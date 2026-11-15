Multas en CDMX para scooters y bicicletas eléctricas: ¿Cuáles son los costos y las nuevas obligaciones para vehículos eléctricos?

Una persona utiliza un scooter eléctrico para desplazarse por una avenida concurrida en la Ciudad de México, mostrando la adopción de nuevas formas de movilidad urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los conductores de scooters, bicicletas eléctricas y motonetas que entren en la categoría de VEMEPE deberán cumplir con registro, placas, tarjeta de circulación, distintivo y licencia en la CDMX. La regularización de estas unidades tiene como fecha límite el 20 de noviembre de 2026.

Las sanciones por incumplir las disposiciones pueden llegar a $2,346.20 pesos y contemplan, en determinados casos, la remisión de la unidad al depósito vehicular. Las multas comenzarán a aplicarse a partir del 20 de noviembre, por lo que las personas propietarias deben iniciar el trámite sin esperar al último día.

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La regulación establece obligaciones distintas según las características de cada vehículo. Las unidades clasificadas como VEMEPE requieren emplacamiento; los Vehículos Eléctricos Personales, identificados como VEP, deben obtener un distintivo, pero no placas.

Las multas para VEMEPE van de 5 a 20 UMA

Las sanciones se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización. Con un valor diario de $117.31 pesos en 2026, una multa de cinco UMA equivale a $586.55 pesos.

Las sanciones por incumplir la regulación se distribuyen así:

5 UMA: $586.55 pesos.

7 UMA: $821.17 pesos.

10 UMA: $1,173.10 pesos.

15 UMA: $1,759.65 pesos.

20 UMA: $2,346.20 pesos.

La cuantía dependerá de la infracción cometida. La regulación también prevé puntos de penalización para la licencia de conducir y el traslado del vehículo al depósito en ciertos supuestos.

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Los VEMEPE no pueden circular por banquetas, ciclovías ni carriles confinados para el transporte público. Tampoco pueden llevar pasajeros cuando la unidad no está diseñada para ello, ni ser manejados con audífonos o celular.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana exige casco y chaleco reflejante. Los conductores deben ser mayores de edad y contar con seguro de responsabilidad civil vigente.

Qué scooters y bicicletas eléctricas deben tener placas en CDMX

No todas las bicicletas eléctricas y scooters requieren emplacamiento. La Semovi distingue entre Vehículos Motorizados Eléctricos Personales, conocidos como VEMEPE, y Vehículos Eléctricos Personales o VEP.

Un VEMEPE tiene dos o más ruedas, acelerador independiente, motor eléctrico de entre 250 watts y 1 kilowatt de potencia, y capacidad para rebasar los 25 kilómetros por hora. En esta clasificación pueden entrar scooters, bicimotos, motonetas y algunas bicicletas eléctricas.

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Los VEMEPE tipo A pesan menos de 35 kilogramos. Para manejarlos se necesita licencia tipo A1. Los tipo B pesan entre 35 y 350 kilogramos y exigen licencia tipo A2.

Los VEP son unidades con motor menor a 250 watts, velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y sin acelerador independiente. Estas unidades no llevan placas, aunque deben obtener el Distintivo de Movilidad Eléctrica.

El emplacamiento de VEMEPE cuesta $355 pesos

El registro de un VEMEPE cuesta $355 pesos por placas, tarjeta de circulación y Distintivo de Movilidad Eléctrica. El monto es menor a los $709 pesos aplicables a motocicletas convencionales.

El trámite para un VEP no tiene costo. La Semovi entrega dos calcomanías del Distintivo de Movilidad Eléctrica, una horizontal y otra vertical, así como una constancia de inscripción al padrón.

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Las personas que requieran licencia deberán cubrir un pago adicional. La licencia tipo A1 tiene un costo de $572 pesos y la A2 de $1,142 pesos.

Las personas físicas deben acreditar propiedad y domicilio en CDMX

Las personas físicas deben ingresar al Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México con su cuenta Llave CDMX. Ahí deben seleccionar el registro correspondiente para VEP o VEMEPE.

Para completar el registro, la Semovi solicita los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía. Las personas mexicanas pueden presentar INE, pasaporte o cartilla del Servicio Militar Nacional; las extranjeras, pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México con antigüedad no mayor a 90 días.

Factura de primera venta o carta factura vigente, junto con el archivo XML del CFDI.

Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad sobre la propiedad del vehículo, para quienes no cuenten con factura. La Semovi proporciona el formato.

Las empresas deben presentar acta constitutiva y representación legal

Las personas morales que busquen registrar vehículos eléctricos personales deben acreditar su existencia legal. La Semovi solicita el acta constitutiva en formato PDF y una Constancia de Situación Fiscal vigente, con una antigüedad máxima de 90 días.

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La empresa debe anexar el documento que acredita la representación legal de la persona promovente. Puede ser un poder notarial u otro instrumento jurídico equivalente.

También se necesita una identificación oficial vigente de la persona representante legal, además de un correo electrónico y número telefónico para recibir notificaciones. La gestión de las personas morales se realiza por correo electrónico, con la denominación o razón social en el asunto.

El registro se inicia en línea y termina con una cita presencial

El procedimiento comienza en la Ventanilla de la Semovi. La persona propietaria ingresa con Llave CDMX, captura los datos de la unidad y carga los documentos solicitados.

La dependencia revisa el expediente digital. Si lo aprueba, envía por correo electrónico las instrucciones para generar la línea de captura y pagar los derechos, cuando el vehículo corresponda a un VEMEPE.

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Después, la persona solicitante agenda una cita en un Módulo de Control Vehicular. En esa visita debe presentar los documentos originales para cotejo.

Los propietarios de VEMEPE reciben placa metálica, tarjeta de circulación digital y Distintivo de Movilidad Eléctrica. Las personas que registren un VEP obtienen las calcomanías del distintivo y la constancia de inscripción al padrón de la Semovi.