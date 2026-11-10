Aguinaldo de 40 días por decreto de Sheinbaum: a quiénes se les dará y cuándo

El decreto de aguinaldo para 2026 fue firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicado el 23 de octubre en el Diario Oficial de la Federación. (Presidencia)

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto que otorga un aguinaldo de 40 días de salario a servidores públicos federales, militares en activo y determinados pensionistas, según el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La dispersión de los recursos podrá comenzar este martes 10 de noviembre, aunque cada dependencia definirá su propio calendario de pagos.

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El decreto fue publicado el 23 de octubre en el DOF y establece, en su artículo cuarto, los grupos específicos que acceden a la prestación, pero no modifica en nada las condiciones de aguinaldo para trabajadores del sector privado.

El aguinaldo se calcula sobre el salario del trabajador o sobre la cuota de pensión asignada, según el caso. (Foto: Cuartoscuro)

Quiénes reciben los 40 días de aguinaldo

El decreto de Claudia Sheinbaum dirige el beneficio a grupos específicos del sector público federal, cada uno con una razón distinta de inclusión según su relación laboral con el Estado.

Estos son los sectores contemplados:

Personal de base : trabajadores de dependencias y entidades federales cuya relación laboral está regulada por el Apartado B del artículo 123 constitucional y por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es el grupo que recibe el beneficio general de 40 días.

Personal operativo de confianza : empleados de la Administración Pública Federal que ocupan puestos operativos sin ser de base, pero que están dentro de las categorías que el decreto reconoce expresamente.

Servidores públicos de enlace y mando : funcionarios que ocupan estos niveles jerárquicos dentro de : funcionarios que ocupan estos niveles jerárquicos dentro de secretarías de Estado y organismos paraestatales . El monto se calcula según los tabuladores vigentes para cada nivel.

Integrantes del Servicio Exterior Mexicano: diplomáticos y personal que desempeñan funciones tanto en territorio nacional como en representaciones mexicanas en el extranjero.

El personal militar en activo de las Fuerzas Armadas está contemplado en el decreto bajo un régimen distinto al civil. REUTERS/Daniel Becerril

Personal militar en activo : integrantes de las Fuerzas Armadas que se encuentran en servicio, incluidos bajo un régimen distinto al de los trabajadores civiles pero contemplados en el mismo decreto.

Personas contratadas por honorarios : únicamente aquellas cuyos contratos se cubren con recursos del capítulo de Servicios Personales del presupuesto federal. Quedan fuera quienes operan bajo honorarios especiales.

Pensionados civiles y militares : titulares de haberes de retiro, pensiones de gracia y : titulares de haberes de retiro, pensiones de gracia y pensiones a cargo del ISSSTE o directamente del erario federal.

Deudos beneficiarios de pensión: familiares que reciben una pensión derivada del titular original, incluidos los deudos de veteranos de la Revolución Mexicana.

El personal de base sujeto a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado recibe el beneficio general de 40 días. REUTERS/Ivan Arias

Quiénes quedan fuera de la prestación

La razón detrás de esta selección es presupuestal: el decreto solo abarca a quienes dependen directamente del gasto federal en materia de Servicios Personales y pensiones a cargo del erario.

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Por eso quedan fuera trabajadores privados, honorarios especiales y personal de convenios educativos con los estados, aunque presten servicios dentro de una institución pública.

El aguinaldo de 40 días no contempla a los trabajadores formales del sector privado. FOTO: MIREYA NOVO/CUARTOSCURO.COM

El decreto excluye a las personas contratadas bajo el régimen de honorarios especiales previsto en el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.

Tampoco aplica para quienes participan en convenios de coordinación técnica de enseñanza con las entidades federativas.

Los poderes Legislativo y Judicial de la Federación, junto con los organismos constitucionales autónomos, no quedan incorporados de manera automática por contar con autonomía presupuestaria propia.

Cada uno de estos órganos puede tomar el decreto como referencia dentro de sus propias atribuciones, pero su aplicación depende de una decisión interna y no del texto firmado por Sheinbaum.

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La exclusión del decreto responde a criterios presupuestales ligados al capítulo de Servicios Personales del gasto federal. Crédito: Cuartoscuro

El monto varía según el régimen laboral o de pensión

El decreto establece una gratificación equivalente a 40 días de sueldo como referencia para el personal comprendido en el supuesto general.

Para los pensionistas, el beneficio puede llegar hasta 40 días de las cuotas que tengan asignadas, un cálculo que depende del régimen pensionario de cada persona.

Para los pensionistas, el beneficio puede alcanzar hasta 40 días de las cuotas asignadas según su régimen. (Foto: ISSSTE)

Quienes hayan laborado menos de 12 meses durante 2026 recibirán la parte proporcional correspondiente al tiempo efectivamente trabajado, siempre que pertenezcan a los grupos contemplados en el decreto.

Si una pensión tiene varios beneficiarios, el monto se distribuye de forma proporcional entre ellos.

Cuándo se realizan los depósitos

La fecha de arranque para el pago quedó fijada en el artículo sexto del mismo ordenamiento, que faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emitir los lineamientos operativos.

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Esta fecha marca el inicio autorizado, no una obligación de entrega simultánea para todos los beneficiarios.

El 10 de noviembre de 2026 marca el inicio autorizado para la dispersión del aguinaldo, no una entrega simultánea. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Cada institución organizará su propio calendario de pagos según su disponibilidad presupuestal.

Los recursos se entregarán en efectivo, a través de los mismos medios y conductos por los que los beneficiarios reciben habitualmente su salario o pensión, incluida la opción de apoderados en el caso de pensionistas.

El contraste con el sector privado

El decreto de Sheinbaum no modifica las condiciones para los trabajadores de empresas privadas.

Para ese sector continúa vigente el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, que fija un aguinaldo mínimo de 15 días de salario y un plazo límite de entrega hasta el 20 de diciembre.

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Los patrones del sector privado tienen hasta el 20 de diciembre para entregar el aguinaldo a sus trabajadores. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Los trabajadores con menos de un año de antigüedad en el sector privado también tienen derecho a recibir la parte proporcional de los 15 días, según lo establecido en la misma legislación laboral.