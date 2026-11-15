Jefe de la DEA advierte que perseguirán a funcionarios corruptos que protegen al narco tras sentencia de “Tony Montana”, hermano de “El Mencho”

Terry Cole, administrador de la DEA (izquierda), y Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana" (derecha). Crédito: DEA / Departamento de Justicia EEUU

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Terry Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), advirtió que su agencia y el Homeland Security Task Force (HSTF) perseguirían a los “funcionarios corruptos y actores políticos” que protegen al narcotráfico, tras la sentencia contra Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El pronunciamiento se difundió a través de la cuenta oficial de Cole en la red social X el 13 de noviembre, mismo día en que la jueza Beryl A. Howell, del Tribunal de Distrito de Columbia, sentenció a “Tony Montana” a 22 años y medio de prisión por tráfico internacional de drogas y delitos con armas de fuego.

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Antonio Oseguera, de 68 años y originario de Michoacán, se declaró culpable el 31 de julio de 2026 de conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina con destino a Estados Unidos, además de portar un arma de fuego para facilitar esa conspiración.

La condena quedó entre los 30 años que pidió la fiscalía y los 20 años que solicitó su defensa, según datos presentes en memorándums de sentencia presentados ante el tribunal antes de la condena.

Cole advirtió que “la corrupción y el narcotráfico van de la mano”

En su publicación en X, Cole sostuvo que la prioridad de la DEA seguía siendo desmantelar “la red terrorista del CJNG”, con énfasis en su liderazgo, su infraestructura financiera y sus operaciones criminales globales.

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El funcionario añadió que la agencia, junto con el HSTF, perseguiría “sin descanso a los funcionarios corruptos y actores políticos que se benefician, protegen y alimentan estas empresas criminales”.

“La corrupción y el narcotráfico van de la mano, sin importar la posición política”, escribió Cole. El administrador sostuvo además que quienes son responsables de inundar sus comunidades con veneno, fomentar la violencia y matar a cientos de miles de estadounidenses deben rendir cuentas, en un mensaje que etiquetó al Departamento de Justicia, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y comandos militares como el Comando Norte y el Comando Sur.

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El administrador cerró la publicación con la frase: “Sin refugios seguros. Sin inmunidad. Sin mirar hacia otro lado. Proteger las vidas estadounidenses y nuestra seguridad nacional no es negociable”.

Cole aseguró que la DEA “no escatimará esfuerzos” para hacer rendir cuentas a los cárteles

En un comunicado oficial del Departamento de Justicia, Cole había declarado previamente que la sentencia “demuestra que ningún líder de cártel está fuera del alcance de la justicia estadounidense” y que Oseguera Cervantes fue “mucho más que el hermano de El Mencho” en la consolidación del CJNG como una de las organizaciones terroristas extranjeras más violentas del mundo.

Fotografía de Tony Montana cuando fue enviado a EEUU. Crédito: Especial

El administrador señaló que Antonio Oseguera Cervantes traficó “enormes cantidades de drogas peligrosas que han devastado a familias y comunidades estadounidenses”. Cole añadió que, junto con el HSTF, la DEA “no escatimará esfuerzos para que quienes lideran, financian y apoyan a estos cárteles rindan cuentas”.

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A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal, agregó en el mismo comunicado que “Tony Montana” “contribuyó a alimentar una de las organizaciones de narcotráfico más peligrosas del mundo” durante más de dos décadas, “inundando las comunidades estadounidenses con drogas letales mientras se enriquecía a sí mismo y a sus asociados”.

La fiscalía pidió 30 años y la defensa argumentó razones de salud

El Departamento de Justicia solicitó originalmente 30 años de prisión, cinco de libertad supervisada y una cuota especial de 200 dólares, cifra que quedó por debajo del rango de las Directrices de Sentencia debido a la edad y las condiciones de salud del acusado, según el memorándum fiscal.

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El abogado Frank Pérez, quien también defendió a Ismael “El Mayo” Zambada, había pedido 20 años, al argumentar que Oseguera “casi no tiene posibilidad de sobrevivir” una condena de 30.

En una carta personal incluida en el expediente, Oseguera escribió: “Lamento profundamente mis acciones y el daño que causaron. Sé que cometí errores graves y acepto la responsabilidad por ellos”. Pidió además al tribunal “una sentencia que me dé la posibilidad de regresar con mi familia mientras todavía pueda formar parte de sus vidas”.

Tony Montana", hermano de El Mencho, pide compasión al juez que dictará su sentencia en EEUU. Especial

Desde su llegada a territorio estadounidense, el 27 de febrero de 2025, Oseguera permanece bajo Medidas Administrativas Especiales en la cárcel de Alexandria, en confinamiento solitario y con acceso reducido a llamadas y visitas.

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Ese traslado ocurrió junto con otros 28 narcotraficantes de alto perfil entregados por el Gobierno de México, entre ellos Rafael Caro Quintero, en la operación que las autoridades describieron como “expulsión” y no como extradición formal.

Nació en la pobreza en Michoacán y escaló hasta el mando crminal del CJNG

Antonio Oseguera Cervantes nació en 1958 en una comunidad rural cerca de Aguililla, Michoacán, y fue el tercero de siete hermanos.

Según el memorándum de su defensa, abandonó la escuela tras el sexto grado para trabajar en el campo, después de que su padre, jornalero migrante en Estados Unidos, dejara de enviar dinero a la familia.

A los 16 años viajó a Estados Unidos y trabajó dos décadas en restaurantes de San Francisco, periodo en el que desarrolló adicción al alcohol y a la cocaína. En 1996 fue arrestado por conspiración federal para distribuir heroína y sentenciado a 63 meses de prisión; al cumplir la condena en 2001 fue deportado a México y perdió su residencia legal permanente.

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"Tony Montana", hermano de "El Mencho". (Foto: Archivo)

De regreso en Michoacán, se unió al Cártel del Milenio en 2002 bajo alias como “Chucho”, “Toño” y “El 4”. Tras la fundación del CJNG en 2010, liderada por su hermano “El Mencho”, “Tony Montana” supervisó la venta de narcóticos en Jalisco, dirigió laboratorios de metanfetamina y manejó el lavado de dinero de la organización junto con Los Cuinis, cártel aliado por el matrimonio de “El Mencho” con Rosalinda González Valencia.

Tony Montana fue capturado el 20 de diciembre de 2022 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en un operativo donde se aseguraron siete armas, dos vehículos y nueve cargadores. Su hermano “El Mencho” murió el 22 de febrero de 2026 en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, hecho que la defensa citó ante el tribunal para argumentar que la conexión de Oseguera con el CJNG terminó junto con su hermano.

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