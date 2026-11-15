Autoridades localizan cuatro cuerpos calcinados en la carretera 190, rumbo a Tonalá, Chiapas: serían los desaparecidos de Chahuites

Camioneta en la que fueron localizados dos de los cuerpos. Crédito: FGEO

Guardar

Autoridades de Oaxaca y Chiapas localizaron cuatro cuerpos calcinados a un costado de la carretera internacional 190, en el tramo que conduce a Tonalá, Chiapas, como parte de un operativo para localizar a cuatro personas reportadas como desaparecidas el 11 de noviembre en Chahuites, Oaxaca.

Los cuerpos corresponderían a los empresarios Gustavo Allard Herrera, de 59 años; Ángela Villalobos Hernández, de 31 años, y dos hombres adscritos a la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) que se desempeñaban como sus escoltas, aunque hace falta el análisis forense correspondiente para confirmar su identidad con certeza legal.

PUBLICIDAD

En el sitio fue localizada una camioneta pickup Toyota Hilux, en la que fueron vistos por última vez tres de los desaparecidos —Gustavo Allard y sus dos escoltas—, de acuerdo con las fichas de búsqueda emitidas por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL).

El hallazgo se concretó la mañana de este sábado 14 de noviembre luego de sobrevuelos con drones y recorridos terrestres realizados por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) en conjunto con autoridades chiapanecas y personal federal.

Dos cuerpos fueron hallados a 31 metros de profundidad y otros dos dentro de la camioneta calcinada

Según datos oficiales compartidos por la FGEO, el hallazgo se dividió en dos puntos distintos del terreno, ubicados a distancias diferentes respecto de la carretera.

PUBLICIDAD

En un barranco, a una profundidad aproximada de 31 metros, el personal localizó dos cuerpos masculinos parcialmente calcinados, sin que fuera posible, en ese momento, determinar su identidad por las condiciones en que se encontraban.

A 85 metros de profundidad se ubicó la camioneta Hilux calcinada, con los restos de dos personas más, afectadas en su totalidad. Las condiciones del vehículo y de los restos dificultaron cualquier identificación preliminar en el sitio del hallazgo.

Toma aérea del operativo de búsqueda realizado la mañana de este 14 de noviembre. Crédito: FGEO

Debido al estado en que se encontraron los cuerpos, las autoridades no pudieron confirmar que se trate de los empresarios y los escoltas, aunque la camioneta apunta a esa versión.

PUBLICIDAD

Los procesos y dictámenes forenses correspondientes quedaron en desarrollo para establecer, con certeza legal, la identidad de las cuatro víctimas, un procedimiento que, según la dependencia estatal, requiere de análisis especializados por el grado de calcinación de los restos.

La Agencia Estatal de Investigaciones trabajó con Marina, Guardia Nacional y Ejército en el operativo

En las acciones de búsqueda participaron la Agencia Estatal de Investigaciones de la FGEO, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía estatal de Oaxaca, además de binomios K9 especializados en la localización de personas y elementos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Elementos federales participaron en el despliegue. Crédito: FGEO

La coordinación interinstitucional permitió cubrir tanto el tramo carretero oaxaqueño como el chiapaneco donde se registró la desaparición.

El despliegue incluyó sobrevuelos con dron sobre la zona y recorridos a pie en los puntos de difícil acceso donde finalmente se ubicaron los cuerpos y el vehículo. La combinación de tecnología aérea y trabajo terrestre fue determinante para localizar los restos a profundidades de hasta 85 metros respecto del nivel de la carretera.

PUBLICIDAD

El reporte de no localización que originó la búsqueda señala a cuatro personas vistas por última vez el 11 de noviembre en el municipio de Chahuites, en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. A partir de esa denuncia, la DNOL emitió las fichas correspondientes a Gustavo Allard Herrera, Víctor Hugo Alvarado Villalobos, Noel López Ruíz y Ángela Villalobos Hernández.

Según las fichas, tres de las personas buscadas —Gustavo Allard, Víctor Hugo Alvarado y Noel López— fueron vistas a bordo de la camioneta Toyota Hilux, pick up, doble cabina, modelo 2024, color gris, con placas RR4768B, el mismo modelo encontrado calcinado.

PUBLICIDAD

Dos de los desaparecidos vestían uniforme de la PABIC al momento de ser vistos por última vez

Las fichas de búsqueda de Víctor Hugo Alvarado Villalobos y Noel López Ruíz detallan que ambos vestían uniforme de la PABIC el día de su desaparición: camisola azul marino, con la leyenda “Policía Auxiliar” en la espalda y las siglas “PABIC” en el brazo derecho, además de pantalón tipo cargo y botas tácticas, descripción que coincide con su desempeño como escoltas del empresario Gustavo Allard.

Escoltas desaparecidos en Oaxaca. Crédito: FGEO

Alvarado Villalobos, de complexión robusta y 1.80 metros de estatura, presenta un tatuaje de piecitos en el lado derecho de la espalda, una cicatriz tipo queloide de 5 centímetros debajo del ombligo y un lunar en la espalda, de acuerdo con su ficha de búsqueda. Portaba un reloj negro y una cadena con medalla de triángulo y cruz al momento de ser visto por última vez.

PUBLICIDAD

López Ruíz, de complexión regular y 1.58 metros de estatura, tiene múltiples tatuajes: una máscara espartana en el brazo derecho con los nombres “Mikeila” y “Naneli” y una fecha en la parte interna, un Jesucristo verde con gotas de sangre roja en el antebrazo derecho, un rosario con dije de arma de fuego en la espalda, una cruz con rosario en el abdomen, un policía con dos niñas en el pie derecho y el nombre “Noel” en letras romanas en la mano izquierda. Tiene además una cicatriz al centro de la frente.

El empresario Gustavo Allard tiene cicatrices en ambas sienes y Ángela Villalobos tenía un tatuaje de lobo

Gustavo Allard Herrera, de 59 años y complexión robusta, con 1.75 metros de estatura, presenta cicatrices de aproximadamente 3 centímetros en ambas sienes y detrás de ambas orejas, de acuerdo con su ficha de búsqueda. Fue visto por última vez con playera blanca, camisa de manga larga gris, pantalón de mezclilla azul, gorra roja con negro y botas.

PUBLICIDAD

Empresarios desaparecidos. Crédito: FGEO

Ángela Villalobos Hernández, de 31 años y complexión delgada, con 1.60 metros de estatura, tiene un tatuaje de una mujer combinado con la silueta de un lobo en la costilla izquierda y un ojo tatuado en la pantorrilla derecha. Vestía blusa beige, pantalón de mezclilla azul marino, tenis blancos de la marca Puma y una pulsera dorada al momento de ser vista por última vez, sin que su ficha la vincule con la camioneta Hilux reportada por los otros tres desaparecidos.

A partir de los primeros actos de investigación, la FGEO estableció líneas de trabajo orientadas a esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las consecuencias legales correspondientes. La dependencia estatal indicó que continuará con los procesos técnicos y periciales necesarios para confirmar la identidad de las víctimas y avanzar en las indagatorias sobre las circunstancias de su muerte, en coordinación con la Fiscalía de Chiapas.

PUBLICIDAD