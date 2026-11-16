Fan mexicano encara a João Neves y le exige respeto para Cristiano Ronaldo

Aficionado mexicano confronta a João Neves por Cristiano Ronaldo. (Reuters/Captura de pantalla)

Guardar

Un aficionado mexicano encaró a João Neves durante una sesión de autógrafos y le exigió que respetara a Cristiano Ronaldo, en un video que se viralizó horas después de la derrota 4-1 de Portugal ante Dinamarca en la UEFA Nations League, el primer partido de la selección lusitana desde el retiro internacional del delantero.

El incidente ocurrió mientras Neves firmaba camisetas y artículos para varios seguidores. En un momento, uno de los presentes lo confrontó directamente: “João, ¿por qué se les olvida quién los hizo grandes? Hay que respetar al más grande de la historia”.

PUBLICIDAD

Momento en que un fan mexicano confrontó a João Neves mientras firmaba camisetas, exigiendo que respetara a Cristiano Ronaldo. (Redes sociales)

El mediocampista del Paris Saint-Germain giró hacia el aficionado y sólo lo miró, no le respondió y continuó firmando.

El video del encontronazo polarizó a los usuarios en redes sociales. Mientras algunos respaldaron al aficionado, otros cuestionaron tanto el gesto como el argumento de fondo. Un usuario señaló: “Que todos tengan la culpa menos Cristiano te da a entender el criterio de estos tipos”.

Otro fue más directo en su defensa de Neves y se burló del aficionado mexicano: “Ni los portugueses están así”.

El antecedente con Neves que no olvidaron los fans de CR7

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Portugal v Uzbekistan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 23, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo, Ruben Dias and Joao Neves during the warm up before the match REUTERS/Phil Noble

La reacción del aficionado mexicano tiene un origen concreto. Durante el Mundial 2026, tras el empate 1-1 de Portugal ante República Democrática del Congo en la fase de grupos, Neves fue cuestionado sobre el papel de Ronaldo en el equipo y minimizó su figura: “Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero en este momento, él y nosotros sabemos que no es diferente. Es solo otro jugador aquí para ayudar. No es diferente a los demás”.

PUBLICIDAD

Las declaraciones generaron críticas inmediatas en redes sociales. Georgina Rodríguez, pareja de Ronaldo, reaccionó a una publicación sobre el tema con el comentario: “¡Wow! ¡Viene fuerte esta generación!”.

Kátia Aveiro, hermana del delantero, también se involucró y criticó el rendimiento del mediocampo portugués en ese partido, en donde se criticó la falta de compañerismo con CR7, con una publicación en Instagram donde escribió: “Mágicamente desaprendieron cómo recuperar la pelota, ganar duelos y contraatacar”.

Portugal perdió 4-1 ante Dinamarca en la primera era sin Cristiano Ronaldo

Soccer Football - UEFA Nations League - Group A4 - Portugal v Denmark - Estadio Municipal de Braga, Braga, Portugal - November 14, 2026 Denmark players line up with young mascots who are wearing the number seven shirt as a tribute to Cristiano Ronaldo who recently retired from international football, during the national anthems before the match REUTERS/Rita Franca

El tenso momento entre el fan mexicano y el futbolista se dio en el contexto del partido disputado en Braga. Pierre-Emile Hojbjerg abrió el marcador de penal a los 43 minutos. En el complemento, Rasmus Hojlund anotó en dos ocasiones, a los 49 y a los 57 minutos, y Joachim Andersen cerró la cuenta con un cabezazo al 75. Bernardo Silva descontó en tiempo de adición.

PUBLICIDAD

El entrenador Jorge Jesus rechazó en conferencia de prensa que la ausencia de Cristiano Ronaldo explicara el resultado: “No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué hay que extrañar? Si ya no está disponible para la selección nacional, ¿qué es exactamente lo que extrañamos?”.

La derrota no pone en riesgo la clasificación de Portugal a los cuartos de final de la Nations League, pero sí el liderato del Grupo A4. La selección lusitana llega a la última jornada con 12 puntos, mientras Dinamarca suma nueve. El partido definitorio será ante Gales, el 17 de noviembre en Cardiff.

PUBLICIDAD

CR7 anunció su retiro de la selección el 5 de noviembre, luego de 23 años, 234 partidos y 146 goles. Su salida se produjo después de un conflicto con Jorge Jesus, que comenzó cuando el delantero quedó en el banco ante Noruega y se intensificó al conocer que tampoco sería titular frente a Dinamarca, momento en que abandonó la concentración en Copenhague.