Claudia Sheinbaum se reúne con la comunidad mexicana en China previo a su participación en la APEC

Miembros de una delegación se reúnen con la comunidad mexicana en el restaurante Tequila Coyote's, en Shenzhen, China. Las imágenes documentan al grupo posando en el exterior del establecimiento, el servicio de alimentos desde el área de cocina y a los asistentes sentados a lo largo de una mesa durante una comida, momento en el que uno de los participantes se pone de pie para hablar frente a los presentes.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión con la comunidad mexicana en Shenzhen, China, como parte de su agenda en Asia, en el marco de su participación en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra los días 18 y 19 de noviembre, y donde sostendrá un encuentro bilateral con el presidente chino Xi Jinping.

A través de un video publicado desde su cuenta oficial en ‘X’, Sheinbaum compartió un video donde se encuentra acompañada por alrededor de 20 personas frente a la entrada del restaurante Tequila Coyote’s del empresario Ernesto Treviño, originario de Colima. La mandataria informa que está “con la comunidad mexicana en China”, posteriormente dan un grito unisolo: “¡Viva México".

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En el material audiovisual se muestran platillos mexicanos elaborados en el restaurante Tequilas Coyote’s, donde el menú que se oferta está enfocado en comida mexicana elaborada a partir de ingredientes chinos, como por ejemplo, las tortillas que se preparan con maíz de Beijing.

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