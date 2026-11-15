México

Jefe de la DEA advierte que perseguirán a funcionarios corruptos que protegen al narco tras sentencia de “Tony Montana”, hermano de “El Mencho”

Además, el funcionario aseguró que ninguna organización criminal puede evadir la justicia estadounidense

Terry Cole, administrador de la DEA (izquierda), y Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana" (derecha). Crédito: DEA / Departamento de Justicia EEUU
Terry Cole, administrador de la DEA (izquierda), y Antonio Oseguera Cervantes, alias "Tony Montana" (derecha). Crédito: DEA / Departamento de Justicia EEUU
Guardar

Terry Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), advirtió que su agencia y el Homeland Security Task Force (HSTF) perseguirían a los “funcionarios corruptos y actores políticos” que protegen al narcotráfico, tras la sentencia contra Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El pronunciamiento se difundió a través de la cuenta oficial de Cole en la red social X el 13 de noviembre, mismo día en que la jueza Beryl A. Howell, del Tribunal de Distrito de Columbia, sentenció a “Tony Montana” a 22 años y medio de prisión por tráfico internacional de drogas y delitos con armas de fuego.

PUBLICIDAD

Antonio Oseguera, de 68 años y originario de Michoacán, se declaró culpable el 31 de julio de 2026 de conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina con destino a Estados Unidos, además de portar un arma de fuego para facilitar esa conspiración.

La condena quedó entre los 30 años que pidió la fiscalía y los 20 años que solicitó su defensa, según datos presentes en memorándums de sentencia presentados ante el tribunal antes de la condena.

Cole advirtió que “la corrupción y el narcotráfico van de la mano”

En su publicación en X, Cole sostuvo que la prioridad de la DEA seguía siendo desmantelar “la red terrorista del CJNG”, con énfasis en su liderazgo, su infraestructura financiera y sus operaciones criminales globales.

PUBLICIDAD

El funcionario añadió que la agencia, junto con el HSTF, perseguiría “sin descanso a los funcionarios corruptos y actores políticos que se benefician, protegen y alimentan estas empresas criminales”.

“La corrupción y el narcotráfico van de la mano, sin importar la posición política”, escribió Cole. El administrador sostuvo además que quienes son responsables de inundar sus comunidades con veneno, fomentar la violencia y matar a cientos de miles de estadounidenses deben rendir cuentas, en un mensaje que etiquetó al Departamento de Justicia, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y comandos militares como el Comando Norte y el Comando Sur.

El administrador cerró la publicación con la frase: “Sin refugios seguros. Sin inmunidad. Sin mirar hacia otro lado. Proteger las vidas estadounidenses y nuestra seguridad nacional no es negociable”.

Cole aseguró que la DEA “no escatimará esfuerzos” para hacer rendir cuentas a los cárteles

En un comunicado oficial del Departamento de Justicia, Cole había declarado previamente que la sentencia “demuestra que ningún líder de cártel está fuera del alcance de la justicia estadounidense” y que Oseguera Cervantes fue “mucho más que el hermano de El Mencho” en la consolidación del CJNG como una de las organizaciones terroristas extranjeras más violentas del mundo.

Fotografía de Tony Montana cuando fue enviado a EEUU. Crédito: Especial
Fotografía de Tony Montana cuando fue enviado a EEUU. Crédito: Especial

El administrador señaló que Antonio Oseguera Cervantes traficó “enormes cantidades de drogas peligrosas que han devastado a familias y comunidades estadounidenses”. Cole añadió que, junto con el HSTF, la DEA “no escatimará esfuerzos para que quienes lideran, financian y apoyan a estos cárteles rindan cuentas”.

A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal, agregó en el mismo comunicado que “Tony Montana” “contribuyó a alimentar una de las organizaciones de narcotráfico más peligrosas del mundo” durante más de dos décadas, “inundando las comunidades estadounidenses con drogas letales mientras se enriquecía a sí mismo y a sus asociados”.

La fiscalía pidió 30 años y la defensa argumentó razones de salud

El Departamento de Justicia solicitó originalmente 30 años de prisión, cinco de libertad supervisada y una cuota especial de 200 dólares, cifra que quedó por debajo del rango de las Directrices de Sentencia debido a la edad y las condiciones de salud del acusado, según el memorándum fiscal.

El abogado Frank Pérez, quien también defendió a Ismael “El Mayo” Zambada, había pedido 20 años, al argumentar que Oseguera “casi no tiene posibilidad de sobrevivir” una condena de 30.

En una carta personal incluida en el expediente, Oseguera escribió: “Lamento profundamente mis acciones y el daño que causaron. Sé que cometí errores graves y acepto la responsabilidad por ellos”. Pidió además al tribunal “una sentencia que me dé la posibilidad de regresar con mi familia mientras todavía pueda formar parte de sus vidas”.

Tony Montana", hermano de El Mencho, pide compasión al juez que dictará su sentencia en EEUU. Especial
Tony Montana", hermano de El Mencho, pide compasión al juez que dictará su sentencia en EEUU. Especial

Desde su llegada a territorio estadounidense, el 27 de febrero de 2025, Oseguera permanece bajo Medidas Administrativas Especiales en la cárcel de Alexandria, en confinamiento solitario y con acceso reducido a llamadas y visitas.

Ese traslado ocurrió junto con otros 28 narcotraficantes de alto perfil entregados por el Gobierno de México, entre ellos Rafael Caro Quintero, en la operación que las autoridades describieron como “expulsión” y no como extradición formal.

Nació en la pobreza en Michoacán y escaló hasta el mando crminal del CJNG

Antonio Oseguera Cervantes nació en 1958 en una comunidad rural cerca de Aguililla, Michoacán, y fue el tercero de siete hermanos.

Según el memorándum de su defensa, abandonó la escuela tras el sexto grado para trabajar en el campo, después de que su padre, jornalero migrante en Estados Unidos, dejara de enviar dinero a la familia.

A los 16 años viajó a Estados Unidos y trabajó dos décadas en restaurantes de San Francisco, periodo en el que desarrolló adicción al alcohol y a la cocaína. En 1996 fue arrestado por conspiración federal para distribuir heroína y sentenciado a 63 meses de prisión; al cumplir la condena en 2001 fue deportado a México y perdió su residencia legal permanente.

Tony Montana CJNG
"Tony Montana", hermano de "El Mencho". (Foto: Archivo)

De regreso en Michoacán, se unió al Cártel del Milenio en 2002 bajo alias como “Chucho”, “Toño” y “El 4”. Tras la fundación del CJNG en 2010, liderada por su hermano “El Mencho”, “Tony Montana” supervisó la venta de narcóticos en Jalisco, dirigió laboratorios de metanfetamina y manejó el lavado de dinero de la organización junto con Los Cuinis, cártel aliado por el matrimonio de “El Mencho” con Rosalinda González Valencia.

Tony Montana fue capturado el 20 de diciembre de 2022 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en un operativo donde se aseguraron siete armas, dos vehículos y nueve cargadores. Su hermano “El Mencho” murió el 22 de febrero de 2026 en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, hecho que la defensa citó ante el tribunal para argumentar que la conexión de Oseguera con el CJNG terminó junto con su hermano.

Temas Relacionados

Terry ColeDEATony MontanaEEUUEl MenchoCJNGNarco en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 14 de noviembre: Frente frío 5 provocará lluvias fuertes en el sureste y noreste de México

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 14 de noviembre: Frente frío 5 provocará lluvias fuertes en el sureste y noreste de México

Movimiento Ciudadano sale en defensa de Gabito Ballesteros previo a informe de la FGR: presentan queja en la CNDH a favor del cantante

La queja busca que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervenga ante las investigaciones relacionadas con el cantante.

Movimiento Ciudadano sale en defensa de Gabito Ballesteros previo a informe de la FGR: presentan queja en la CNDH a favor del cantante

Siguen los golpes contra “Los R’s” del CJNG: capturan en Atotonilco el Alto a “El Mike” tras agresión a elementos federales

Esta detención se suma a las capturas previas de los hermanos “R1” y “R2”, líderes de la célula señalados como autores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo

Siguen los golpes contra “Los R’s” del CJNG: capturan en Atotonilco el Alto a “El Mike” tras agresión a elementos federales

Garbage en el Zócalo de la CDMX: así puedes seguir el concierto EN VIVO de manera gratuita

La agrupación liderada por Shirley Manson se presentará acompañada por The Warning en la Plaza de la Constitución

Garbage en el Zócalo de la CDMX: así puedes seguir el concierto EN VIVO de manera gratuita

Lupita D’Alessio confirma concierto único en el Auditorio Nacional tras anunciar su retiro

La Leona Dormida celebrará 55 años de trayectoria artística el 26 de febrero de 2027 en la Ciudad de México

Lupita D’Alessio confirma concierto único en el Auditorio Nacional tras anunciar su retiro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Siguen los golpes contra “Los R’s” del CJNG: capturan en Atotonilco el Alto a “El Mike” tras agresión a elementos federales

Siguen los golpes contra “Los R’s” del CJNG: capturan en Atotonilco el Alto a “El Mike” tras agresión a elementos federales

FGR investiga a Gabito Ballesteros y a cuatro personas más por portación de arma de uso exclusivo del Ejército y resistencia

Capturan al “Vite” y al “Balú” en el Centro de CDMX con 15 kilos de marihuana y más de 600 dosis de cocaína

Defensa destruye 38 plantíos de amapola y marihuana en cuatro estados: golpe al narco supera los 6 mdp

Juez da luz verde para extraditar a EEUU a “R1” del CJNG: es investigado por delincuencia organizada junto a su hermano, el “R2″

ENTRETENIMIENTO

Garbage en el Zócalo de la CDMX: así puedes seguir el concierto EN VIVO de manera gratuita

Garbage en el Zócalo de la CDMX: así puedes seguir el concierto EN VIVO de manera gratuita

Lupita D’Alessio confirma concierto único en el Auditorio Nacional tras anunciar su retiro

Ari Telch asegura que platica diario con Jacobo Grinberg, su hermano desaparecido hace más de 30 años

De Vicente a Alejandro y Camila Fernández: tres generaciones de la dinastía mexicana conquistan los Latin Grammy

La representación de Gabito Ballesteros pide disculpas a Querétaro tras la suspensión de su concierto: "Fue un error de criterio"

DEPORTES

Jamaica vs México EN VIVO: el Tri va perdiendo en Kingston, Jesús Gallardo marca autogol al 27′

Jamaica vs México EN VIVO: el Tri va perdiendo en Kingston, Jesús Gallardo marca autogol al 27′

Cruz Azul recibe propuesta por Erik Lira y no viene de Europa: club de la Liga Mx presenta oferta millonaria

Maxi Rodríguez se rinde ante Cuauhtémoc Blanco y reabre la herida de la eliminación mexicana en el Mundial de Alemania 2006

Checo Pérez comparte imágenes inéditas tras un fin de semana especial en el GP de México

Quién fue Óscar “Patroncito” Cortez y qué pasará con el título de campeón invicto que quedó vacante tras su muerte