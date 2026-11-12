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UNAM convierte un pasillo de CU en espacio para la educación ambiental: instala huerto comunitario para flora nativa y polinizadores

El proyecto ubicado entre las facultades de Ingeniería y Arquitectura reunirá vegetación del Pedregal, especies aromáticas y, posteriormente, cultivos comestibles para actividades formativas de alumnos, académicos y personal administrativo de la universidad

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló un huerto comunitario en un pasillo de Ciudad Universitaria para recuperar un suelo antes infértil, cultivar flora nativa y ofrecer un espacio de educación ambiental para estudiantes, académicos y trabajadores. El proyecto prevé cosechas durante el verano de 2027.

El Huerto CASE-DGOAE ocupa un área de aproximadamente 24 metros cuadrados, en el pasillo superior del edificio de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (DGOAE), entre las facultades de Ingeniería y Arquitectura.

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El sitio forma parte de una intervención para restaurar un suelo que producía maleza. Ahora cuenta con una preparación especializada, sustentada en conocimiento científico y en el trabajo conjunto de distintas dependencias universitarias.

El huerto tendrá plantas nativas, aromáticas y hortalizas

La comunidad universitaria participó en la definición de las especies que ocuparán el espacio. Diana Laura Vázquez Mendoza, corresponsable técnica del huerto e integrante del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología, explicó que primero identificaron los intereses de quienes usarán el sitio.

“Lo que hicimos primero fue mapear cuál era el interés de la comunidad, qué tipo de plantas eran las que buscaban tener en este espacio y se decidió que fueran nativas, para polinizadores, incluso algunas que se encuentran dentro de la Reserva del Pedregal de San Ángel; además de algunas aromáticas, y en su momento habrá también hortalizas”, señaló Vázquez Mendoza.

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El proyecto contempla especies que atraigan polinizadores y plantas vinculadas con la vegetación del Pedregal. Las hortalizas se incorporarán más adelante, una vez que el espacio entre a su fase de cultivo.

Luis Zambrano González, integrante de la Junta de Gobierno y titular del Laboratorio de Restauración Ecológica, precisó que se trata de un “huerto en construcción”. Indicó que el otoño no es la temporada para iniciar la siembra y estimó que los primeros productos podrán cosecharse en el verano de 2027.

La UNAM busca que estudiantes y trabajadores mantengan el espacio

La conservación del huerto quedará en manos de integrantes de la comunidad universitaria. Joaquín Narro Lobo, titular de la Coordinación de Administración y Servicios Escolares, señaló que la intención es que estudiantes, académicos y trabajadores participen en su mantenimiento.

El funcionario planteó que el espacio busca generar aprendizaje sobre sustentabilidad y fomentar una mayor conciencia sobre el cuidado ambiental dentro de la Universidad.

Javier de la Fuente Hernández, secretario general de la UNAM, sostuvo que el reto será garantizar la continuidad del huerto con el paso de los años. También planteó la posibilidad de intervenir otros puntos de Ciudad Universitaria con proyectos semejantes.

“El gran reto será continuarlo, conservarlo y que al paso de los años vaya creciendo y se vayan involucrando más universitarios en la recuperación de estos espacios”, dijo De la Fuente Hernández.

Añadió que existen otros sitios en los que podría aplicarse el modelo y que su cuidado podría involucrar a estudiantes, académicos, trabajadoras, trabajadores y personal administrativo.

El proyecto busca extenderse a otros campus universitarios

Eduardo Vega López, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, definió el Huerto CASE-DGOAE como una “microintervención de resiliencia inducida” dentro de un proceso universitario de sustentabilidad.

Vega López señaló que el proyecto recupera un suelo que antes carecía de condiciones para el cultivo. El trabajo de restauración busca convertirlo en un espacio con plantas manejables y cosechables, destinadas también a actividades formativas.

Narro Lobo afirmó que la iniciativa no fue concebida sólo para la DGOAE. El plan incorporó a distintas instancias de la UNAM y busca sumar a más áreas para que la sustentabilidad forme parte de los ejes de Ciudad Universitaria y del resto de los campus.

El huerto fue construido con la participación del personal de la DGOAE y de miembros de la comunidad universitaria que atendieron la convocatoria para sumarse al proyecto. Entre las especies previstas habrá plantas nativas de la Reserva del Pedregal de San Ángel, vegetación para polinizadores, aromáticas y, en una etapa posterior, hortalizas.

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