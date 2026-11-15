Ari Telch estalla contra Gustavo Adolfo Infante, admite haber lanzado un camastro y pide ayuda a la gobernadora de Morelos

Ari Telch asistió a la alfombra roja de la película Infelices por Siempre en la cual también participó.

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El conflicto vecinal de Ari Telch en Cuernavaca escaló después de que el actor decidiera responder públicamente a las acusaciones de presuntas amenazas, hostigamiento y daños a propiedad ajena. En un video difundido en sus redes sociales, el intérprete no solamente cuestionó a quienes han hablado sobre su comportamiento, sino que también arremetió contra Gustavo Adolfo Infante e Imagen Televisión, por dar espacio a las denuncias.

Uno de los momentos más llamativos de su declaración ocurrió cuando reconoció haber arrojado un camastro al garaje de uno de sus vecinos. “Aventé un camastro a su garage. Sí”, admitió sin rodeos. Sin embargo, explicó que su reacción estuvo relacionada con el retiro de siete camastros que, según su versión, eran destinados al uso común de los residentes de la privada.

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La controversia también estuvo acompañada de una petición dirigida a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, a quien solicitó apoyo legal. “Por favor, le pido un abogado”, expresó el actor, quien aseguró estar dispuesto a enfrentar la situación. Sus declaraciones abrieron un nuevo capítulo en una polémica que ya había generado comentarios entre sus seguidores por otras publicaciones recientes.

Ari Telch reconoce el incidente del camastro y explica su versión del conflicto

MÉXICO, D.F., 19MAYO2009.- El actor Ari Telch participa en la telenovela Pasión Morena, la cual inicia transmisiones este lunes 25 de mayo por Televisión Azteca. FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

Durante la grabación, Telch identificó a uno de sus vecinos como Fernando Alonso “Burillo” Carrillo, a quien señaló por retirar los muebles de las áreas compartidas. Según el actor, anteriormente había siete camastros y dejaron de estar disponibles porque, de acuerdo con lo que relató, el residente habría argumentado que él podía llevárselos.

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“El señor los quitó diciendo que yo me los podría robar”, afirmó. Posteriormente, justificó el episodio que detonó parte de las acusaciones: “Sí, cargué el camastro. Dejen de inventar estupideces”. Con estas palabras, el intérprete reconoció su participación en el incidente, aunque rechazó las versiones que, según él, se han difundido sobre su conducta dentro del conjunto habitacional.

Telch también negó tener problemas con los demás residentes y describió su convivencia como “plácida, placentera, respetuosa, amistosa”. Incluso aseguró que mantiene relaciones de amistad con otros habitantes y rechazó las versiones sobre supuestas conductas inapropiadas hacia mujeres y menores de edad. “¿De veras yo molesto a los niños? ¿Molesto a las mujeres del conjunto?», cuestionó durante el video. Estas afirmaciones corresponden a su versión y no constituyen una resolución sobre los señalamientos vecinales.

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El actor arremete contra Gustavo Adolfo Infante y cuestiona a televisora

En 2002 Ari Telch fue diagnosticado con el trastorno mental conocido como Bipolaridad, condición que afronta con la ayuda de un especialista psiquiátrico Foto: D'Mente

Otro de los blancos de sus declaraciones fue Gustavo Adolfo Infante, a quien criticó por entrevistar a una persona que, según Telch, lo ha señalado públicamente. Durante el mensaje, el actor utilizó expresiones despectivas para referirse al periodista y cuestionó que su programa difundiera las acusaciones relacionadas con el conflicto residencial.

“¿De veras le das un micrófono a una persona así?“, reclamó al conductor. También dirigió críticas a la televisora y preguntó: ”¿No les da vergüenza? ¿De veras ese es su programa estelar?“. Su inconformidad se extendió a los responsables de Imagen, a quienes reprochó que dieran espacio a lo que considera versiones sin fundamento.

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En otro momento, Telch mencionó que su vecino ya lo había demandado y manifestó su disposición a enfrentar el proceso. “Vamos a ver si la gente te conoce”, expresó al referirse a Fernando Alonso Burillo Carrillo.

Ari Telch también fue captado bailando y respondió a críticas sobre su comportamiento

Días antes de protagonizar la polémica con sus vecinos, Ari Telch también había generado comentarios en redes sociales por un video en el que apareció bailando al ritmo de una marimba en un restaurante.

Las imágenes despertaron distintas reacciones entre los usuarios, algunos de los cuales cuestionaron que se difundieran momentos de su vida privada y consideraron que exponerlo de esa manera representaba una invasión a su intimidad.

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La polémica llega después de sus publicaciones sobre Jacobo Grinberg

El nuevo mensaje del actor también llamó la atención porque apareció después de otras publicaciones en redes sociales que habían generado inquietud entre algunos seguidores. Días antes, Telch compartió un video en el que afirmó que conversa cada noche con Jacobo Grinberg, su medio hermano, científico y escritor desaparecido desde diciembre de 1994. En esa misma grabación recordó a Natán Grinberg, director y adaptador de la obra teatral El Contrabajo, montaje con el que realizó alrededor de 2 mil 500 funciones.

Jacobo Grinberg fue psicólogo, investigador y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia y publicó más de 50 libros relacionados con la psicología, la conciencia y el chamanismo. Su desaparición continúa siendo un caso sin esclarecer: la investigación oficial no encontró su cuerpo ni pruebas de que hubiera viajado al Tíbet, como había anunciado. El expediente fue cerrado en 1996.

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En medio de las reacciones a sus publicaciones, también se ha recordado que Ari Telch fue diagnosticado con trastorno bipolar en 2002 y que anteriormente pidió respeto ante los comentarios sobre su condición. En su reciente video volvió a mencionar el tema: “Los bipolares tenemos depresiones y manías, pero también podemos andar como cualquier perro de la calle”. Más allá de sus declaraciones, el conflicto con sus vecinos y sus cuestionamientos a Gustavo Adolfo Infante mantienen al actor en el centro de la conversación pública.