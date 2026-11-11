Trabajadores del IMSS exigen frenar sanciones y presunta represión en Puebla, Nuevo León, Toluca y CDMX. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM)

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La tarde de este 10 de noviembre de 2026, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sostuvieron una reunión con legisladores del Senado de la República, donde plantearon frenar las sanciones y presunta represión en al menos cuatro estados.

En un primer momento, denunciaron que la mesa de negociación había sido cancelada de manera repentina, precisando que entre los argumentos para no llevar a cabo el encuentro con las y los senadores se basaba en que “Zoé Robledo había indicado que cualquier negociación debía realizarse directamente con él”.

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Pese a la renuencia de la Cámara Alta, los trabajadores se dieron cita a las puertas del recinto, donde fueron recibidos a las 17:00 horas para llevar a cabo una mesa de negociación con integrantes de la Comisión de Salud.

Trabajadores del IMSS dan plazo de 24 horas al Senado

Entre los acuerdos alcanzados se encuentra una mesa de diálogo con el presidente de dicha comisión, José Manuel Cruz Castellanos, con la finalidad de discutir el pliego petitorio que formularon los trabajadores.

Entre sus exigencias, resaltaron la necesidad de un pronunciamiento dirigido al director general del IMSS, Zoé Robledo, para frenar los presuntos actos de represión laboral, “particularmente ante el imperdonable y violento acto perpetrado contra nuestros compañeros de Puebla, así como las sanciones impuestas a compañeros de Puebla, Nuevo León, Toluca y Ciudad de México”.

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Exigen respuestas claras a Zoé Robledo. | @Presidencia

Advirtieron que durante la reunión en el Senado se realizó la entrega de documentación que sustenta sus señalamientos, “misma que fue debidamente recibida y sellada”. Entre la evidencia proporcionada, se encuentra:

Denuncia correspondiente a los hechos ocurridos en Puebla;

Actas relacionadas con los procesos laborales de los trabajadores.

También exigieron explicación de la reunión cancelada con el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda. Las exigencias planteadas tienen un plazo de 24 horas, advirtiendo que de no “existir una respuesta satisfactoria, elevaremos el nivel de nuestras acciones y propuestas”.

¿Qué ofrece Zoé Robledo a los trabajadores del IMSS?

Ante la presión que ejercieron las y los trabajadores del IMSS, Zoé Robledo informó hace algunas semanas el aumento salarial del 8% para el personal en activo, que se aplicó a partir del 27 de octubre tras el diálogo que sostuvo con el sindicato.

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El ajuste beneficia a 504 mil personas y se distribuye en 4% al salario tabular y 4% a la ayuda de renta. El director del IMSS detalló que un médico especialista con un año de antigüedad pasa de 36,896 a 39,120 pesos netos mensuales, mientras que una enfermera general con la misma antigüedad incrementa su ingreso de 19,607 a 20,792 pesos.

Robledo también anunció la basificación de 10 mil 939 trabajadores que cubren guardias, vacaciones e incapacidades mediante contratos temporales, conocidos dentro del instituto como “cero ocho”.

De ese total, 7 mil 378 personas se incorporaron durante la pandemia y aún no contaban con una plaza de base. La medida representa una inversión adicional de 3 mil 140 millones de pesos y forma parte de un plan de 12 acciones con un costo total de 11 mil 745 millones de pesos, que contempla además la contratación de 2 mil 500 médicas y médicos especialistas, nuevo equipo hospitalario y jornadas para reducir el rezago quirúrgico.

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Durante una conferencia de prensa conjunta entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el director del IMSS, Zoé Robledo, acompañado por el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, presenta las medidas de un plan institucional. La exposición aborda el incremento salarial, la basificación de trabajadores del sector salud, la distribución de insumos médicos y la renovación de mobiliario e infraestructura.

Pese a estas medidas, el personal del IMSS mantiene sus protestas. El 9 de noviembre, trabajadores activos, jubilados y pensionados marcharon del Centro Médico Nacional Siglo XXI al Zócalo para exigir un aumento de 10% y la destitución de Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Los inconformes anunciaron una tercera asamblea nacional para el 21 de noviembre en Puebla y advirtieron nuevas movilizaciones si no reciben respuesta a su pliego petitorio.