Pérez Cuéllar asegura que a Morena “le está yendo muy bien” en Chihuahua pese a tensiones internas

Ariadna Montiel visita Chihuahua y se arma trifulca entre la militancia por Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuellar. (Foto: Morena)

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El coordinador estatal de Morena en Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que al partido en la entidad “nos está yendo muy bien” y que hay un “espíritu de cambio” entre la ciudadanía, durante la visita de la presidenta nacional, Ariadna Montiel Reyes, a Ciudad Juárez. El mensaje llegó en un contexto de tensión interna y protestas de militantes inconformes.

“Muy contentos, muy entusiasmados”

Ariadna Montiel visita Chihuahua y se arma trifulca entre la militancia por Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuellar. (Foto: Morena)

En su intervención del sábado 14 de noviembre, Pérez Cuéllar agradeció la visita de la dirigente nacional y saludó a Carolina Rangel, secretaria general, y a Camila, de Comunicación.

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Dijo que están “muy, muy contentos” y “muy entusiasmados”. Añadió que hay un “espíritu de cambio, de transformación” en la comunidad chihuahuense “a lo largo y a lo ancho de todo el estado”.

“Chihuahua siempre será tu casa”

Un día después, el coordinador difundió un video en Instagram sobre la jornada. De acuerdo con Heraldo de México, las imágenes muestran la “Reunión Nacional de Organización” y mesas de trabajo con cuadros políticos y simpatizantes, que portaron banderas de Morena y pancartas de apoyo a Pérez Cuéllar.

En el texto de la publicación escribió: “Chihuahua siempre será tu casa, Presidenta Ariadna Montiel Reyes”. Aseguró que cuentan con “toda la fuerza y el entusiasmo” para construir la unidad y llevar la Cuarta Transformación a los 67 municipios del estado.

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También afirmó que el respaldo de la dirigencia nacional mantiene motivada a la estructura local, que, dijo, está lista y organizada.

¿Qué dijo Montiel?

La dirigente de Morena reafirmó el nombramiento de Cruz Pérez Cuellar, quien contenderá por la gubernatura de 2027. (Crédito: X/@LaPolaka)

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) acompañó al coordinador en conferencia de prensa. Reconoció su trabajo y explicó que eligió Juárez por su peso simbólico: “aquí es donde inicia la patria”.

Recordó que ahí Andrés Manuel López Obrador inició su campaña y que Claudia Sheinbaum, tras arrancar en la Ciudad de México, realizó su primer recorrido como candidata.

Según el Comunicado 158/2026, la gira buscó:

Fortalecer la organización territorial.

Consolidar la unidad de la militancia.

Continuar el trabajo casa por casa.

Montiel calificó la visita como una gira “intensa y gratificante” y afirmó, de acuerdo con Heraldo, que el pueblo “no se equivocó” al elegir a Pérez Cuéllar. Cerró con la consigna: “Sonrían porque ya se van y nosotros vamos a llegar”.

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El trasfondo: tensión por la designación

El comunicado del partido no menciona inconformidades. Sin embargo, Infobae reportó que la visita ocurrió en medio de tensiones internas y que hubo inconformidad entre sectores que no respaldaron la designación de Pérez Cuéllar como coordinador estatal. Ese medio añade que los simpatizantes de Andrea Chávez no han terminado de cerrar filas con el grupo del coordinador.

Los antecedentes son recientes:

A fines de septiembre, Morena designó a Pérez Cuéllar como coordinador estatal, dejando en el camino a la senadora con licencia Andrea Chávez.

Posteriormente, Montiel entregó a Chávez el nombramiento como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Ciudad Juárez.

Según Infobae, en Juárez Pérez Cuéllar afirmó que respeta las distintas posturas dentro de Morena y que la ciudadanía tendrá la última palabra en las próximas elecciones.

Chihuahua, “estado clave” rumbo a 2027

En su cuenta de X, Morena calificó a Chihuahua como “un estado clave para nuestro movimiento” y aseguró que “la esperanza avanza con fuerza”. Destacó que Montiel y Pérez Cuéllar, “trabajando en unidad”, afianzan las tareas de organización en el territorio.

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La entidad será escenario de un proceso electoral relevante en 2027, por lo que la cohesión interna del partido y la relación entre los grupos de Pérez Cuéllar y Chávez serán observadas de cerca en los próximos meses.

Lo confirmado y lo pendiente

Confirmado: la visita de Montiel, el respaldo al coordinador, las reuniones con la estructura y los mensajes de unidad.

Reportado por medios: protestas e inconformidad por la designación estatal.

Pendiente de precisar: el número de manifestantes, sus demandas y el resultado de la asamblea con cuadros de todo el estado.