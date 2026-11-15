Gen Z y Movimiento del Sombrero se concentran en CDMX para exigir al gobierno avance en Carlos Manzo y otras demandas

Imágenes de la marcha convocada por la "Generación z" que fue desde el +angel de Independencia al Palacio de Bellas Artes Crédito: Diego Alva/Infobae México

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Este domingo 15 de noviembre, la autonombrada Generación Z México} realizó una manifestación que partió del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, esto a un año de la protesta que culminó en un enfrentamiento entre jóvenes y autoridades.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó en una tarjeta informativa que la movilización reunió a aproximadamente 120 personas y concluyó con saldo blanco. La dependencia señaló que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó cortes viales y ajustes a la circulación durante el recorrido.

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Antero, vocero de la Generación Z, narró a Reforma que el día de hoy se manifestaron porque “el país se está yendo al carajo” y hay una gran cantidad de problemas, que afirma “afectan directamente a esta generación”. Entre las problemáticas que mencionó:

Desaparición forzada

Falta de trabajo

Alquileres y vivienda: difícil de acceder y pagar

Calidad de vida reducida

La demanda central es que básicamente “el gobierno haga su trabajo”, explicó el vocero; quien enlistó una serie de deficiencias que tiene el gobierno de México en cuanto a la falta de conocimientos en la búsqueda de personas y en la decisiones políticas en beneficio del medio ambiente, señalando el incremento de criminalización a activistas defensores del territorio.

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Desde sus redes sociales, el movimiento sostuvo que su participación es sin partidos, “ni ideologías ni colores”; afirman que se manifiestan por “un México harto de la violencia, la impunidad y el abandono, por quienes fueron silenciados, por quienes seguimos aquí” y por un país que merece futuro.

El día de hoy, miembros del Movimiento del Sobrero se sumaron a la marcha convocada por la Generación Z, ellos para exigir justicia por el asesinato de su fundador, Carlos Manzo, exalcalde de Uruapán, Michoacán. El vovero afirmó que colectivos de madres buscadoras y sindicatos de trabajadores de dependencias gubernamentales también se sumaron a la protesta.

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Critican poca afluencia en la marcha de la Gen Z 2026

El colectivo Yo por las 40 horas criticó la movilización de la Generación Z, desde sus redes sociales publicaron una imagen del Zócalo capitalino de las WEBCAMSMX de las 12:20 horas de este domingo, en donde se ve una baja afluencia de personas, acompañada de un post;

“Es obvio que Somos, el PRI y el PAN retiraron su apoyo a la marcha de la Generación Z y dejaron solos al movimiento de Sombrerudos y algunos incautos que no pasan de 200. Incluso a medio zócalo se ven íntimos. El año pasado hasta templete de concierto tenían”.

Una publicación en la red social X incluye una toma panorámica del Zócalo de la Ciudad de México durante una concentración ciudadana. (@YoXLas40Horas)

Este movimiento, desde su fundación, ha sido señalado por colectivos ciudadanos y por el gobierno de México de tener vínculos con partidos opositores y de derecha, cuyo objetivo señaló en algún momento autoridades federales y locales: acusaron que el 15 de noviembre de 2025, donde hubo manifestantes lesionados y elementos de seguridad también fueron afectados, era lo que buscaban.

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Aunque se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía de la Ciudad de México, hasta el momento no se ha presentado oficialmente a los autores intelectuales de la organización de aquella manifestación, aunque la alcaldes Alessandra Rojo de la Vega y el alcalde Mauricio Tabe fueron duramente señalados por Morena, como los convocantes y finciadores.