Garbage en el Zócalo de la CDMX: así puedes seguir el concierto EN VIVO de manera gratuita

Quienes no acudan al Centro Histórico podrán seguir la presentación por televisión abierta, radio, YouTube y redes sociales, sin contratar una plataforma de streaming a partir de las 20:00 horas. (Foto: Garbage)

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El Zócalo de la Ciudad de México se prepara para recibir a Garbage este sábado 14 de noviembre, en una noche que reunirá a los seguidores de Shirley Manson y compañía en la Plaza de la Constitución.

La banda ofrecerá un concierto gratuito y no será necesario conseguir boleto para entrar. Quienes no puedan acercarse al Centro Histórico también tendrán forma de acompañar el show de la emblemática banda de rock.

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La banda liderada por Shirley Manson ensayó temas clásicos de su discografía y contemplaría sumar al repertorio una versión de 'Lovesong', tema original de The Cure. REUTERS/Mario Anzuoni

La presentación contará con transmisión abierta en televisión, radio y redes sociales, por lo que el público podrá seguir las canciones de Garbage sin pagar una suscripción.

Así podrás ver EN VIVO el concierto de Garbage desde casa

El concierto está programado para comenzar alrededor de las 20:00 horas, aunque el arranque podría moverse unos minutos conforme avance el acceso del público. La cobertura tendrá distintas opciones para seguir a la banda desde casa, el auto o cualquier dispositivo móvil.

Capital 21 transmitirá el concierto en televisión abierta a través del canal 21.1 . Su señal también estará disponible en sus plataformas digitales para quienes prefieran verlo desde una computadora o teléfono.

Las cuentas oficiales del Gobierno de la CDMX , la Secretaría de Cultura capitalina y Capital 21 compartirán la transmisión mediante YouTube y Facebook , con acceso gratuito.

La señal también podrá seguirse por Canal Catorce , TV Migrante y Reactor 105.7 FM , opciones para escuchar el concierto mientras se circula por la ciudad o se permanece lejos de una pantalla.

No se requerirá contratar una plataforma de streaming: La cobertura pública abrirá distintas puertas para seguir la presentación de la agrupación desde fuera de la Plaza de la Constitución.

Garbage ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México este sábado 14 de noviembre a las 20:00 horas. (Concierto Garbage/Gob CDMX)

Así, la transmisión permitirá que la noche de Garbage salga del Zócalo y llegue a quienes quieran escuchar temas como Stupid Girl, Only Happy When It Rains, Push It o I Think I’m Paranoid sin formar parte de la concentración en el Centro Histórico.

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Paulina Villarreal de The Warning se subirá al escenario con Shirley Manson y compañía

La noche tendrá una colaboración especial con Paulina Villarreal, baterista y vocalista de The Warning. La música mexicana subirá al escenario para interpretar una canción junto a Garbage, en una de las participaciones que más expectativa ha generado antes del show.

Paulina Villarreal estará presente como invitada individual. The Warning no ofrecerá un set completo ni fungirá como agrupación telonera durante la jornada.

La participación de Villarreal tomará el lugar que dejó MUÑEKI77A , cantante argentina que canceló su presencia como acto de apertura del concierto.

La baja de MUÑEKI77A modificó el programa que originalmente contemplaba actividad desde las 18:30 horas .

Garbage llegará al escenario con la posibilidad de recorrer distintas etapas de su discografía. Entre los temas que podrían sonar también aparecen When I Grow Up, Cherry Lips (Go Baby Go!), Special, Queer y Vow.

Paulina Villarreal, integrante de The Warning, subirá al escenario como invitada para interpretar una canción junto a Garbage. (Instagram/ @paulina.thewarning)

Además, durante los ensayos previos se escuchó Lovesong, tema emblemático de The Cure, por lo que existe la posibilidad de que la agrupación incluya ese cover en su repertorio. El setlist definitivo se conocerá hasta que Shirley Manson y sus compañeros tomen el escenario.

Metro cerrado y entradas peatonales: cómo llegar al show en el Zócalo capitalino

El ingreso a la Plaza de la Constitución será peatonal y estará sujeto a la capacidad del lugar. Las autoridades recomiendan llegar con tiempo, usar transporte público y atender las indicaciones del operativo de seguridad instalado.

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Los accesos peatonales estarán habilitados por Madero , 5 de Mayo , 16 de Septiembre , 20 de Noviembre y Pino Suárez .

La estación Zócalo/Tenochtitlan del Metro permanecerá cerrada. Las estaciones Allende , Bellas Artes , Pino Suárez y San Juan de Letrán funcionarán como alternativas para caminar hacia la plaza.

Se recomienda acudir con ropa cómoda, abrigadora y calzado adecuado. También conviene evitar mochilas, botellas de vidrio, cinturones y objetos punzocortantes para facilitar el paso por los filtros.

El acceso seguirá siendo gratuito, aunque podría restringirse cuando el lugar alcance su aforo.

Los accesos peatonales a la Plaza de la Constitución operarán por las calles Madero, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre y Pino Suárez. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

De esta manera, cuando caiga la noche sobre el Zócalo, Garbage buscará convertir la Plaza de la Constitución en un coro colectivo entre guitarras, clásicos roqueros de los noventa y la voz de Shirley Manson. Para quienes estén frente al escenario o se conecten desde casa, la cita será a partir de las 20:00 horas.