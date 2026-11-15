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Gabito Ballesteros: de las historias detrás de sus narcocorridos para “El Chapo” Guzmán a sus polémicas amistades

El cantante recuperó su libertad luego de permanecer bajo resguardo ministerial en Querétaro por una investigación relacionada con la presunta portación de un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

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Gabito Ballesteros: de las historias detrás de sus narcocorridos para “El Chapo” Guzmán a sus polémicas amistades Credito: Max Alonso- Infobae México
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Gabito Ballesteros recuperó su libertad el pasado sábado 14 de noviembre de 2026, luego de permanecer bajo resguardo ministerial en Querétaro por una investigación relacionada con la presunta portación de un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y resistencia de particulares.

El cantante sale de la sede de la FGR y confirmó que viajará a Nextlalpan, Estado de México, para presentarse en la Feria Internacional de la Mezclilla.

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El intérprete, cuyo nombre legal es Gabriel Ballesteros Abril, abandonó la delegación de la Fiscalía General de la República a las 9:10 de la noche, a bordo de una camioneta tipo van que sale por la parte posterior del inmueble.

La liberación no cierra la carpeta de investigación. La FGR mantiene diligencias contra Ballesteros y otras cuatro personas por la posible portación de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como por desobediencia y resistencia de particulares. La dependencia también reitera la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

La salida del cantante ocurre horas antes de su presentación anunciada en la Feria Internacional de la Mezclilla, en Nextlalpan. El cantante además confirmó su participación mediante una historia de Instagram, mientras la alcaldesa Lorena Alameda sostiene que el artista llegará al Teatro del Pueblo.

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“AMG” y “Cuerno Azulado” colocan a Gabito Ballesteros en el debate por los narcocorridos

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“AMG” y “Cuerno Azulado” colocan a Gabito Ballesteros en el debate por los narcocorridos Credito: Max Alonso- Infobae México

La polémica que rodea al sonorense no empieza con su detención. Su repertorio incluye corridos tumbados con referencias a armas, dinero, tráfico de drogas y personajes ligados al crimen organizado.

AMG”, colaboración con Natanael Cano y Peso Pluma, relata un estilo de vida de lujo, vigilancia y operaciones ilegales. Diversos reportes relacionan el tema con la facción de Los Chapitos, vinculada con el Cártel de Sinaloa.

La interpretación de esa canción durante la feria queretana se vuelve el punto de ruptura con los organizadores. El tema no formaba parte del repertorio autorizado.

En “Cuerno Azulado”, colaboración con Natanael Cano, el joven cnatante participa en una letra que alude al tráfico de sustancias ilícitas, las armas y las siglas JGL, asociadas públicamente con Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. El tema también contiene referencias al Cártel de Sinaloa.

La canción no prueba una relación entre el intérprete y Guzmán Loera. Se trata de una pieza musical construida sobre personajes, códigos y relatos que forman parte del repertorio tradicional y contemporáneo del corrido.

Otro de los temas señalados es “El Plumas”, corrido al que diversos reportes vinculan con referencias al Cártel Jalisco Nueva Generación. “Vino Tinto”, junto con Peso Pluma y Natanael Cano, incorpora menciones a Pablo Escobar dentro de una letra sobre fiestas, excesos y riqueza.

“Presidente”, colaboración con Natanael Cano, Luis R Conriquez y Neton Vega, también ha formado parte de listas de restricción en algunos escenarios por sus alusiones al poder, el lujo y la protección armada relacionada con grupos criminales.

No hay pruebas de una amistad entre Gabito Ballesteros y narcotraficantes

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No hay pruebas de una amistad entre Gabito Ballesteros y narcotraficantes Credito: Max Alonso- Infobae México

No existe una confirmación oficial ni elementos legales que acrediten que Gabito Ballesteros sea amigo personal de algún narcotraficante o pertenezca a una organización criminal. Las autoridades tampoco lo han señalado por delincuencia organizada en la carpeta abierta tras los hechos de Querétaro.

Los señalamientos en redes sociales y algunas publicaciones se alimentan de sus letras, de presentaciones privadas y de la estética propia de los corridos tumbados. Esos elementos han llevado a parte del público a asociarlo con las figuras que aparecen en sus canciones.

En abril de 2025 circularon fotografías y videos de Ballesteros durante la fiesta de XV años de la hija de un presunto integrante del Cártel de Sinaloa. En las imágenes, el cantante aparece entregando un ramo de rosas a la festejada.

Ese material provocó especulaciones sobre una cercanía con la familia anfitriona. La presencia del músico en el evento, sin embargo, no acredita por sí misma una amistad personal, un vínculo delictivo ni una relación con grupos criminales.

La investigación de la FGR en Querétaro se concentra en la localización de un arma en la camioneta donde viajaban cinco personas y en los hechos ocurridos durante el operativo. La indagatoria no atribuye al cantante nexos con el crimen organizado.

Gabito Ballesteros inició en Sonora y alcanzó las listas de Billboard

Gabriel Ballesteros Abril nace el 23 de julio de 1999 en Cumpas, Sonora. Su acercamiento a la música comienza a los ocho años, cuando aprende a tocar guitarra con su madre y participa en el coro de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

También forma parte de un mariachi infantil antes de iniciar su camino profesional. Sus covers publicados en YouTube, entre ellos una versión de “Apagaré la Luz”, llaman la atención de la industria y le permiten firmar un primer contrato en 2014.

Más adelante recibe el impulso de Natanael Cano y se integra a su sello discográfico. Las colaboraciones “AMG”, “Lady Gaga” y “PRC” lo colocan entre las voces con mayor exposición dentro de los corridos tumbados y la música regional mexicana.

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Gabito Ballesteros inició en Sonora y alcanzó las listas de Billboard Credito: Max Alonso- Infobae México

Ballesteros también ha lanzado los álbumes The GB y Ya no se llevan serenatas. Su presentación en Nextlalpan queda anunciada para la Feria Internacional de la Mezclilla, mientras la FGR mantiene abierta la investigación iniciada tras la suspensión de su concierto en Querétaro.

La FGR asegura una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos en Querétaro

El caso inicia durante la madrugada de este sábado, después de que autoridades suspenden el concierto de Ballesteros en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026. Personal de Inspección Municipal de El Marqués interrumpe el espectáculo en el Teatro del Pueblo.

Los organizadores exigían una lista de canciones que no incluyera contenido considerado apología del delito. El cantante regresa al escenario después de una primera advertencia e interpreta “AMG”, tema que deriva en la cancelación definitiva de la presentación.

Tras la suspensión, elementos de la Policía Estatal interceptan la camioneta en la que viajaba el artista cuando intentaba salir del recinto ferial. El cantante se niega a descender del vehículo, por lo que los agentes solicitan una grúa para trasladar la unidad a las instalaciones de la FGR, ubicadas en avenida Estadio.

Ballesteros transmite parte del operativo en redes sociales. En esa emisión denuncia que los policías bloquearon el paso de sus escoltas y habrían utilizado gas para obligarlo a bajar de la camioneta.

El Registro Nacional de Detenciones documenta la aprehensión alrededor de las 04:00 horas. La Fiscalía informa después que cinco personas viajaban en el vehículo y que las autoridades aseguraron una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos útiles.

Además de Ballesteros, la investigación incluye a Omar “N”, Jorge “N”, Flavio “N” y Jaime “N”. La Fiscalía Especializada de Control Regional en Querétaro, encabezada por el fiscal federal Javier Rodríguez Uribe, queda a cargo de revisar el expediente.

Los representantes del artista difunden un comunicado en el que ofrecen disculpas al público y a las autoridades queretanas. El equipo del cantante reconoce que lo ocurrido durante el concierto fue un error.

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