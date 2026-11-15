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Club América protagoniza batalla campal en duelo amistoso contra New York Red Bulls

Las Águilas perdieron por la mínima en el duelo que se llevó a cabo en Estados Unidos durante la Fecha FIFA

Jugadores con uniformes amarillos y negros se empujan en una cancha de césped mientras un árbitro con camiseta verde se aproxima.
Futbolistas del Club América y de New York Red Bulls protagonizan batalla campal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Club América perdió 1-0 ante los New York Red Bulls en un duelo amistoso disputado el 14 de noviembre en Nueva Jersey y quedó marcado por una pelea entre futbolistas de ambos equipos y seis expulsiones en la parte final del encuentro.

El gol de Nehuén Benedetti definió el marcador y el incidente ocurrió en el Sports Illustrated Stadium. El partido no oficial se jugó durante la última Fecha FIFA de noviembre, una pausa que las Águilas utilizaron para mantener actividad antes del cierre de la fase regular del Apertura 2026 de la Liga Mx.

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New York Red Bulls recibió al cuadro de Guillermo Almada en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos. El argentino, Nehuén Benedetti, marcó el único tanto del encuentro para los locales. La anotación dejó a las Águilas sin margen en un juego con plantilla reducida por convocatorias internacionales y ausencias físicas.

Una falta cerca del área detonó la pelea campal entre Club América y NY Red Bulls

Jugadores de fútbol con camisetas amarillas y negras reunidos sobre el césped frente a una valla publicitaria.
Jugadores del New York Red Bulls y América se pelean en duelo amistoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confrontación ocurrió en los últimos minutos del compromiso, tras una fuerte entrada cerca del área de los locales. Futbolistas de ambos conjuntos intercambiaron empujones y golpes, lo que obligó a detener el partido durante varios minutos.

El detonante fue una acción sobre el juvenil americanista Adrián Fernández. Devin Padelford lo sujetó con un candado y Emilio Lara intervino para defender a su compañero, con un golpe y un rodillazo contra el futbolista de los New York Red Bulls.

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La discusión se extendió detrás de la portería estadounidense. Dagoberto Espinoza y Ramón Juárez se involucraron en el forcejeo, mientras Andy Rojas lanzó manotazos y conectó un golpe en el rostro del lateral azulcrema, quien terminó sobre el césped.

El árbitro expulsó a seis jugadores tras reanudar el encuentro

Grupo de jugadores de fútbol con uniformes amarillos, negros y chalecos agrupados cerca de la red de una portería.
Varios futbolistas con uniformes amarillos y negros discuten y se empujan cerca de la portería y la zona de bancas durante un encuentro de fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El árbitro central reunió a los jugadores en la zona media del campo una vez que los cuerpos técnicos y futbolistas separaron a los involucrados. Después mostró tarjetas rojas a Emilio Lara, Ramón Juárez y Dagoberto Espinoza por parte de Club América al 89′.

En el cuadro neoyorquino recibieron la tarjeta roja: Andy Rojas, Nehuén Benedetti y Ronald Donkor. Más futbolistas participaron en la trifulca, incluidos Alan Cervantes y el arquero Rodolfo Cota, quien intentó contener a Rojas en medio del altercado.

El técnico Guillermo Almada se acercó al árbitro durante la reyerta, aunque jugadores de su equipo evitaron que entrara en la confrontación.

Tras la reanudación no se registraron más incidentes y los New York Red Bulls conservaron la ventaja obtenida con el gol de Benedetti. El amistoso concluyó con derrota para los Cremas 1-0 y con seis expulsados entre ambos planteles.

América volverá a México para enfrentar a Tigres UANL en la última jornada

El conjunto de Guillermo Almada enfrentó a varios contendientes y no consiguió dominar todos sus compromisos. (Foto: Diego Cedrix)
El conjunto de Guillermo Almada enfrentó a varios contendientes y no consiguió dominar todos sus compromisos. (Foto: Diego Cedrix)

El Club de Futbol América regresará a México para preparar su partido de la jornada 17 contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), a quien tratará de vencer para recuperar el liderato antes del comienzo de la Fase Final.

Las Águilas suman 30 puntos en la segunda posición de la tabla. Su visita al Volcán Universitario definirá su posición de local en la ronda de Cuartos de Final. El juego se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

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