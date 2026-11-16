Medios de China destacan la llegada de Sheinbaum a la cumbre APEC y resaltan a México como socio clave

Medios y cuentas de China destacan la llegada de Sheinbaum a Shenzhen para la APEC y presentan a México como socio cooperativo clave en América Latina

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La presidenta Claudia Sheinbaum llegó este lunes 16 de noviembre a Shenzhen, en el sur de China, para participar en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos de la APEC. Su avión aterrizó a las 11:30 hora local, según FlightAware, y su arribo no pasó inadvertido en el país anfitrión. La Embajada de China en México, el medio China News y la cuenta de Zhang Heqing difundieron mensajes de bienvenida, y esta última presentó a México como un “socio cooperativo importante” de China en América Latina.

China le da la bienvenida a Sheinbaum en redes y medios

La llegada de la presidenta a Shenzhen generó mensajes de tres fuentes distintas: la representación diplomática china en México, un medio de ese país y una cuenta que difunde contenido de la cumbre en video.

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La Embajada de China en México publicó en X, en español, un saludo directo: “Excma. Presidenta Claudia Sheinbaum, ¡bienvenida a Shenzhen, China!”. Lo acompañó con las banderas de ambos países.

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó este lunes 16 de noviembre a Shenzhen, en el sur de China, para participar en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos de la APEC

China News (@Echinanews) informó en diversos medios que Sheinbaum llegó el lunes a Shenzhen, en la provincia de Guangdong. Precisó que asistirá a la 33.ª Reunión de Líderes Económicos de la APEC, programada para el 18 y 19 de noviembre.

Claudia Sheinbaum arriba a la ciudad de Shenzhen, China, donde es recibida en la pista por comitivas oficiales y vehículos diplomáticos. Las imágenes difundidas por medios locales registran a la mandataria mexicana escoltada por personal de seguridad femenino y autoridades tras descender del transporte, antes de abordar un automóvil oficial en el aeropuerto.

La cuenta de Zhang Heqing difundió dos mensajes, ambos con video, y en ellos aparecen las frases que dieron pie al ángulo de “socio cooperativo”:

Primer mensaje: lo tituló “Mexican President Arrives in Shenzhen | APEC Summit Spotlight” y etiquetó a China Daily . Dio la bienvenida a los invitados internacionales y presentó a México como un “socio cooperativo importante” de China en América Latina. Afirmó que mantiene comercio estable y cooperación bilateral amistosa . Añadió que la APEC se reúne bajo el lema de solidaridad y crecimiento coordinado , para fortalecer la confianza mutua y buscar resultados de beneficio compartido.

Segundo mensaje: describió un “gesto amable” de la presidenta como una señal de respeto al anfitrión, buena voluntad hacia China y disposición al diálogo sincero. Agregó que, de cara a la cumbre, refleja el compromiso de México con el multilateralismo y con una cooperación más profunda con China.

Lo que se dice en los videos

Cobertura informativa de China Daily sobre la llegada de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al Aeropuerto Internacional de Shenzhen Bao'an en China. Las imágenes muestran la recepción protocolaria con alfombra roja, comitiva oficial y guardia de honor militar en la pista aérea, en el marco de su agenda de reuniones bilaterales e intercambios económicos con el gobierno chino.

Sheinbaum es la primera líder extranjera en llegar a Shenzhen para la APEC.

Es la primera presidenta de México y su primera visita a China desde que asumió el cargo.

Viajó en vuelo comercial de China Southern Airlines , con salida desde la Ciudad de México y escala en Tijuana .

Va acompañada de varios secretarios, entre ellos los de Relaciones Exteriores, Economía, Medio Ambiente y Ciencia y Tecnología .

Su agenda incluye una reunión bilateral con el presidente chino , que el reportero dice que muchos han calificado de “histórica”. También busca atraer inversión a México y profundizar los lazos comerciales e industriales con China.

México será sede de la APEC en 2028.

¿Qué dijo Sheinbaum antes y durante el viaje?

SHENZHEN, CHINA, 15NOVIEMBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, fue recibida por una delegación del gobierno chino, además de una presentación de niños, esto previó a su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) China 2026. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Hasta el momento de la llegada, la presidenta no había compartido sus primeras impresiones. Antes de partir, en X, explicó que viajaba para representar a México en la APEC China 2026 y que su agenda incluía una reunión con empresarios de las economías miembros.

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En días previos fijó su postura sobre la visita:

Sin tratado de libre comercio. Afirmó: “No tenemos Tratado de Libre Comercio, ni vamos hacia allá”. También dijo que “México es amigo de todos los países del mundo”.

Mensaje de cooperación. Dijo que llevará a la cumbre una visión de bienestar común y que el desarrollo de un país no puede darse a costa de otros.

El comercio no será el eje con Xi. Precisó que en su reunión con Xi Jinping el comercio no será el asunto central.

Sin choque con Estados Unidos. Sostuvo que el encuentro con Xi no debe ser un problema para la negociación con Washington. Según adelantó, un eventual encuentro con Trump no sería en China.

Para la bilateral con Xi, México expresará interés en cuatro áreas: hospitales inteligentes, medio ambiente y economía circular, ciencia y tecnología, y energías renovables, en particular paneles solares.

Lo que dijo Marcelo Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se adelantó al aeropuerto. Escribió en X que iba “en ruta para recibir a nuestra presidenta” para dar inicio a su participación en la APEC 2026.

Ebrard permanecerá más días en China para tratar los temas comerciales. Explicó que la APEC reúne a 21 economías, que concentran cerca del 60 % del PIB mundial y el 50 % del comercio global. Añadió que Canadá, Vietnam y Australia pidieron reuniones bilaterales con la presidenta y que México fue elegido por unanimidad para presidir el foro en 2028.

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¿Quiénes acompañan a la presidenta?

Acompañan a Sheinbaum cuatro integrantes de su gabinete:

Roberto Velasco , secretario de Relaciones Exteriores.

Marcelo Ebrard , secretario de Economía.

Alicia Bárcena , secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Cada cartera corresponde a un eje de la agenda: diplomacia, comercio, transición ecológica y tecnología.

Por qué importa esta visita

Es la primera visita de un presidente mexicano a China desde 2017, cuando Enrique Peña Nieto participó en un encuentro en Xiamen. Ocurre en un momento delicado de la relación comercial. Desde enero, México aplica aranceles de hasta 50 % a 1,463 fracciones importadas de países sin tratado comercial. El Ministerio de Comercio de China determinó el 25 de marzo que esos aumentos constituyen barreras al comercio y a la inversión.

Además, la visita se da en plena negociación con Estados Unidos, de quien depende en gran medida el comercio exterior mexicano. Por eso el tono cordial en los medios chinos contrasta con el contexto de tensión arancelaria.

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¿Qué sigue en la agenda?

Según la agenda oficial, el martes 17 Sheinbaum dará una intervención magistral en el APEC CEO Summit, donde presentará los resultados del Plan México. Ese mismo día sostendrá su bilateral con Xi Jinping y, a las 18:00 horas, dialogará con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Debe regresar a México para encabezar el 20 de noviembre los actos por el aniversario de la Revolución.