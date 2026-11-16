Definidos los cruces de semifinales en la Liga Mx Femenil: la razón detrás de la pausa de tres semanas

A diferencia de otros torneos, la fase final tendrá un parón de más de 20 días por los compromisos de la Fecha FIFA, donde México buscará el pase al Mundial Femenil. (X / @ClubAméricaFemenil)

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Las semifinales de la Liga MX Femenil quedaron definidas con el Clásico Capitalino entre América y Pumas, mientras que en la otra llave las Rayadas de Monterrey se enfrentarán a Chivas por el otro boleto a la final.

Sin embargo, cabe mencionar que la liguilla tendrá una pausa prolongada de más de 20 días por la Fecha FIFA y la siguiente ronda de la fase final se llevará a cabo hasta el 9 y 10 de diciembre, lo cual ha causado la molestia de algunos aficionados.

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México se juega el pase al Mundial Femenil y Juegos Olímpicos

México busca la clasificación histórica al Mundial y Juegos Olímpicos. (miseleccionfem)

A pesar de que para muchos fanáticos de la Liga MX Femenil pareciera absurdo detener el campeonato en una etapa decisiva como la Liguilla, la pausa estaba contemplada en el calendario desde antes del inicio del Apertura 2026.

El receso responde a la participación de la Selección Mexicana en el Campeonato Concacaf W, certamen que define los boletos de la región para el Mundial Femenil de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, un torneo que se jugará del 27 de noviembre al 5 de diciembre.

México enfrenta a Haití el 28 de noviembre en los Cuartos de Final, donde una victoria le daría al tricolor su clasificación directa a la Copa Mundial Femenina, a la que no asiste desde Canadá 2015.

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Además, en caso de vencer a la isla caribeña y combinarse con una victoria de Estados Unidos al Salvador, en automático les daría también el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, cita a la que no acuden desde Atenas 2004.

Cuándo se jugarán las semifinales de la Liga Mx Femenil

Así se jugarán las semifinales de la Liga Mx Femenil. (Chivas Femenil)

A falta de conocer las fechas y horarios exactos de cada uno de los partidos de semifinales, lo que ya se conoce es que los encuentros de ida se llevarán a cabo el 9 y 10 de diciembre, mientras que los juegos de vuelta se disputarán el 12 y 13 del mismo mes.

Después de la pausa por la Fecha FIFA, los clubes de la Liga MX Femenil esperan que las jugadoras convocadas con sus selecciones regresen en condiciones físicas óptimas para encarar la recta final del Apertura 2026

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Las jugadoras que no tengan actividad con sus países permanecerán en sus clubes para trabajar en los últimos ajustes tácticos y físicos. Durante estas semanas, los entrenadores pueden corregir detalles defensivos, preparar variantes ofensivas y analizar a sus rivales antes de los partidos de ida.

Dicha pausa también permite recuperar a futbolistas que arrastran molestias físicas desde los Cuartos de Final.

Con estas modificaciones al calendario de la Liga Mx Femenil, la final está pactada para disputarse entre el 16 y 20 de diciembre.

Resultados de los cuartos de final

Estos fueron los resultados de los cuartos de final. (Rayadas)

La etapa de los cuartos de final brindó resultados sorpresivos como la victoria contundente de Pumas por 7-3 en el marcador global para avanzar por primera vez en su historia a las semifinales y dejar fuera a las Amazonas.

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Chivas sufrió de más contra las Bravas de Juárez y obtuvo su pase a las semifinales debido al criterio de desempate por posición en la tabla tras empatar tanto en el partido de ida como en la vuelta.

Rayadas tuvo que venir de atrás y es que llegó a estar perdiendo 0-2 contra Pachuca en casa, resultado que las dejaba eliminadas. pero apareció el poderío regiomontano para darle la vuelta al marcador y finalmente quedarse con el boleto.

América Femenil fue el ganador más contundente de esta primera ronda y es que Toluca fue ampliamente superado a lo largo de los 180 minutos por el conjunto de Coapa para un marcador global final de 6-0.

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