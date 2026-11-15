Samadhi Zendejas, la actriz que mantiene un romance con Gabito Ballesteros: así comenzó su historia

Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros - (Instagram)

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Gabito Ballesteros no solamente llama la atención por su carrera dentro de los corridos tumbados, también ha despertado curiosidad por su vida sentimental. El cantante mantiene una relación con Samadhi Zendejas, actriz mexicana que ha conseguido reconocimiento en la televisión y que desde hace varios meses comparte una historia de amor con el intérprete sonorense.

Después de semanas de rumores y especulaciones, ambos dejaron de ocultar su cercanía y confirmaron su romance el 8 de julio de 2026 mediante fotografías publicadas en redes sociales. En las imágenes aparecieron juntos y compartieron un beso que terminó por confirmar lo que sus seguidores sospechaban desde hacía tiempo.

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Desde entonces, la pareja ha protagonizado distintos momentos frente a las cámaras y ha ofrecido algunas declaraciones sobre su relación. Gabito no ha dudado en expresar su admiración por la actriz e incluso reconoció que ella se ha convertido en una inspiración para su música. Pero ¿quién es Samadhi Zendejas y cómo surgió su historia con uno de los exponentes del regional mexicano?

Samadhi Zendejas, la actriz que conquistó el corazón de Gabito Ballesteros

Los rumores de una relación amorosa entre Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros estallaron tras un video en el que se les ve besándose. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samadhi Zendejas es una actriz mexicana que comenzó su trayectoria desde muy joven y alcanzó popularidad gracias a diferentes producciones televisivas. Uno de sus primeros personajes reconocidos fue Amaya en la telenovela Atrévete a soñar. Posteriormente, participó en proyectos como Mariposa de barrio, donde interpretó a Jenni Rivera durante su juventud, papel que le permitió mostrar una faceta distinta de su capacidad actoral.

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Con el paso de los años, la intérprete ha construido una carrera dentro de la televisión y se ha mantenido cercana a sus seguidores mediante sus redes sociales. Su presencia pública también ha despertado interés por sus proyectos profesionales, rutinas de ejercicio y momentos de su vida personal.

Los rumores de un romance con Gabito comenzaron después de que ambos fueran captados juntos en distintos encuentros. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante una visita al Hipódromo de las Américas, en la Ciudad de México, donde circularon imágenes de los dos besándose. Finalmente, en julio de 2026, decidieron compartir fotografías juntos y confirmar públicamente su relación.

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¿Qué ha dicho Gabito Ballesteros sobre su relación con Samadhi?

Samadhi Zendejas asegura estar feliz con Gabito Ballesteros y niega ser una novia celosa. IG: samadhiza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las declaraciones que más llamó la atención fue cuando le preguntaron si Samadhi era su musa. El intérprete respondió afirmativamente: “Sí, es mi musa para hacer canciones”.

Por su parte, Zendejas también ha expresado su felicidad por esta etapa sentimental. Al hablar de Gabito, manifestó: “Estoy muy feliz, muy contenta, es un gran ser humano y me gusta compartir con él”. La actriz también explicó que ambos prefieren mantener ciertos momentos lejos de la exposición pública y disfrutar de su relación sin compartir absolutamente todos los detalles.

La polémica de Gabito Ballesteros en Querétaro también acapara titulares

Gabito Ballesteros Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026 suspensión concierto (feria.ganadera.qro/Instagram)

Mientras su romance con Samadhi despierta interés entre sus seguidores, el nombre del cantante también se vio envuelto en una controversia después de su presentación en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026. El concierto fue suspendido luego de que el comité organizador señalara que había interpretado canciones que no estaban contempladas en el repertorio autorizado.

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Después del espectáculo, la camioneta en la que viajaba fue interceptada por elementos de la Policía Estatal.

Gabito fue liberado la noche del sábado 14 de noviembre, después de permanecer aproximadamente 17 horas bajo resguardo ministerial. Sin embargo, la investigación continúa abierta y las personas involucradas mantienen la presunción de inocencia. En medio de este escenario, su relación con Samadhi Zendejas sigue siendo uno de los aspectos de su vida personal que más curiosidad despierta entre sus seguidores.