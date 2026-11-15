México competirá en el Mundial de Parataekwondo 2026 con 10 atletas y respaldo de Sheinbaum

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La selección mexicana de para taekwondo ya viaja a Corea del Sur para disputar el Campeonato Mundial de Muju 2026, que se celebrará del 20 al 22 de noviembre. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) lo anunció en sus redes sociales. Indicó que el equipo cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La delegación está integrada por 10 atletas, cinco mujeres y cinco hombres, todos de la categoría K44. Los dirigen las entrenadoras María del Rosario Espinoza, triple medallista olímpica, y Jannet Alegría.

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Una cita clave en el camino a Los Ángeles 2028

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El certamen es el 11.º Campeonato Mundial de Para Taekwondo y se realiza en Muju, sede del complejo Taekwondowon. Para México, es el principal objetivo competitivo de la temporada, según se informó desde el arranque del ciclo.

Además, el torneo forma parte del proceso para clasificar a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Espinoza explicó a la CONADE que los puntos acumulados en el ranking serán determinantes, pues la clasificación paralímpica se define el próximo año.

¿Quiénes integran la selección?

En la rama femenil competirán:

Claudia Romero Rodríguez (-47 kg)

Jessica Berenice García Quijano

Elsa Suisei Koyama Tamayo (-57 kg)

Evolet Valentina Rentería Martínez (-65 kg)

Fernanda Vargas Fernández (+65 kg)

En la rama varonil estarán:

Mauricio Gutiérrez Michel (-58 kg)

Iván Torres Pérez (-63 kg)

Juan Diego García López (-70 kg)

Luis Mario Nájera Vleeschower (-80 kg)

Samuel Aarón García Inzunza (+80 kg)

Cuatro medallas en París y un año de buenos resultados

El equipo llega a Corea del Sur tras el Grand Prix Mundial de París 2026, donde sumó cuatro medallas: dos de oro y dos de bronce. Los oros fueron para Juan Diego García (-70 kg) y Claudia Romero (-47 kg). Los bronces correspondieron a Luis Mario Nájera (-80 kg) y Jessica García.

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Ese torneo, de grado G-6, otorgaba hasta 60 puntos para el ranking mundial. Antes, la selección había mostrado buen nivel en el Campeonato Panamericano de Río de Janeiro, donde conquistó cinco oros, una plata y dos bronces. También había obtenido siete medallas en una competencia en Las Vegas, previa al Panamericano.

Juan Diego García, la referencia del equipo

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El sinaloense Juan Diego García López, de 23 años, acudirá a su cuarto Campeonato Mundial, tras participar en 2017, 2019 y 2021. Debutó en Antalya, Turquía, donde se coronó campeón con apenas 16 años.

Es campeón paralímpico en Tokio 2020, medallista de bronce en París 2024 y el primer mexicano en ganar una medalla paralímpica en esta disciplina. Estuvo cerca de un año fuera de las competencias por una lesión. Reconoció que su regreso implicó recuperar la condición física y también la confianza.

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El atleta señaló que en París probó nuevas estrategias ante posibles rivales del Mundial. Estimó que sus resultados podrían ubicarlo entre el quinto y el sexto lugar del ranking mundial, aunque aún espera la actualización oficial.

Preparación física, técnica y mental

Antes del viaje, la selección entrenó en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), en la Ciudad de México. Espinoza dijo que el equipo contó con cinco semanas para ajustar detalles técnicos y físicos. Calificó las instalaciones como de las mejores en las que ha trabajado a nivel mundial.

La preparación incluyó también un refuerzo psicológico. La entrenadora lo consideró fundamental, pues, dijo, puede marcar la diferencia entre una medalla mundial y un oro.

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El contexto del taekwondo en México

El viaje ocurre en un momento complicado para el taekwondo mexicano fuera del tatami. Medios reportaron irregularidades en la Federación Mexicana de Taekwondo. También se informó de una denuncia por la comprobación de recursos del Mundial de Taekwondo de Guadalajara 2022, que recibió 73 millones de pesos de la CONADE, según una auditoría. Estos señalamientos corresponden a la federación del deporte convencional y no al equipo de para taekwondo.

¿Qué sigue?

Con el arranque del Mundial a unos días, los atletas mexicanos buscarán subir al podio y sumar puntos que acerquen a más integrantes del equipo a Los Ángeles 2028. La CONADE no ha precisado cuántas medallas espera, pero la selección llega con dos oros recientes y un historial de buenos resultados en el circuito.

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