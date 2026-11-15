Dylan, el niño emprendedor que viajará a un evento de la NASA, presenta sus proyectos a Sheinbaum en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibe en Palacio Nacional al estudiante Dylan luego de que este no pudiera ingresar a un evento previo con jóvenes ganadores de competencias internacionales. Durante la visita, el menor expone los detalles de su proyecto y medallas obtenidas, además de recorrer espacios del recinto histórico en compañía de sus familiares.

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El niño emprendedor mostró a la presidenta una alcancía multipropósito fabricada con materiales reciclables y explicó los objetivos de su proyecto: fomentar el ahorro para los estudios, desarrollar habilidades mentales y promover la ayuda a otras personas.

Dylan señaló que en mayo o abril del próximo año asistirá a un evento de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), en Estados Unidos, donde participará en una actividad para desarrollar robots con materiales reciclables.

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El encuentro ocurrió después de que el menor difundiera un video en redes sociales para expresar su tristeza por no haber podido ingresar a la reunión que Sheinbaum encabezó con estudiantes mexicanos premiados en competencias internacionales de ciencias y matemáticas.

Sheinbaum invitó a Dylan a Palacio Nacional tras conocer su mensaje

En el video que compartió la presidenta en sus redes sociales, Sheinbaum explicó que conoció el caso de Dylan tras ver su testimonio. El niño había dicho que no lo dejaron entrar al evento para exponer el emprendimiento con el que obtuvo tres premios en Colombia.

“No me dejaron entrar con Claudia Sheinbaum para exponer mi emprendimiento, con el que gané tres premios”, expresó Dylan en el mensaje que llegó a la mandataria.

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La presidenta relató que Dylan acudió posteriormente a Palacio Nacional, donde pudo enseñarle su creación y conversar sobre sus planes. Durante el encuentro, el niño describió el funcionamiento de una alcancía dividida en tres apartados: futuro, sabiduría y solidaridad.

El compartimento denominado futuro busca que niñas y niños reserven dinero para sus estudios. El apartado de sabiduría, según explicó Dylan, tiene el propósito de “ayudar a tu cerebro a mentalizar”.

Al preguntarle Sheinbaum por la tercera sección del proyecto, el niño respondió que la solidaridad consiste en ayudar a las personas que más lo necesitan o colaborar en las tareas de casa.

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La presidenta felicitó a Dylan y destacó valores como la fraternidad, el amor al prójimo y la solidaridad. “Sigue trabajando y teniendo tanta fe en ti mismo, en tus compañeros, en la gente que más lo necesita”, le dijo.

Dylan anunció que viajará a un evento de la NASA para crear robots reciclables

Durante la conversación, Dylan informó que prevé viajar a un evento de la NASA entre abril y mayo del próximo año. Ahí, según relató, trabajará en la elaboración de robots hechos con materiales reciclables.

El niño no detalló el nombre de la actividad, la sede ni las fechas precisas de su visita a Estados Unidos. Su participación había sido mencionada previamente en el video donde denunció que no pudo ingresar a la reunión con estudiantes reconocidos por sus resultados en concursos internacionales.

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El proyecto de Dylan también incluye un cortometraje sobre el cuidado del medio ambiente, con el que representó a México en Bogotá, Colombia. El menor explicó que la producción rinde homenaje a las personas encargadas de limpiar la Ciudad de México.

La controversia surgió tras el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026, encabezado por Sheinbaum el martes 10 de noviembre. La ceremonia reunió a jóvenes mexicanos distinguidos en certámenes internacionales de áreas como matemáticas, robótica, química, física y otras disciplinas científicas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) indicó que al encuentro acudieron 134 estudiantes de niveles medio superior y superior, quienes recibieron invitaciones individuales por sus reconocimientos en competencias, encuentros y olimpiadas internacionales.

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La dependencia señaló que la ceremonia no tuvo una convocatoria abierta al público y que la asistencia dependió de una selección previa. De acuerdo con su explicación, Dylan y su familia llegaron a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública tras conocer públicamente la realización del evento.

La SEP afirmó que el niño se incorporó a las actividades una vez que había terminado la ceremonia principal, recorrió los módulos disponibles y conversó con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, sobre sus proyectos, sus premios y sus planes.

En aquella reunión, Sheinbaum anunció apoyos del Gobierno de México para niñas, niños y jóvenes que representen al país en competencias internacionales. La presidenta indicó que los recursos se entregarán por medio de la Secretaría de Educación Pública.

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