¿Es Silvia Pinal? Alejandra Guzmán sorprende con caracterización de su mamá y se vuelve viral

Alejandra Guzmán caracterizada de Silvia Pinal ((Pinky Promise))

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Alejandra Guzmán vistió peluca rubia, vestuario de época y adoptó los gestos de Silvia Pinal para un sketch grabado en el podcast Pinky Promise, conducido por Karla Díaz, que se difundió el 13 de noviembre de 2026 y generó miles de reacciones en redes sociales a dos semanas del segundo aniversario luctuoso de la actriz. El video fue compartido por la cantante en su perfil de Instagram, donde acompañó la publicación con un mensaje breve y directo a su madre fallecida.

La pieza audiovisual, filmada en blanco y negro para evocar la estética de los años cincuenta, retomó la historia de El inocente, comedia romántica de 1956 dirigida por Rogelio A. González. La cinta original reunió a Silvia Pinal, Pedro Infante y Sara García en una producción que se convirtió en referencia del cine nacional de esa época.

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Yahir Othón y Aldo Rendón completaron el elenco del segmento

Alejandra Guzmán recrea el estilo de Silvia Pinal en un sketch especial para el podcast Pinky Promise.

El sketch no reprodujo una escena literal de la película, sino que tomó sus personajes y los llevó hacia la parodia. Yahir Othón apareció con bigote y caracterización inspirada en Pedro Infante, retomando a Cruci, el mecánico humilde que el cantante guayaquileño interpretó como guiño al papel que el cantante jalisciense dio vida en la cinta original. Aldo Rendón, estilista y amigo cercano de Alejandra Guzmán, completó el elenco del segmento.

La dinámica incluyó humor sobre el matrimonio, el café, la ropa y las tareas domésticas. Una voz en off presentó el segmento como “el caso de Alejandra Guzmán”, referencia directa a Mujer, casos de la vida real, programa de televisión que Silvia Pinal condujo durante años y que convirtió a la actriz en figura del melodrama televisivo mexicano.

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El mensaje de Alejandra Guzmán a Silvia Pinal se volvió parte del video

El cantante Yahir Othón asume el papel de Cruci junto al estilista Aldo Rendón dentro de la parodia. (Foto AP/Wilfredo Lee, archivo)

Junto al fragmento publicado en Instagram, Alejandra Guzmán escribió: “¡Orgullosa de ser tu hija! Mi mami, mi diva, mi amor. Gracias a mi gran equipo de actores. Gracias”. La cantante no dio declaraciones adicionales sobre el contexto de la grabación ni precisó si el sketch fue concebido en función del aniversario luctuoso del 28 de noviembre.

En El inocente, Silvia Pinal interpretó a Mané, una joven de familia adinerada cuyo automóvil se descompone y que conoce así a Cruci, el mecánico al que Pedro Infante dio vida. La cinta fue rodada a finales de la década de los cincuenta y se estrenó en 1956 bajo la dirección de Rogelio A. González, quien también firmó otras comedias del período conocido como la Época de Oro del cine mexicano.

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La aparición ocurre mientras Alejandra Guzmán enfrenta una controversia en Veracruz

La intérprete comparte el video en Instagram con una dedicatoria dirigida a la memoria de su madre. (Foto: Instagram@laguzmanmx)

La difusión del sketch coincidió con un conflicto público que enfrenta Alejandra Guzmán con el promotor de un concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz. El show original se interrumpió el 19 de septiembre de 2026 cuando la cantante sufrió una luxación de cadera minutos después de haber comenzado la presentación.

La función fue reprogramada para el 14 de noviembre de 2026, fecha en que el video del homenaje también circuló masivamente, pero esa reposición quedó cancelada sin que se anunciara una nueva fecha para el público de Veracruz. Alejandra Guzmán mantiene confirmado su concierto del 27 de noviembre en la Arena Ciudad de México.

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Los usuarios destacaron el parecido físico entre madre e hija

Foto: Cuartoscuro

Las reacciones en redes sociales se concentraron en el parecido entre Alejandra Guzmán y Silvia Pinal. Varios usuarios señalaron que la peluca rubia y el vestuario de época amplificaron los rasgos comunes entre ambas, mientras que otros conectaron la publicación con el inminente segundo aniversario de la muerte de la actriz, ocurrida el 28 de noviembre de 2024.

Silvia Pinal inició su carrera cinematográfica a finales de los años cuarenta y trabajó con directores como Luis Buñuel, con quien filmó Viridiana en 1961, película que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. También protagonizó El ángel exterminador en 1962 y Simón del desierto en 1965, ambas del mismo director. En televisión condujo Mujer, casos de la vida real de 1985 a 2007.

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El podcast Pinky Promise fue la plataforma del homenaje

Pinky Promise es un podcast conducido por la influencer Karla Díaz que combina entrevistas, dinámicas de entretenimiento y sketches con figuras del espectáculo mexicano. El programa opera bajo el canal Pinky Promise TV en plataformas digitales y fue mencionado explícitamente por Alejandra Guzmán en su publicación de Instagram como parte del agradecimiento a quienes participaron en la producción.

El video del detrás de escena, en el que se muestra el proceso de caracterización de Alejandra Guzmán, fue el material que generó mayor circulación en redes antes de que la versión editada en blanco y negro se distribuyera de forma más amplia. Silvia Pinal murió el 28 de noviembre de 2024 a los 93 años.

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