Ari Telch arremete contra Gustavo Adolfo Infante tras acusaciones de actos violentos en Cuernavaca

Ari Telch habla de su trastorno bipolar para explicar su conducta, mientras defiende su relación con los vecinos y responde a la denuncia presentada ante la Fiscalía de Morelos. (Facebook Ari Telch)

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Ari Telch reconoció haber arrojado un camastro hacia el garage de un vecino en el condominio donde vive, en Cuernavaca, Morelos, y respondió con dureza a las acusaciones difundidas en el programa De Primera Mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante. El actor usó sus redes sociales para desmentir parte de las versiones y exhibir lo que considera un ataque mediático en su contra.

La controversia surgió luego de que vecinos del condominio presentaran videos y denuncias formales ante la Fiscalía del Estado de Morelos, en las que señalan al actor por presuntos actos violentos y comportamientos que calificaron de preocupantes para la seguridad de la privada.

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El detonante de la polémica fue la aparición en televisión del licenciado Fernando Alonso Murillo Carrillo, identificado como uno de los habitantes del condominio, quien durante la transmisión de De Primera Mano afirmó que Telch tiene comportamientos erráticos que podrían poner en riesgo a los vecinos.

El actor mexicano Ari Telch gesticula frente a la cámara en una zona exterior con vegetación y escaleras. (Ari Telch)

Ari Telch respondió directamente a esa entrevista y calificó al abogado de “pseudoabogado”. “Le dio el micrófono a un pseudoabogado que dice que su servidor ofende a los vecinos, que quiere con los niños”, dijo Ari Telch sobre la participación de Murillo Carrillo en el programa.

El actor no negó el episodio que generó mayor atención en redes, pero ofreció su versión de los hechos. “Aventé un camastro a su garage, sí. Él escondió los camastros. Teníamos siete camastros”, dijo Ari Telch.

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Según su relato, el conflicto se originó porque Murillo Carrillo habría retirado los camastros de las áreas comunes bajo el argumento de que el actor podría robarlos. “El señor los quitó diciendo que yo me los podría robar. Se llama Fernando Alonso Murillo Carrillo, mejor conocido como ‘Burrillo’”, dijo Ari Telch.

El actor cuestiona el perfil periodístico de Gustavo Adolfo Infante

Telch dirigió buena parte de su respuesta hacia el conductor de De Primera Mano y puso en duda la relevancia periodística del programa. “¿De veras ese es su programa estelar? Este señor que es periodista, ¿periodista de qué? ¿De investigación, periodista de qué, de crítica? No es nada, no es nadie”, dijo Ari Telch.

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Ari Telch admitió haber arrojado un camastro contra un vecino en Cuernavaca y explotó contra Gustavo Adolfo Infante por darle voz a un vecino que lo acusa de conducta errática. (@aritelch)

El actor también se refirió al efecto que, según él, generó la cobertura televisiva entre los residentes de la privada. “La gente tiene tapiadas sus ventanas, tienen miedo”, dijo Ari Telch, y añadió un ejemplo sobre una menor que, de acuerdo con su versión, le teme por los señalamientos difundidos.

“La niña se escondió de mí cuando venía aquí a mi casa a jugar, porque el señor los asustó diciendo que yo era peligroso”, dijo Ari Telch.

Telch pidió públicamente la intervención de la gobernadora de Morelos, Margarita González, para que le brinde asesoría legal ante la denuncia presentada en la Fiscalía del Estado. Afirmó mantener trato cordial con la mayoría de los residentes del condominio.

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“Yo estoy aquí para entregarme, listo, en mi casa. No tengo problemas con un solo inquilino, al contrario, amistades”, dijo Ari Telch. El actor reconoció de nueva cuenta el episodio del camastro y pidió que no se sumen versiones adicionales sin sustento.

“¡Sí, cargué el camastro! Dejen de inventar estupideces”, dijo Ari Telch. El actor también habló de un diagnóstico de trastorno bipolar como parte del contexto de su conducta reciente. “Sí, los bipolares tenemos depresiones y manías, pero también podemos andar como cualquier perro de la calle”, dijo Ari Telch.

Dos días después de la polémica, el actor publicó un video tocando marimba en Facebook y lanzó una burla directa contra Gustavo Adolfo Infante. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

Dos días después, Telch respondió con humor en redes

Dos días después de su primer pronunciamiento, Ari Telch volvió a aparecer en redes sociales, esta vez en su perfil de Facebook. El actor compartió un video en el que aparece junto a un grupo de músicos tocando marimba mientras canta con ellos.

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En la descripción de la publicación, Telch optó por el tono irónico frente a la polémica con el conductor de De Primera Mano. “Acá sigo golpeando viejitas Imagen TV e Infame Gustrago”, escribió el actor, en referencia directa a Gustavo Adolfo Infante y a la televisora que transmite su programa.