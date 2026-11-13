México

Viernes 13 y mala suerte: la UNAM explica por qué el miedo a esa fecha no tiene un origen histórico comprobado

Una investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la universidad señala que la combinación del viernes y el 13 surgió de creencias separadas que se fusionaron

Hoja de calendario anillado con cuadrícula y el número 13 en el centro, rodeado por un trazo circular rojo que gotea sobre fondo oscuro.
Las primeras menciones escritas que vinculan el viernes con el número 13 surgieron en obras francesas del siglo XIX. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El temor al viernes, el número 13 y la supuesta mala suerte no parte de un origen histórico comprobado, sino de creencias que se desarrollaron por separado y después se unieron en la memoria cultural de distintas sociedades, explicó Idanely Mora Peralta, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Aunque no hay pruebas de que la fecha provoque desgracias, algunas personas evitan viajar, casarse, abrir un negocio o firmar contratos cuando coincide en el calendario.

La combinación no existía necesariamente desde la Antigüedad ni la Edad Media. Las primeras referencias escritas conocidas que vinculan el viernes con el 13 aparecen en obras francesas del siglo XIX, de acuerdo con la explicación difundida por UNAM Global.

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El 13 tampoco tiene una carga negativa universal. En la tradición mística judía, la gematría —un método que asigna valores numéricos a las letras hebreas— atribuye el valor de 13 tanto a las palabras que significan “uno” como a las que significanamor.

La tradición cristiana vinculó el viernes y el 13 con episodios religiosos

Un gato negro camina junto a un calendario con el número trece, un espejo agrietado y una herradura sobre adoquines mojados.
La tradición cristiana relaciona el número 13 con la traición de Judas en la Última Cena y el viernes con la crucifixión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunas creencias populares de raíz cristiana occidental, el viernes adquirió una connotación desfavorable por su asociación con la crucifixión de Jesucristo. El número 13, por separado, suele relacionarse con la Última Cena, cuando Jesús compartió la mesa con sus 12 apóstoles.

La tradición popular asocia a Judas, quien traicionó a Jesús, con la mala fama de ese número. Aun así, esas referencias religiosas no prueban que la superstición del viernes 13 surgiera en ese periodo.

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También se ha relacionado la fecha con la detención de miembros de la Orden del Temple, ordenada por Felipe IV de Francia el viernes 13 de octubre de 1307. El hecho está documentado, pero no hay pruebas suficientes para sostener que aquel episodio originó la creencia; esa explicación se sumó después al imaginario popular.

En varias tradiciones occidentales, el 12 representa simbólicamente la totalidad y el orden: hay 12 meses en el año, 12 signos del zodiaco y 12 apóstoles. Desde esa interpretación, el 13 encarna aquello que rompe o excede ese orden, aunque se trata de una lectura simbólica y no de una explicación histórica demostrada.

La investigadora señaló que los números adquieren sentido de acuerdo con el entorno cultural y religioso. La asociación positiva del 13 en la tradición judía ilustra que su significado no es fijo ni compartido por todas las sociedades.

El día asociado con la mala suerte cambia según el país

Un gato negro junto a un calendario con el número 13, un espejo roto, una herradura, una calavera, un paraguas abierto, sal y un trébol.
En los países de habla hispana predomina el temor al martes 13, mientras que en Italia la fecha de mala suerte es el viernes 17. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En España y otros países de habla hispana, la fecha temida es el martes 13. El refrán “En martes, ni te cases ni te embarquesconserva esa idea y suele vincularse con Marte, el dios romano de la guerra, además de nociones de conflicto y desgracia.

Sin embargo, en Italia, el número relacionado con la mala suerte es el 17, en particular cuando cae en viernes. En Japón y entre comunidades de habla cantonesa en China, el número cuatro puede tener una connotación desfavorable por su semejanza sonora con la palabra muerte.

Estas diferencias indican que el miedo a una fecha o una cifra se aprende y se transmite dentro de cada sociedad. No responde a una regla universal, sino a historias, religiones, expresiones populares y costumbres compartidas.

UNAM Global explicó que muchas prácticas atribuidas al viernes 13 tampoco nacieron específicamente de esa fecha. Tocar madera, no pasar debajo de una escalera, evitar romper espejos, cargar amuletos o no cruzarse con un gato negro forman parte de un conjunto más amplio de supersticiones.

Algunas personas aplazan bodas, viajes, contratos o negocios para evitar un presunto mal augurio. Hoteles y edificios también pueden omitir el número 13 al identificar pisos o habitaciones.

El Thirteen Club desafió la creencia desde Nueva York

Un gato negro junto a un calendario con el número trece, un espejo roto en el suelo y un paraguas averiado sobre un suelo empedrado.
William Fowler fundó el Thirteen Club en Nueva York en 1882 para desafiar de manera deliberada los mitos sobre la mala suerte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La necesidad de realizar rituales puede persistir incluso si una persona sabe que no existe una relación causal demostrable entre una fecha y una desgracia. Para Mora Peralta, esas acciones pueden generar tranquilidad o dar la sensación de control frente a la incertidumbre.

También ha habido quienes buscan desafiar esa creencia. La investigadora recordó el caso del Thirteen Club, fundado en Nueva York en 1882 por William Fowler.

Sus integrantes se reunían el día 13 de cada mes, sentaban a 13 personas a la mesa y realizaban de forma deliberada actos considerados de mala suerte, como pasar debajo de una escalera. El propósito era cuestionar la idea de que el número atraía desgracias.

El viernes 13 muestra cómo un día de la semana, una cifra, relatos religiosos y prácticas cotidianas pueden adquirir un significado conjunto. El miedo puede aparecer ante un peligro real o imaginario, mientras que la superstición atribuye a objetos, acciones, fechas o números una influencia especial sobre lo que podría ocurrir.

Los refranes, expresiones e historias transmitidas entre generaciones conservan esas ideas. Al repetir “En martes, ni te cases ni te embarques, se reproduce una advertencia y una parte de la memoria cultural.

Mora Peralta propuso mirar más allá de la pregunta sobre si el viernes 13 trae mala suerte y atender cómo se le atribuyó ese significado y por qué continúa reproduciéndose. La superstición, concluyó, tiene historia, vocabulario y memoria colectiva.

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