance en su cotización respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 20,44 pesos mexicanos, experimentando una variación del 0,16% al alza respecto al precio de cierre anterior de 20,41 pesos, según reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 1,72%, mientras que en comparación con el año anterior presenta una variación de -0,28% (bajada).

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en alza durante un día consecutivo.

La volatilidad actual se sitúa en 5,53%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,72%, lo que indica una estabilidad en el mercado cambiario.

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