5 desayunos fáciles para planear tu menú semanal y evitar las prisas por la mañana

La planificación de un menú semanal con ingredientes básicos reduce el tiempo de preparación de los desayunos en los días laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las mañanas suelen comenzar con poco tiempo y muchas decisiones. Elegir qué desayunar, preparar los ingredientes y cocinar puede convertirse en una tarea pesada si no existe una planificación previa.

La solución está en organizar un menú semanal con recetas sencillas, económicas y fáciles de conservar. Con algunos ingredientes básicos, puedes dejar listas varias preparaciones y reducir el tiempo en la cocina durante los días laborales.

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Este menú incluye huevos rancheros, avena nocturna con manzana, huevos a la mexicana, molletes con huevo y tacos de huevo con frijoles. Son opciones diferentes, completas y prácticas para comenzar el día.

1. Huevos rancheros

Los huevos rancheros son una alternativa mexicana que combina tortilla de maíz, huevo estrellado y una salsa preparada con jitomate, cebolla y chile serrano.

Para ahorrar tiempo, puedes preparar la salsa con anticipación y conservarla en el refrigerador. Por la mañana solo tendrás que calentarla, cocinar el huevo y montar el plato.

Necesitas 1 huevo, 1 tortilla de maíz, 1 jitomate, 0.25 de cebolla, 0.5 de chile serrano, aceite, queso panela y sal.

Hierve el jitomate, la cebolla y el chile durante 5 minutos. Licúa con un poco de agua, cocina la salsa durante otros 5 minutos y reserva. Calienta la tortilla, prepara el huevo y sirve con la salsa caliente y queso panela.

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Una porción aporta aproximadamente 245 calorías, 14 gramos de proteína, 20 gramos de carbohidratos y 12 gramos de grasa.

Los huevos rancheros aportan 14 gramos de proteína por porción y permiten conservar la salsa casera en el refrigerador. (Gemini)

2. Avena nocturna con manzana y canela

La avena nocturna es ideal para las mañanas con poco tiempo porque se prepara desde la noche anterior y no requiere cocción al día siguiente.

Para elaborarla, mezcla 0.75 de taza de avena tradicional con 0.5 de taza de leche descremada y una pizca de canela. Coloca la mezcla en un frasco con tapa y refrigera durante toda la noche.

Mientras tanto, corta 1 manzana en cubos pequeños y cocínala con 1 cucharadita de azúcar mascabado, 1 cucharada de jugo de manzana y un poco de canela. Después de 8 a 10 minutos, la fruta estará suave.

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Guarda la manzana por separado y agrégala a la avena antes de comer. La preparación puede mantenerse hasta 3 días en refrigeración.

La receta consultada aporta aproximadamente 340 calorías por taza, con 10 gramos de proteína, 70 gramos de carbohidratos y 10 gramos de fibra.

La avena nocturna con manzana cocida y canela reposa en refrigeración y no requiere cocción por la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Huevos a la mexicana

Los huevos a la mexicana son una de las recetas más rápidas para un desayuno casero. El jitomate, la cebolla y el chile serrano aportan sabor sin requerir una preparación complicada.

Para una porción necesitas 2 huevos, 1 jitomate, 0.25 de cebolla, 1 chile serrano, 1 cucharadita de aceite, sal y 2 tortillas de maíz.

Calienta el aceite y sofríe la cebolla durante 2 minutos. Agrega el jitomate y el chile, y cocina hasta que los vegetales se suavicen. Incorpora los huevos batidos y mezcla hasta que estén bien cocidos.

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Puedes picar los vegetales durante el fin de semana y guardarlos en un recipiente hermético. De esta forma, el desayuno estará listo en menos de 10 minutos.

Cada porción contiene aproximadamente 250 calorías, 16 gramos de proteína, 24 gramos de carbohidratos y 11 gramos de grasa.

Picar jitomate, cebolla y chile serrano durante el fin de semana permite cocinar huevos a la mexicana en menos de 10 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Molletes con huevo y pico de gallo

Los molletes son una opción completa porque combinan pan, frijoles, queso y huevo. También permiten aprovechar ingredientes que ya tengas en el refrigerador.

Corta 1 bolillo por la mitad y unta 0.5 de taza de frijoles refritos. Agrega 50 gramos de queso manchego y gratina durante 5 minutos a 180 ℃.

Prepara 2 huevos al gusto y colócalos sobre el pan. Para el pico de gallo, mezcla 1 jitomate, 0.25 de cebolla, cilantro, jugo de limón y sal.

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Los frijoles pueden prepararse con hasta 4 días de anticipación. El pico de gallo debe conservarse en refrigeración y consumirse preferentemente en un máximo de 3 días.

Una porción aporta aproximadamente 430 calorías, 24 gramos de proteína, 48 gramos de carbohidratos y 17 gramos de grasa.

Los molletes combinan bolillo, frijoles refritos, queso manchego gratinado y huevo con un aporte de 430 calorías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Tacos de huevo con frijoles y aguacate

Los tacos de huevo son prácticos, económicos y fáciles de adaptar. Puedes cambiar el relleno con nopales, champiñones, queso fresco o verduras salteadas.

Para prepararlos necesitas 2 huevos, 3 tortillas de maíz, 0.5 de taza de frijoles refritos, 0.25 de aguacate, aceite, salsa, sal y pimienta.

Bate los huevos y cocínalos en una sartén durante 3 a 4 minutos. Calienta las tortillas, unta los frijoles y reparte el huevo. Añade el aguacate en rebanadas y termina con salsa.

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Una porción contiene aproximadamente 360 calorías, 19 gramos de proteína, 39 gramos de carbohidratos y 15 gramos de grasa.

Cocinar los huevos al momento preserva su textura adecuada y evita que el alimento se reseque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo organizar el menú semanal

Para facilitar la preparación, reserva un momento del fin de semana para lavar y picar los vegetales. También puedes cocinar los frijoles, preparar la salsa para los huevos rancheros y dejar lista la manzana de la avena.

Conserva cada ingrediente en recipientes separados y utiliza etiquetas con la fecha de preparación. Cocina los huevos al momento para obtener una mejor textura y evitar que se resequen.

La avena preparada puede conservarse hasta 3 días en refrigeración. Las salsas y los vegetales picados deben mantenerse fríos y bien tapados.

Con esta organización tendrás 5 desayunos distintos para la semana, menos prisas por la mañana y una forma sencilla de aprovechar los ingredientes disponibles.