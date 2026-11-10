Calendario de aguinaldos 2026: días de pago para pensionados del sector público y privado

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece el mínimo de aguinaldo en el sector privado en 15 días de salario, sin modificaciones en 2026, pese a propuestas legislativas que buscaban elevarlo a 30 días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pago del aguinaldo 2026 en México tiene cuatro calendarios distintos según el tipo de beneficiario.

Los pensionados del IMSS cobraron el lunes 2 de noviembre de 2026. Los pensionados del ISSSTE reciben su pago en dos partes: la primera entre el 10 y el 15 de noviembre de 2026, y la segunda el viernes 27 de noviembre de 2026.

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Los trabajadores activos del IMSS e ISSSTE, al ser personal federal, cobran a partir del martes 10 de noviembre de 2026.

Los trabajadores del sector privado reciben su pago a más tardar el 20 de diciembre de 2026, según la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Los trabajadores federales que no hayan cumplido 12 meses completos de servicio en 2026 no pierden la prestación; las dependencias calculan y pagan la parte proporcional al tiempo efectivamente laborado, conforme al artículo séptimo del decreto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas cuatro fechas quedan respaldadas por un decreto publicado el 23 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El documento separa con claridad dos grupos dentro de las propias instituciones: el personal que trabaja activamente en el IMSS y el ISSSTE, y las personas ya jubiladas o pensionadas que dejaron de laborar ahí.

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Trabajadores activos del IMSS e ISSSTE cobran desde el 10 de noviembre de 2026

El IMSS y el ISSSTE son entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. Su personal en activo —médicos, enfermeras, personal administrativo— se rige por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y recibe su aguinaldo con cargo al decreto del 23 de octubre de 2026.

El artículo sexto de ese decreto autoriza que el pago se cubra a partir del martes 10 de noviembre de 2026.

Tanto el IMSS como el ISSSTE realizan el depósito del aguinaldo de forma automática en la misma cuenta bancaria donde el pensionado recibe su mensualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fecha exacta para cada dependencia o entidad depende de los lineamientos específicos que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que no existe un único día de depósito para todo el personal federal.

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El monto equivale a hasta 40 días de sueldo, sobre la base de cálculo que fijan esos lineamientos. Es una prestación laboral ligada al salario que cada trabajador percibe mientras sigue en funciones, distinta del aguinaldo que reciben quienes ya se jubilaron.

IMSS: pago único el 2 de noviembre de 2026 para sus pensionados

Los jubilados bajo el esquema de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, conforme a la Ley del Seguro Social (LSS) vigente hasta el 30 de junio de 1997, ya no trabajan en el instituto: reciben una pensión mensual y, además, el aguinaldo correspondiente junto con el pago de noviembre de 2026. El depósito cayó el lunes 2 de noviembre, porque el día 1 fue domingo.

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El monto equivale a una mensualidad completa de pensión, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales, de acuerdo con la LSS.

Además de cesantía en edad avanzada y vejez, los pensionados por invalidez bajo Ley 73 también tienen derecho al aguinaldo, según el artículo 142 de la misma ley, con un monto mínimo de 30 días. (IMSS)

Esa misma ley fija el 10 de diciembre de 2026 como fecha límite para liquidar el pago a quienes todavía no lo reciban.

Las personas pensionadas bajo la ley vigente a partir de julio de 1997 no tienen derecho a este aguinaldo.

El calendario del IMSS marca el martes 1 de diciembre de 2026 como fecha de la pensión mensual de ese mes, sin aguinaldo adicional en esa dispersión.

La Ley del Seguro Social fija el 10 de diciembre de 2026 como fecha límite para liquidar el aguinaldo a los pensionados del IMSS que no hayan recibido el depósito en la fecha programada del 2 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quien no reciba su depósito en la fecha prevista puede llamar al 800 623 2323 y seleccionar la opción 3, destinada a pensionados, para dar seguimiento al trámite.

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ISSSTE: dos pagos de 20 días cada uno para sus pensionados

El aguinaldo del ISSSTE descrito en este calendario aplica únicamente a personas ya jubiladas o pensionadas bajo el Régimen Décimo Transitorio, un esquema anterior a la reforma de 2007.

Son personas que ya no laboran en el instituto y cobran una pensión mensual, no un sueldo activo.

La fórmula de cálculo del aguinaldo del ISSSTE consiste en dividir la pensión mensual entre 30 para obtener la cuota diaria, y luego multiplicar por 40. Foto: ISSSTE.

Quienes están bajo el régimen de cuentas individuales, vigente para los trabajadores que ingresaron después de esa reforma, no reciben esta prestación por esta vía. El pago a los pensionados del Décimo Transitorio se entrega en dos exhibiciones de 20 días de pensión cada una, hasta completar 40 días.

La primera parte corresponde al periodo del 1 al 15 de noviembre de 2026; el decreto federal permite que la dispersión arranque desde el 10 de noviembre, aunque el depósito efectivo varía según los trámites administrativos de cada caso.

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La segunda parte está programada para el viernes 27 de noviembre de 2026, misma fecha en que se deposita la pensión correspondiente a diciembre. Ese día los beneficiarios reciben dos conceptos distintos en un solo movimiento bancario.

Los extrabajadores del propio ISSSTE reciben un trato diferenciado dentro del mismo régimen: su aguinaldo equivale a dos meses completos de pensión, un monto superior al que recibe el resto de los jubilados bajo el Décimo Transitorio, que cobran 40 días de cuota diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aclaraciones, el canal de atención ISSSTETEL opera en el número 55 4000 1000 en la Ciudad de México y el área metropolitana, y en el 800 4000 1000 desde el resto del país.

Sector privado: sin fecha única, pero con límite el 20 de diciembre de 2026

A diferencia de los pensionados del IMSS y del ISSSTE, los trabajadores activos del sector privado no cuentan con un calendario oficial de depósito.

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo reconoce el derecho al aguinaldo a todos los trabajadores subordinados, sin importar si son de base, confianza, eventuales, sindicalizados o comisionistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ley Federal del Trabajo solo establece que el aguinaldo debe cubrirse antes del 20 de diciembre de 2026, como mínimo equivalente a 15 días de salario.

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Cada empresa define el día exacto del pago dentro de ese plazo, de acuerdo con sus propias políticas internas de nómina.

El decreto federal fija en 40 días el aguinaldo de servidores públicos y pensionistas del ISSSTE

El decreto publicado el 23 de octubre de 2026 establece que el aguinaldo de los servidores públicos federales activos equivale a hasta 40 días de sueldo.

Para los pensionistas del ISSSTE bajo el Régimen Décimo Transitorio, el tope también llega a 40 días, pero de las cuotas de pensión que tengan asignadas, no de un salario activo.

El decreto presidencial de aguinaldo tiene antecedentes anuales: cada año el Ejecutivo Federal publica un ordenamiento específico para autorizar la dispersión presupuestaria de la gratificación, con base en el artículo 89, fracción I, constitucional, y en el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente.

Esos 40 días son el límite máximo autorizado por el decreto; no significa que todos los beneficiarios reciban el mismo número de días, ya que el cálculo depende del esquema y del tiempo laborado durante 2026.

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Si existen varios beneficiarios de una misma pensión, el monto se distribuye de forma proporcional entre ellos.

El documento aplica a dependencias federales, entidades paraestatales, personal militar en activo y personas bajo contrato de honorarios, entre otros sujetos.