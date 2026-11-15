México

Pudín de chía con chocolate y café: el desayuno sin horno que puedes preparar desde una noche antes

Este pudín ofrece una alternativa práctica para el desayuno o la merienda

Frasco de vidrio con pudín de chocolate y chía decorado con granos de café y virutas sobre una servilleta y una mesa de madera.
El pudín de chía con chocolate no requiere cocción y adquiere consistencia gracias a la hidratación de las semillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El desayuno puede quedar listo mientras duermes. Este pudín de chía con chocolate y café combina una textura cremosa, el sabor intenso del cacao y el aroma de una taza de café frío, sin encender el horno ni pasar mucho tiempo en la cocina.

La chía forma parte de la alimentación tradicional de México desde tiempos prehispánicos. En esta versión se une con ingredientes asociados al desayuno y al chocolate, para crear una preparación práctica que puedes dejar lista desde la noche anterior.

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Pudín de chía con chocolate y café: el desayuno sin horno que puedes preparar desde una noche antes

El pudín de chía con chocolate y café es una preparación fría que adquiere una textura espesa gracias a la hidratación de las semillas. No requiere cocción: solo necesitas mezclar los ingredientes, dejar reposar la preparación y refrigerarla.

El café debe utilizarse frío para evitar que la mezcla se vuelva demasiado líquida o que cambie la textura de la chía. Puedes usar café filtrado, espresso o café preparado de la forma habitual.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 10 minutos
  • Reposo inicial: 10 minutos
  • Refrigeración: 4 horas
  • Tiempo total: 4 horas y 20 minutos

Para una textura más firme y cremosa, prepara el pudín por la noche y déjalo en el refrigerador hasta la mañana siguiente.

Frasco de vidrio con pudín en capas cubierto de cacao y chocolate, junto a una cuchara metálica sobre una servilleta de tela beige.
La receta exige el uso de café frío para evitar alteraciones en la textura líquida de la mezcla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 0.5 taza de semillas de chía
  • 1.75 tazas de leche de almendra sin azúcar
  • 0.25 taza de café filtrado o espresso frío
  • 1 cucharada de cacao en polvo sin azúcar
  • 1 a 2 cucharadas de miel, jarabe de maple o endulzante
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 4 cucharaditas de yogur griego natural, opcional
  • Chocolate amargo rallado, para decorar
  • Cacao en polvo, para terminar

Puedes sustituir la leche de almendra por leche de avena, coco, soya o leche de vaca. Si utilizas una bebida vegetal endulzada, reduce la cantidad de miel o jarabe de maple.

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Vista cenital de semillas de chía, cacao en polvo, chocolate troceado, café, jarra de leche y miel sobre una mesa de madera.
La chía forma parte de la alimentación tradicional de México desde la época prehispánica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer pudín de chía con chocolate y café, paso a paso

  1. Prepara el café y déjalo enfriar por completo. También puedes utilizar café preparado con anticipación y conservado en el refrigerador.
  2. En un tazón, mezcla la leche de almendra, el café frío, el cacao, la vainilla, la sal y el endulzante.
  3. Bate los ingredientes líquidos hasta que el cacao se disuelva por completo. Si quedan grumos, puedes pasar la mezcla por un colador.
  4. Agrega las semillas de chía y revuelve durante 30 a 60 segundos. Procura que las semillas queden distribuidas por todo el líquido.
  5. Deja reposar la mezcla durante 5 a 10 minutos. Durante este tiempo, la chía comenzará a absorber parte del líquido.
  6. Revuelve una segunda vez y raspa el fondo del tazón. Este paso ayuda a evitar que las semillas formen grupos y mejora la consistencia final.
  7. Divide la preparación en 4 frascos o vasos con tapa.
  8. Tapa los recipientes y refrigera durante un mínimo de 4 horas. Si puedes, déjalos toda la noche.
  9. Al día siguiente, revisa la textura. Si el pudín está demasiado espeso, incorpora 1 cucharada de leche y mezcla suavemente.
  10. Sirve frío con yogur griego, cacao en polvo y chocolate amargo rallado.

Consejo técnico: agrega el café poco a poco si quieres un sabor más suave. Para una versión con mayor intensidad, utiliza espresso frío, pero evita añadirlo caliente.

Manos con cuchara de madera que revuelven una crema marrón en un bol de vidrio junto a una taza de café, chía y trozos de chocolate.
La preparación admite leche de vaca o alternativas vegetales de almendra, avena, coco y soya. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde 4 porciones individuales.

Cada porción puede servirse en un frasco pequeño para llevar al trabajo, la escuela o una actividad fuera de casa. También puedes preparar toda la mezcla en un recipiente grande y dividirla al momento de servir.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación por porción, sin incluir el yogur ni el chocolate utilizado para decorar:

  • Calorías: 150 kcal
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 8 g
  • Carbohidratos totales: 16 g
  • Fibra dietética: 8 g
  • Azúcares: 5 a 8 g, según el endulzante

El valor final puede cambiar si utilizas leche de vaca, una bebida vegetal endulzada, más chocolate o una cantidad distinta de miel.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Una persona sostiene una cuchara frente a un bol con pudín de chía y frutos rojos, un vaso con café y pan sobre una mesa de madera.
La receta rinde cuatro porciones individuales que pueden distribuirse en frascos para su consumo fuera de casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda el pudín en frascos cerrados dentro del refrigerador durante 3 a 5 días.

Para conservar mejor su textura, añade el yogur, el chocolate rallado, las frutas o las nueces justo antes de comer. Si la preparación se espesa demasiado con el paso de los días, mezcla 1 cucharada de leche antes de servir.

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