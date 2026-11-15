Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara: así construyó su imperio criminal el “Jefe de Jefes”

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes”, fue una de las figuras más influyentes del narcotráfico mexicano durante las décadas de 1970 y 1980. (Crédito: Especial | Infobae México)

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Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el Jefe de Jefes y fundador del extinto Cártel de Guadalajara, murió este domingo en Jalisco, dos días después de ser trasladado del penal de Puente Grande a un hospital privado por complicaciones de salud.

El pasado viernes 13 de noviembre, Félix Gallardo fue trasladado a un hospital de Jalisco por problemas de oxigenación, de acuerdo con los primeros reportes.

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El narcotraficante también conocido como “Jefe de Jefes” y “El Padrino” encabezó una de las organizaciones criminales más ‘influyentes’ en la historia de México. Fue uno de los principales fundadores del Cártel de Guadalajara y articuló una red de drogas que conectó a productores mexicanos con organizaciones colombianas dedicadas al tráfico de cocaína.

Su trayectoria criminal se desarrolló durante las décadas de 1970 y 1980, cuando consiguió ampliar sus operaciones mediante alianzas con otros traficantes, contactos políticos y presuntos vínculos con funcionarios encargados de combatir el narcotráfico. Junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, consolidó una estructura que controló importantes rutas para trasladar marihuana, heroína y cocaína hacia Estados Unidos.

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La detención de Félix Gallardo, el 8 de abril de 1989, ocurrió cuatro años después del secuestro y asesinato del agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. El caso provocó una crisis entre México y Estados Unidos y desencadenó una investigación que exhibió las dimensiones de la organización criminal.

Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara, fue trasladado a un hospital por problemas de oxigenación el pasado viernes 13 de noviembre. (Foto: X/@IrvingPineda)

A casi cuatro décadas de su captura, el nombre de Félix Gallardo permanece ligado a la transformación del narcotráfico mexicano y a la fragmentación del Cártel de Guadalajara, de la que surgieron estructuras que posteriormente se convertirían en protagonistas de la violencia criminal en el país.

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De escolta de un gobernador a uno de los principales narcotraficantes de México

Miguel Ángel Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa. Antes de convertirse en uno de los hombres más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, tuvo una trayectoria dentro de las corporaciones de seguridad de su estado.

Durante su juventud trabajó en la Policía Judicial de Sinaloa y llegó a desempeñarse como guardaespaldas de personas cercanas al entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis, quien estuvo al frente del gobierno estatal entre 1963 y 1968.

Su paso por las instituciones de seguridad y sus relaciones con figuras políticas le permitieron conocer los mecanismos de protección y vigilancia que posteriormente serían señalados como parte de las condiciones que facilitaron el crecimiento de sus actividades criminales.

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Durante su etapa al frente del Cártel de Guadalajara, Félix Gallardo compartió protagonismo con otros personajes del narcotráfico, entre ellos Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”. (Crédito: especial | Infobae México)

Félix Gallardo comenzó a relacionarse con traficantes que operaban en el llamado Triángulo Dorado, una región montañosa que comprende zonas de Sinaloa, Durango y Chihuahua, donde históricamente se cultivaron marihuana y amapola.

Uno de los personajes con los que estuvo vinculado fue Pedro Avilés Pérez, conocido como “El León de la Sierra”, considerado uno de los pioneros del narcotráfico mexicano y una figura importante en la generación anterior a los grandes capos de los años ochenta.

La muerte de Avilés Pérez, en un enfrentamiento con autoridades en 1978, representó un punto de inflexión para el negocio criminal en Sinaloa. Félix Gallardo logró consolidar su posición entre los traficantes de mayor influencia y comenzó a ampliar sus operaciones más allá de la entidad.

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La Operación Cóndor modificó el mapa del narcotráfico

En 1977, el gobierno mexicano puso en marcha la Operación Cóndor, una campaña de erradicación de cultivos ilícitos que concentró buena parte de sus acciones en Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989, en un operativo que puso fin a su etapa al frente de una de las organizaciones criminales más poderosas de México. (Especial | Infobae México)

El despliegue involucró a fuerzas militares y corporaciones federales, con el objetivo de destruir plantaciones de marihuana y amapola y debilitar las estructuras dedicadas a su producción y comercialización.

La presión sobre los cultivos y las rutas del noroeste contribuyó a modificar la distribución territorial de los traficantes. Guadalajara, Jalisco, adquirió importancia como punto de reunión y coordinación de las operaciones criminales, debido a su ubicación, infraestructura y conexiones comerciales.

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Félix Gallardo fue uno de los personajes que aprovecharon esa reorganización. En lugar de depender exclusivamente de la producción regional, comenzó a consolidar una red que conectaba a distintos operadores, transportistas y proveedores.

El cambio también permitió fortalecer las relaciones con organizaciones extranjeras. La conexión con traficantes colombianos dedicados al comercio de cocaína fue determinante para ampliar los negocios del grupo hacia Estados Unidos.

Los viajes de Miguel Ángel Félix Gallardo por el mundo (Infobae)

Cómo construyó el Cártel de Guadalajara junto con Caro Quintero y Don Neto

El Cártel de Guadalajara se consolidó durante los años setenta y ochenta como una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Sus principales figuras fueron Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”.

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Aunque Félix Gallardo fue identificado como el principal articulador de la organización, los tres tenían trayectorias, contactos y capacidades operativas propias. No se trataba de una estructura en la que todos los integrantes dependieran de una sola cadena de mando para realizar cada operación.

Caro Quintero desarrolló negocios relacionados con la producción y comercialización de marihuana, mientras que Fonseca Carrillo contaba con experiencia en el tráfico de drogas y relaciones con otros grupos. Félix Gallardo, por su parte, destacó por su capacidad para establecer alianzas, coordinar redes y conectar a los distintos operadores.

De policía a narcotraficante: la vida de Félix Gallardo, el "Jefe de Jefes" (Foto: Infobae/Jesús Aviles)

La organización participó en el tráfico de marihuana, heroína y cocaína. Su crecimiento estuvo relacionado con la expansión del mercado estadounidense y con los acuerdos que permitieron a los traficantes mexicanos participar en el traslado de cocaína procedente de Sudamérica.

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En esa etapa, los grupos colombianos necesitaban rutas para introducir sus cargamentos a Estados Unidos. Los traficantes mexicanos comenzaron a desempeñar un papel cada vez más importante en el transporte y distribución de la droga a través de la frontera.

La relación entre ambos mercados transformó el negocio criminal. México dejó de ser solamente un territorio de producción y se convirtió en un corredor fundamental para el tráfico internacional de cocaína.

La capacidad de Félix Gallardo para establecer acuerdos con distintos grupos le permitió consolidar su influencia y convertirse en una figura central del narcotráfico durante los años ochenta.

El rancho El Búfalo, el golpe de la DEA y el asesinato de Kiki Camarena

Uno de los episodios que exhibió las dimensiones de las operaciones del Cártel de Guadalajara fue el aseguramiento del rancho El Búfalo, en Chihuahua, en noviembre de 1984.

La propiedad estaba vinculada con Rafael Caro Quintero y albergaba una enorme plantación de marihuana. Las autoridades mexicanas localizaron cultivos que ocupaban una extensión extraordinaria y en los que trabajaban miles de personas.

La intervención representó un golpe económico para la organización. Las estimaciones difundidas sobre el operativo señalaron que fueron destruidas más de 8 mil toneladas de marihuana.

El agente de la DEA, Enrique Camarena, había participado en las investigaciones que permitieron identificar las actividades de los traficantes y localizar los cultivos. Sus labores de inteligencia y seguimiento lo convirtieron en una figura incómoda para los integrantes del Cártel de Guadalajara.

Según el Departamento de Justicia de EEUU, Camarena fue secuestrado, torturado y asesinado por orden de Caro Quintero. (DEA)

El 7 de febrero de 1985, Camarena fue secuestrado cuando salía del consulado estadounidense en Guadalajara. El piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar también fue privado de la libertad.

Ambos fueron trasladados a un inmueble de la calle Lope de Vega, donde fueron torturados e interrogados. Sus cuerpos fueron localizados el 5 de marzo de 1985 en una zona rural de Michoacán.

El asesinato del agente estadounidense provocó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos. La DEA desplegó una investigación de grandes dimensiones para identificar a los responsables y reconstruir las circunstancias del crimen.

La agencia puso en marcha la Operación Leyenda, considerada una de las investigaciones más importantes de su historia. El objetivo era esclarecer el secuestro y homicidio de Camarena, pero también establecer las conexiones entre los responsables materiales, los mandos criminales y los posibles protectores de la organización.

Miguel Ángel Félix Gallardo, detenido en 1989

Las investigaciones colocaron a Félix Gallardo, Caro Quintero y Fonseca Carrillo en el centro del caso

Caro Quintero fue detenido en Costa Rica en abril de 1985, mientras que Fonseca Carrillo fue capturado en Puerto Vallarta. Félix Gallardo consiguió mantenerse fuera del alcance de las autoridades durante otros cuatro años.

El caso Camarena se convirtió en un parteaguas para la cooperación antidrogas entre México y Estados Unidos y dejó al descubierto el poder que habían alcanzado los traficantes mexicanos durante esa década.

La captura del “Jefe de jefes” en Guadalajara

El 8 de abril de 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido en Guadalajara, Jalisco, durante un operativo de las autoridades mexicanas.

El grupo de música norteña abrió su concierto con la canción que, según algunas versiones, habría sido dedicada a Félix Gallardo. (Fotos: Archivo | Cuartoscuro)

Su captura ocurrió en una residencia de la ciudad, después de años de investigaciones y de que se convirtiera en uno de los objetivos prioritarios de las autoridades estadounidenses y mexicanas.

El arresto puso fin a la etapa en la que Félix Gallardo había encabezado una de las organizaciones criminales más influyentes del país. Sin embargo, no significó la desaparición de las redes que había contribuido a construir.

El narcotraficante enfrentó procesos por diferentes delitos y su nombre quedó particularmente ligado al secuestro y asesinato de Camarena y Zavala.

En agosto de 2017, un juez federal lo sentenció a 37 años de prisión por los homicidios de ambos. La resolución también contempló una reparación del daño por 20 millones 810 mil pesos.

La sentencia llegó después de un proceso judicial que se prolongó durante 28 años. En el expediente se estableció la responsabilidad penal de Félix Gallardo junto con la de otros integrantes del Cártel de Guadalajara.

Además de esa condena, el narcotraficante recibió una sentencia de 40 años por delitos relacionados con el narcotráfico, acopio de armas y cohecho.

Miguel Ángel Félix Gallardo (Fotoarte: Steve Allen)

La fragmentación del Cártel de Guadalajara y el surgimiento de otros grupos

La detención de Félix Gallardo aceleró la fragmentación de la organización. La estructura que había concentrado buena parte de las operaciones del narcotráfico en México dejó de funcionar bajo la coordinación que había caracterizado su etapa de mayor poder.

La redistribución de rutas y territorios favoreció el surgimiento y consolidación de diferentes grupos criminales. Entre ellos destacaron la organización de los hermanos Arellano Félix, que extendió su influencia en Tijuana, y las redes de traficantes sinaloenses que posteriormente dieron forma al Cártel de Sinaloa.

La historia de este último grupo quedó ligada a personajes como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, quienes desarrollaron sus propias estructuras y alianzas.

En el caso de Tijuana, los hermanos Arellano Félix consolidaron una organización con presencia en la frontera noroeste y protagonizaron disputas por el control de rutas y territorios.

Miguel Ángel Félix Gallardo (Ilustración: Infobae México)

La fragmentación no fue un proceso inmediato ni una simple división administrativa ordenada por Félix Gallardo. Se trató de una reconfiguración criminal en la que antiguos colaboradores, operadores regionales y nuevas generaciones de traficantes disputaron el control de las actividades que habían estado conectadas con el Cártel de Guadalajara.

Ese proceso contribuyó a establecer el mapa de organizaciones que dominarían distintas regiones del país durante las décadas siguientes.

Dos sentencias y una situación penitenciaria marcada por su salud

Desde su captura en abril de 1989, Félix Gallardo ha permanecido bajo custodia de las autoridades mexicanas. Su deterioro físico y los distintos padecimientos que enfrenta han sido argumentos recurrentes de su defensa para solicitar beneficios penitenciarios.

En septiembre de 2022, un juez federal autorizó que cumpliera bajo confinamiento domiciliario el resto de la sentencia de 40 años por delitos relacionados con el narcotráfico. La resolución consideró su edad y las condiciones de salud que presentaba después de más de tres décadas en prisión.

Sin embargo, esa determinación no resolvió automáticamente la situación de la segunda condena, correspondiente a los 37 años por los homicidios de Camarena y Zavala.

En julio de 2026, autoridades penitenciarias de Jalisco informaron que un juez federal había concedido el beneficio de prisión domiciliaria respecto de una de las sentencias. No obstante, todavía estaba pendiente una resolución sobre la otra condena, por lo que no se había concretado su salida definitiva del complejo penitenciario de Puente Grande.

El director de Prevención y Reinserción Social de Jalisco explicó entonces que, para materializar el beneficio, también debía resolverse la situación jurídica de la segunda sentencia. Entre las condiciones contempladas estaba el uso de un dispositivo electrónico de localización.

El viernes 13 de noviembre, el traslado de emergencia desde Puente Grande hacia un hospital privado de Jalisco volvió a colocar al antiguo líder criminal en la agenda pública.

A sus 80 años, Félix Gallardo enfrenta las consecuencias de una larga trayectoria criminal que transformó el tráfico de drogas en México. Su organización desapareció como estructura centralizada, pero las redes, rutas y disputas que contribuyó a consolidar marcaron el desarrollo de los grupos criminales que dominaron el país durante las siguientes décadas.